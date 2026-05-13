Philippine Blockchain Week 2026, Web3 Potansiyelinden Gerçek Dünya Uygulamalarına Geçişi İşaret Ediyor

Dijital ekonominin bir sonraki aşaması, olup bittikten sonra duyurulmayacak; Philippine Blockchain Week (PBW) 2026’da gerçek zamanlı olarak şekillenecek.

PBW 2026, 19-21 Haziran tarihleri arasında Manila’daki SMX Convention Center’da “Decoded: Deployed” temasıyla geri dönüyor. Bu yılki etkinlik, teorinin ötesine geçerek blockchain teknolojisinin finanstan oyun sektörüne, kamu altyapısından dijital kimliğe kadar gerçek sistemleri desteklemek için halihazırda nasıl kullanıldığını gösterecek.

Eğer daha önce bir dijital cüzdan kullandıysanız, kazanmak için çevrim içi bir oyun oynadıysanız ya da kamu fonlarının nasıl takip edildiğini sorguladıysanız, zaten bu dönüşümün bir parçasısınız. PBW 2026, bu değişimin bundan sonra nereye gideceğini ve onu kimin inşa ettiğini görebileceğiniz yer olacak.

“Decoded”dan “Deployed”a

PBW 2026, ülkenin blockchain’i anlamaktan onu aktif şekilde uygulamaya geçişini yansıtıyor. Bir zamanlar deneysel görülen bu teknoloji artık hayata geçiriliyor; şeffaflık, hesap verebilirlik ve ekonomik katılım alanlarında giderek daha fazla önem kazanıyor.

Etkinliğin 15.000’den fazla katılımcıyı ağırlaması bekleniyor. Bu sayı, geçen yılki 11.000 katılımcıyı aşarak PBW’nin 2022’deki başlangıcından bu yana en büyük buluşması olacağına işaret ediyor.

PBW Başkanı ve Kurucu Ortağı Janelle Barretto, “PBW 2026, bir festivalin enerjisini dünya standartlarında bir konferansın derinliğiyle bir araya getiriyor. İş dünyasının, kültürün ve topluluğun tek bir alanda buluştuğu kapsamlı bir deneyim oluşturuyoruz” dedi.

Bugüne kadarki en kapsamlı PBW etkinliği olarak tasarlanan organizasyon; karar alıcıları, geliştiricileri, içerik üreticilerini ve toplulukları farklı temas noktalarında bir araya getiriyor.

PBW 2026’da öne çıkacak başlıklar şöyle:

Philippine Blockchain Leadership Forum

Blockchain Council of the Philippines (BCP) tarafından ortaklaşa sunulan ve yalnızca davetlilere açık olan bu zirve, hükümet, finans ve küresel sektör liderlerini bir araya getirecek. Forum; politika oluşturma, iş birliğini hızlandırma ve blockchain’in yapay zeka ile siber güvenlik yanında nasıl bir rol üstleneceğini tanımlama amacı taşıyor.

Alt+Tab Gaming & Music Festival

Blockchain’i yeni nesille buluşturan yüksek enerjili bir kültür platformu. Etkinlikte oyun, e-spor, P-Pop, cosplay ve hayran toplulukları odaklı deneyimler öne çıkacak.

Decoded: Deployed Ana Konferansı

Küresel fikir önderlerinin, blockchain’in gerçek dünyadaki kullanım alanlarını sunacağı ana konferans. Finansal kapsayıcılıktan güvenli veri sahipliğine kadar birçok başlık ele alınacak.

Innovation Expo

Web3’ün sahadaki uygulamalarını yakından gösteren deneyim alanı. Filipinler genelinde halihazırda kullanılan fintech platformları, oyun ekosistemleri ve kurumsal çözümler sergilenecek.

Etkinlikte ayrıca Celebrity Bazaar, PBW Fight Night, hackathon, girişim sermayesi–startup eşleştirmeleri, after-party’ler ve konuşmaları iş ortaklıklarına dönüştürmeyi hedefleyen özel networking etkinlikleri de yer alacak.

Filipinler’in genç, mobil öncelikli nüfusu ve güçlü oyun kültürü, ülkeyi önemli bir Web3 pazarı olarak konumlandırmaya devam ediyor. Play-to-earn ekosistemlerinden dijital varlık platformlarına ve gelişen fintech çözümlerine kadar blockchain artık niş bir alan olmaktan çıkıyor; günlük yaşamın bir parçası haline geliyor.

Blockchain: Dijital Güvende Yeni Bir Dönem

Filipinler’in dijital ekonomisi hız kazanırken blockchain de keşif aşamasından uygulama aşamasına geçiyor.

Şeffaflık girişimlerinden Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability (CADENA) Act gibi politika önerilerine kadar hem sektör hem de hükümet bu teknolojiyi operasyonel hale getirmeye başlıyor. BCP’nin Integrity Chain gibi programları da bu dönüşümü yansıtıyor ve blockchain’in gerçek dünya koşullarında hesap verebilirliği nasıl güçlendirebileceğini araştırıyor.

PBW 2026’da bu ivme tek bir noktada buluşacak. Etkinlik, bundan sonraki dönemi şekillendiren insanları, platformları ve politikaları bir araya getirecek.

BCP Başkanı ve Management Association of the Philippines (MAP) Başkanı Donald Lim, “Blockchain artık yalnızca potansiyelle ilgili değil; uygulamayla ilgili. Şu anda önemli olan, erken kullanım örneklerini gerçek ve kalıcı etki yaratan sistemlere dönüştürmek için sektör ve hükümet genelindeki çabaları nasıl uyumlu hale getireceğimizdir” dedi.

Bu yalnızca bir başka sektör etkinliği değil. Bir sonraki ortaklık, ürün ve politika dalgasının başladığı yer. Dijital ekonominin parçası olma konusunda ciddiyseniz, burada olmanız gereken zaman etkinlik sonrasında değil, her şey yaşanırken.

PBW, kuruluşundan bu yana fikirlerin eyleme dönüştüğü bir platform haline geldi. Biletler ve daha fazla bilgi için https://pbw.ph/ adresini ziyaret edebilir veya [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.