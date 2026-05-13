BITCOIN (BTC)

Bitcoin üst dirençte sıkıştı 82.970 dolar seviyesi kritik hale geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin’de yoğun sıkışıklık, 82.970 dolar direnciyle kritik bir dönemece girildi.
  • Teknik göstergeler yükselişi desteklerken, ABD’den gelen enflasyon verileriyle piyasa dalgalandı.
  • 📉 Piyasada ana direnç aşılırsa hedefin 93.500 dolar olması bekleniyor.
  • 🟢 Ama asıl, $BTC ’de 79.500 dolar desteği kaybedilirse kısa vadede satış baskısı artabilir.
Bitcoin fiyatı son haftalarda önemli hareketlilik gösterirken, piyasanın ana gündemini teknik göstergeler ve makroekonomik gelişmelerin yarattığı belirsizlik oluşturuyor. Son değerlendirmelere göre, Bitcoin’in fiyatı uzun vadeli hareketli ortalamaların hemen altında konsolide olmaya devam ediyor ve güçlü alıcıların sistemli şekilde bu seviyeden giriş yaptığı gözleniyor.

Bollinger Bandı ve Hareketli Ortalama Etkisi
Makroekonomik Belirsizliklerin Piyasaya Etkisi
Kritik Direnç Bölgeleri ve Teknik Senaryo

Bollinger Bandı ve Hareketli Ortalama Etkisi

Bitcoin üst üste dördüncü haftada Bollinger Bantlarının orta noktası olan 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yaptı. Bu seviye, piyasa duyarlılığı açısından kritik önem taşıyor; zira genelde bu çizginin üzerinde kalan fiyatlar, yükseliş eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Son kapanışlar, özellikle büyük yatırımcıların her geri çekilmeyi fırsat görerek alımlara devam ettiğine işaret ediyor.

Günlük grafiklerde ise fiyat sıkışıklığı dikkat çekiyor. 200 günlük hareketli ortalama 82.278 dolarda, üst Bollinger Bandı ise 82.970 dolarda kesişmiş durumda. Bitcoin fiyatı, bu iki önemli direncin hemen altında işlem görüyor ve yukarı yönlü bir kırılımın hazırlığı yapılıyor.

Makroekonomik Belirsizliklerin Piyasaya Etkisi

ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin tarihi düşük seviyelere inmesi, hane halkının harcamalarında ciddi bir yavaşlamaya yol açtı. Bununla birlikte, taze açıklanan enflasyon verileri beklentilerin üzerinde geldi. Tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 3,8 olurken, çekirdek enflasyonda aylık artış yüzde 0,4 olarak açıklandı.

Beklenenden güçlü enflasyon verisine rağmen, Amerikan borsalarında ilk tepkilerde sözlü yönlendirmelerle hafif yükseliş yaşandı. Ancak, işlem saatleri başlayınca tablo değişti; petrol fiyatları stoklardaki erimeyle birlikte yükseldi, Nasdaq-100 yüzde 2 değer kaybetti ve Fed’in 2026’da yeni faiz artırımı olasılığı finans çevrelerinde tartışılmaya başlandı.

Kritik Direnç Bölgeleri ve Teknik Senaryo

Teknoloji hisselerinde ana katalizör büyük şirketlerin finansal sonuçları olurken, özellikle Nvidia’nın 20 Mayıs’taki bilançosundan sonra bu etkinin yaz sonuna dek sınırlı olması bekleniyor. Bu nedenle kripto para piyasasında teknik göstergeler daha da ön plana çıkıyor. Teknik analizde, Bitcoin’in yüksek direnç bölgelerinin hemen altında yoğunlaşmasının yakın vadede ani bir fiyat hareketinin habercisi olabileceği değerlendiriliyor.

Kesin bir yükseliş için 82.300 ile 83.000 dolar arasındaki bölgenin güçlü hacimle aşılması gerekiyor. Analistler, üst Bollinger Bandı ve 200 günlük hareketli ortalamanın aynı anda geçilmesiyle, fiyatın önünde ciddi bir engel kalmayacağını ve bir sonraki büyük direnç olarak 93.500 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini belirtiyor.

“Bitcoin fiyatı bu iki önemli direnci aştığı anda, hacim profilinde üst bölgede büyük satış baskısı olmadığı için, fiyat 93.500 dolar civarındaki hacimli alana kadar hızla yükselebilir.”

Ancak yukarı yönlü senaryonun geçersiz olması; yani 79.500 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde, kısa vadeli satış pozisyonlarının gündeme gelme olasılığı bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

