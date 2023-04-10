Okuma Süresi: 4 Dakika

Kripto para yatırımcıları Bitcoin fiyatının uzun bir aradan sonra oldukça heyecan verici bir sevide haftalık kapanış yaptığını gördü. Artık ayı piyasalarının dibinin geri kaldığına dair yaygınlaşan inanç yatırımcıların geleceğe daha da umutla bakmasını sağlıyor. Peki piyasa uzmanları ne düşünüyor? Bitcoin ATH yolculuğuna çıktı mı? Yoksa yeni bir dip mi yapacak?

Kripto Para Uzman Görüşleri

Bu alanda tecrübeli isimlerin fikirlerinden yararlanmak, verilerden fikir çıkarmaya göre çok daha kolaydır. Tecrübeli bir aklın paylaştığı görüşler sıradan yatırımcıların görüşlerinden çok daha değerli görülmeli. Hem makro ekonomik cephede hem de kripto paralar özelinde yıllardır tahminlerde bulunan popüler isimlerin görüşlerini inceleyelim.

Jim Bianco

Bianco Research’ün başkanı Jim Bianco 1. Çeyrek banka kazançlarını potansiyel diz çöktürücü piyasa tepkilerinin kaynağı olarak görüyor. Bianco, Twitter’da yaptığı bir yorumun bir bölümünde, kazançların “TÜFE’den daha büyük” olacağını öngördü. Son çeyrek raporları piyasayı önümüzdeki günlerde etkilemeye devam edebilir.

Kaiko

Piyasa veri kaynağı Kaiko’ya göre, Bitcoin dalgalanma konusunda hisse senetlerinden farklı bir yolda ilerliyor ve Nasdaq soğurken hareketliliği artırıyor. Geçtiğimiz ay yaşanan ve ABD’deki bankacılık krizine odaklanan olaylar, Bitcoin ile Nasdaq’ın 30 günlük dalgalanması arasındaki “boşluğu” son bir yılın en yüksek seviyelerine taşımaya yetti. Kaiko, Bitcoin‘in ABD doları ile olan ters korelasyonunun da hızla çözülmekte olduğunu ekledi.

“BTC’nin ABD Doları ile negatif korelasyonu devam etse de, korelasyon artık neredeyse yok denecek kadar az ve yıllıkta -60%’tan -23%’e düştü”.

Michael Poppe

Ünlü piyasa analisti sosyal medya hesabından “Bitcoin hala alt destek alanını koruyor ve hala yolu takip ediyor” diye yazdı.

“Her 25.000 doları uzun süre istiyor ama bence bunu elde edemeyeceğiz. Daha yüksek zaman dilimlerinde de net bir düşüş sapması yok. 28.600 doların yeniden test edilmesi ve büyük olasılıkla 30.000 dolara kırılmasını göreceğiz”.

Van de Poppe kısa vadeli beklentiler konusunda iyimserliğini koruyor.

“Bitcoin destekte konsolide oldu ve 28.500 dolara koşuyor. Bir başka 28.600-29.000 dolar testi ve büyük olasılıkla önemli bir kırılma yaşayacağız”.

Rekt Capital

Bitcoin’i daha fazla kazanç elde etmek için “çok iyi konumlanmış” gören ünlü analist Poppe gibi yükseliş bekleyenler arasında yer alıyor. Fakat uzun vadedeki desteği kısa vadeli düzeltme beklentisini engellemiyor. Daha önce de dikkat çektiğimiz ikili tepe beklentisi onun düşüş anlatısının temelini oluşturuyor.

“Çift Tepe oluşumunun her iki tarafı da yaklaşık olarak eşit, ancak bu daha yeni kısım biraz daha uzun hale geliyor. Eğer bu ikinci kısım daha da uzarsa, formasyonu tamamen bozabilir.”

The Modern Investor

Analitik hesabı The Modern Investor Twitter’da “Şangay yükseltmesinden sonra ‘haberleri satmak’ isteyenler için, stake edilmiş ETH‘nin tamamen açılması yaklaşık 1 yıl + sürecek, ilk gelen ilk hizmet esasına göre olacak” dedi. Bu bizim daha önce de değindiğimiz bir husus. Milyonlarca ETH için kilit teknik olarak açılacak ancak pratikte bu varlıkların cüzdana çekilmesi için aylarca beklemek gerekecek. Yani eğer stake yapanlar satışa yönelecekse piyasanın emebileceği oranda kademeli açılış yapılacağı için açığa satış yapanlar (Şangay sebebiyle) üzülebilir.

The Modern Investor şunu yazdı;

“2021’de başlayanlar önce serbest bırakılacak. Dikkat! ETH’nizi balinalara satıyor olacaksınız.”

12 Nisan tarihinde yükseltmenin tamamlanması bekleniyor.

Cheds

Sıradaki ve altıncı dikkate değer analist Cheds’dir. Cheds, ETH/BTC günlük grafiğindeki son olaylara “Reddedildi” diye tepki verdi.

Santiment

Son analizi ise kripto para yatırımcılarının yakından izlediği Santiment yapıyor.

“Yatırımcılar varlıklarını uzun vadede hareketsiz tutmaktan giderek daha fazla memnun göründükleri için Bitcoin birikim oranı artıyor. BTC’nin ilk kez 64 bin doların üzerine çıktığı Ocak 2021’den Nisan 2021’e kadar benzer bir eğilim gördük.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.