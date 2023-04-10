Bitcoin (BTC) ve diğer üç popüler altcoinde son durum ne? Kripto para birimleri için kritik destek ve direnç seviyeleri hangileri?

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Bitcoin’in (BTC) fiyatı uzun süredir görülmeyen seviyelere ulaşmasının ardından altcoinlerde son durum ne? Piyasa yükselmeye devam edecek mi?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 9 Nisan’da 20 günlük EMA’dan sıçrayarak daha düşük seviyelerde alım yapıldığını gösterdi. Pozitif bölgede kademeli olarak yükselen 20 günlük EMA ve RSI, alıcılar için avantaja işaret edebilir. BTC’de 29.200 dolar, yukarı yönde izlenmesi gereken kilit seviye. Boğalar bu direnci aşarsa, BTC/USDT paritesi 30.000 dolara tırmanabilir. Ayılar bu seviyede ralliyi durdurmaya çalışacak, ancak bunun üzerinde bir kırılma olasılığı yüksek. Daha sonra parite 32.200 dolara yükselebilir. Aksine fiyat bir kez daha 29.200 dolardan düşerse, ayıların daha yüksek seviyelerde aktif olduğunu gösterebilir. Satıcılar daha sonra fiyatı 20 günlük EMA’nın altına düşürmek için bir kez daha girişimde bulunabilir. Başarılı olurlarsa, parite 25.250 dolara kadar düşebilir.

Ripple (XRP)

Ripple son birkaç gündür %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 0,49 doların üzerinde işlem görüyor, bu da alıcıların satın almak için daha derin bir düzeltme beklemediğini gösterebilir. Boğalar, fiyatı 0,56 ila 0,58 dolar arasındaki genel bölgeye iterek konumlarını güçlendirmeye çalışabilir. Bu durum göz önünde bulundurulması gereken kilit bölge olmaya devam ediyor. Çünkü bunun üzerinde bir kırılma, bir ralli için kapıları 0,65 dolara ve ardından 0,80 dolara açabilir. Bunun yerine, fiyat düşer ve 20 günlük EMA’nın altına gerilerse, kısa vadeli yatırımcıların kar elde edebileceğini düşündürebilir. Bu durum XRP/USDT paritesini 0,43 dolarlık önemli desteğe çekebilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin 8 Nisan’da hareketli ortalamaları başarıyla tutundu, ancak 9 Nisan’daki küçük çaplı sıçrama, talebin daha yüksek seviyelerde kuruduğunu gösterebilir. Her iki hareketli ortalama da düzleşti ve RSI orta noktanın hemen üzerinde, arz ve talep arasında bir denge olduğunu göstergesi olabilir. Mevcut seviyeden sıçrama, %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 0,09 dolarda satışla karşılaşabilir. Fiyat bu seviyeden aşağı dönerse, DOGE/USDT paritesi bir süre 0,09 dolar ile hareketli ortalamalar arasında gidip gelebilir. Hareketli ortalamaların altında bir kırılma, pariteyi 0,07 dolarlık güçlü desteğe çekebilirken, 0,09 dolarlık üzerine bir artış, ralli olasılığını 0,11 dolara yükseltebilir.

Solana (SOL)

Solana fiyat hareketi boğalar ve ayılar arasındaki belirsizliği işaret ederek daha da daraldı. 20 günlük yatay EMA ve orta noktanın hemen altındaki RSI, ne boğalara ne de ayılara net bir avantaj sağlamıyor. Bu nedenle büyük çaplı hamleler gerçekleştirmeden önce bir kırılmanın gerçekleşmesini beklemek daha iyi olabilir. Kripto para biriminin fiyatı yükselir ve düşüş trendi çizgisini aşarsa, boğaların güçlü alımlarını çekebilir. SOL/USDT paritesi daha sonra 27 dolara ve ardından 39 dolara doğru bir ralli başlatabilir. Öte yandan fiyat 18,70 doların altına düşerse satış yoğunlaşabilir. Parite daha sonra 15,28 dolara kadar düşebilir.