Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) 2018 ayı piyasasının dibini başarılı bir şekilde tahmin eden kripto stratejisti, üç farklı altcoinin kripto para pazarlarının geri kalanı için uyarı işaretleri verdiğini ileri sürdü. İşte kripto para analistinin önde gelen üç altcoin hakkındaki çarpıcı görüşleri!

Fantom (FTM) Tahmini!

Smart Contracter takma adıyla bilinen kripto para analisti Twitter üzerinden geniş takipçi kitlesine popüler üç altcoin olan Fantom (FTM), The Graph (GRT) ve dYdX (DYDX) grafiklerini paylaşmasının ardından kripto para birimlerini azalttığını ileri sürdü. Kripto para stratejistine göre, üç altcoin bir satış olayının zirvesinde yer alıyor olabilir. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Paskalya boyunca son birkaç gündür herhangi bir grafiğe bakmadım. Ama daha sonra düzgün bir tarama yaptıktan sonra biraz pozlama yaptım. Piyasanın geri kalanı için uyarı işaretleri veren pek çok alt borsada kırılan epeyce ayı bayrağını görüyoruz.

Kıdemli kripto para analistinin paylaştığı grafiklere bakıldığında, önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) rakibi Fantom’un ayı bayrağının çapraz desteğini çoktan çıkarmış olduğu ve bir sonraki desteğin yaklaşık 0,386 dolar seviyeleri olduğu görülüyor.

Yazı kaleme alındığında popüler altcoin FTM 21milyon.com websitesinden alınan verilere göre 0,453 dolardan işlem görüyor.

GRT ve DYDX

Öte yandan Blockchain endeksleme protokolü The Graph’ı da ele alan kripto para analisti, GRT’nin bir ABC düzeltme dalgasının ortasında olduğunu ve kripto para biriminin aşağı yönlü hedefi 0,12 dolar olan bir ayı bayrağında işlem gördüğünü gösteren bir grafik paylaşıyor. Yazı kaleme alındığında GRT 0,144 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca merkezi olmayan borsa dYdX’i ele alan kripto para analisti, altcoinin zaten bir ayı bayrağından ayrıldığını gösteren bir grafik paylaştı.