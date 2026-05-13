Upexi üçüncü çeyrekte 109 milyon dolar zarar açıkladı Solana değer kaybı bilanço üzerinde etkili oldu

Kripto para odaklı hazine yönetim şirketi Upexi, 2025 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yatırımcılara sunulan rapora göre, şirket çeyreği toplam 109 milyon dolar net zararla kapattı. Bu sonucun en büyük nedeni ise firmanın elindeki kripto para varlıklarının, özellikle de Solana‘nın, çeyrek boyunca ciddi şekilde değer kaybetmesi oldu. Açıklamaların ardından Upexi hisseleri yüzde 8’den fazla geriledi.

Solana Varlığı Şirketi Öne Çıkarıyor

Upexi, elinde yaklaşık 2,5 milyon adet Solana bulunmasıyla kripto piyasasında büyük bir dikkat çekiyor. Söz konusu varlık, Mart sonu itibarıyla 238 milyon doların üzerinde bir değere sahip. Bu miktar, şirketi Solana bulunduran en büyük üçüncü kurum yapıyor. Daha önce ağırlıklı olarak tüketici ürünleri ve e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren Upexi, Nisan 2025’ten itibaren Solana merkezli bir hazine yapısına geçti. Şirketin bu stratejik tercihi, Solana’nın kripto endüstrisinde teknolojik potansiyeline duyduğu inançtan kaynaklanıyor.

Son başvuru belgelerine göre, Upexi çeyrekte yaklaşık 92,3 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zarar bildirdi. Gerçekleşmemiş zarar, elde tutulan varlıkların piyasa değerinin alış fiyatının altına inmesiyle oluşuyor; varlıkların satışı gerçekleşmediği sürece bu zarar kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor.

Solana Fiyatındaki Düşüşün Etkisi

Şirketin finansal sonuçlarını değerlendiren CEO Allan Marshall, kripto para piyasasındaki zorlu ortamı vurguladı. Özellikle Solana fiyatındaki sürekli düşüşün ve piyasa çarpanlarının daralmasının, hem bilançoyu hem de Upexi hisselerinin değerini olumsuz etkilediğini aktardı.

Marshall, şirketin yalnızca piyasaların düzelmesini beklemek yerine, elini güçlendirmeye odaklandığını; bu kapsamda hisse geri alımı ve dönüştürülebilir tahvil ihracı gibi adımlar attıklarını belirtti. Bu hamlelerin, Solana odaklı yeni hazine stratejisiyle şirketin uzun vadeli finansal sağlığını güçlendireceğine inanıyor.

Solana’nın son altı ayda gösterdiği dalgalı fiyat performansı, doğrudan Upexi’nin bilançosunu etkiledi. Şirket yönetimi, ilerleyen dönemlerde Solana’nın yatırımcılar tarafından Bitcoin’den bağımsız değerlendirileceğine inanıyor. CEO Marshall, Bitcoin’i “dijital altın” olarak tanımlarken, Solana’yı ise finansal altyapıları modernleştirme potansiyeline sahip bir teknoloji platformu olarak görüyor. Ancak kısa vadede, Bitcoin fiyat hareketlerinin Solana üzerinde yoğun biçimde etkili olmaya devam ettiğini de ekledi.

Gelirde Artış Dikkat Çekti

Yaşanan net zarara rağmen Upexi, yıllık bazda gelirini yüzde 46 artırarak 4,6 milyon dolara ulaştırdı. Gelirdeki bu dikkate değer artışta, şirketin Solana ve benzeri kripto varlıklarından elde ettiği staking gelirleri ön plana çıktı.

Upexi’nin yol haritasında önümüzdeki dönemde de Solana odaklı stratejilerin devam edeceği görülüyor. Şirket, mevcut kripto portföyü ile sektörde farklı bir pozisyon elde etmeyi hedefliyor.