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Öncü Sinyal Geldi! Arbitrum (ARB) İçin Sürpriz Hazır Olun!

Arbitrum da klasiği bozmazsa yakında yatırımcılar ciddi kazanç elde edebilir. Sırada ne var? Öncü sinyal neydi?
12:25
31 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son zamanların en iyi airdroplarından birini Arbitrum (ARB) yaptı ve yatırımcılar ciddi kazanç elde etti. Tokenlerin dağıtıldığı ilk dakikalarda birkaç borsa hızla ARB Coin’i listelemişti. Burada fiyatın 10 doları aştığını gördük. Bugün ise ARB Coin açılış fiyatının oldukça altında bulunuyor. Peki popüler altcoin için beklenen ne? ARB Coin için dikkat çekici detaylar.

Arbitrum (ARB)

Yeni piyasaya sürülen Arbitrum (ARB) tokenlerinin büyük bir kısmı tek bir kuruluş tarafından satıldı. Ancak, bunun günlük fiyat hareketleri üzerinde çok az etkisi oldu. Airdrop’larda sıklıkla olduğu gibi, tokenlar hızla satılmaktadır. 31 Mart’ta tek bir balina neredeyse bir milyon ARB tokenını Ethereum’a dönüştürdü. Kısa süre önce 708 ETH karşılığında 933.375 ARB satın aldı. Ek olarak, işlem mevcut fiyatlarla yaklaşık 1,27 milyon dolar değerindeydi.

Dahası bu hareket, cüzdanı “süper airdrop avcısı” olarak tanımlayan ‘Lookonchain’ tarafından gözlemlendi. On-chain analiz akışı, 24 Mart’ta 1,9 milyon dolar değerinde 1,4 milyon ARB alan başka bir süper airdrop avcısı daha buldu. Bunlar likidite sağlamak için Uniswap’a gönderildi ancak henüz satılmadı ya da dönüştürülmedi.

Arbitrum airdrop’u, token’in ilk fiyatının 10-8,60 dolara kadar yükseldiği 23 Mart’ta gerçekleşti. Bununla birlikte, gerçek airdrop tarzında, çoğu anında satıldı ve geri kazanılmadığı %85’lik bir fiyat düşüşüne neden oldu. Peki yoğun satışlarla birlikte önemli ölçüde düşen fiyat için hiç mi umut yok?

ARB Coin Yükselebilir

Wu Blockchain’e göre Koreli kripto borsası Upbit, ARB tokenlerini istiflemiş olabilir. 31 Mart’ta Wu, adresin geçtiğimiz gün boyunca büyük miktarlarda ARB biriktirdiğini bildirdi ve ekledi;

“Şu anda 59 milyon (84,4 milyon dolar) ARB tutuyor, faaliyete göre Upbit’in sıcak cüzdanı olabilir. Kore’nin bu en büyük borsası şu anda Binance’ten sonra en çok ARB’ye sahip ikinci borsa.”

Bu Kore borsasının ARB Coin için daha fazla yükseliş beklediğini bir işareti olabilir.

L2beat’e göre, Arbitrum One kilitlenen toplam değer açısından en popüler layer2 ağı olmaya devam ediyor. TVL’de 6,13 milyar ile pazarın %67’sine hükmeden Arbitrum (ARB) yaptığı airdrop sayesinde 2 milyar dolarlık bir büyüme görmüştü.

Upbit talebi ve airdrop sonrası diğer altcoinlerde olduğu gibi güçlü bir pump/dump yaşamayan ARB Coin için önümüzdeki haftalarda ciddi artışlar görebiliriz. Bu tarz airdrop tokenleri borsalarda işlem görmeye başladıktan bir süre sonra ciddi volatilite yaşıyor.

Yazı hazırlandığı sırada ARB Coin son BTC düşüşüne rağmen 1,349 dolarda bulunuyor. Fiyat 1,11 dolar seviyesini şimdilik dip olarak belirledi. Ancak 1,42 dolar üzerinde kapanışlar yapamadı.

Airdrop sonrası beklenen volatilite artışında 1,42 dolar üzeri kapanışlarda 1,56 ve 2 dolar seviyelerinin test edildiğini görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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