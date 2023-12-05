Endişe Verdi! Çöken Borsa FTX Ralli Sonrası Solana Transferini Sürdürüyor

Kripto para dünyasında FTX ile ilişkili adreslerden yapılan her bir transfer korkuya neden oluyor. Çünkü çöken borsanın elindeki token’ların satılma ihtimali yüksek. Diğer taraftan borsanın elinde önemli miktarda Solana olması ise daha da bir ilgiyle karşılanıyor. Borsanın bu kripto para biriminde milyonlarca dolar varlığının olması yatırımcılar için dezavantajlı bir durum ortaya koyuyor.

Çöken Borsadan Solana Hareketleri Tartışmaları Beraberinde Getirdi

Lookonchain tarafından bildirildiğine göre, FTX ile ilişkili “4Axqyo…HswTAh” adresi 90 milyon dolara karşılık gelen 1 milyon 500 bin SOL‘u stake’ten çıkararak önemli bir hamle gerçekleştirdi. Bu önemli miktar, sadece iki saat önce gerçekleşen bir işlemle hızlı bir şekilde “3vxheE…5mgkom” adresine aktarıldı.

“4Axqyo…HswTAh” adresi, ünlü kripto para borsası FTX’ten çok sayıda önemli transfer alarak kayda değer işlemler için bir odak noktası oldu. Bu ilgi çekici eğilim, adres ile FTX arasında potansiyel bir ilişki olduğunu gösteriyor ve kripto topluluğunda ilgi çekiyor.

Coinbase Gündemde: Devasa SOL Para Yatırma ve Dahili Adres Bilgileri

SOL ekosistemini daha derinlemesine incelediğimizde, araştırmamız “3vxheE…5mgkom” adresine kadar uzanıyor. Kripto para borsası Coinbase‘in dahili bir adresine benzeyen özellikler sergileyen bu adres, sadece on bir saat önce etkileyici bir 248 milyon 670 bin dolar değerinde 4 milyon 130 bin SOL yatırdı.

Buna ek olarak, dikkatli gözlerimiz “3vxheE…5mgkom” adresinin düzenli olarak Coinbase‘e önemli miktarda SOL transfer ettiğini fark etti. Bu büyük işlemlerin ardından, bu adres stratejik olarak SOL’u güvenli depolama için birden fazla yeni adrese dağıtıyor.

Blockchain Hareketlerinin Ayrıntılarını Keşfetmek

“4Axqyo…HswTAh” ve “3vxheE…5mgkom” hareketleri kripto dünyasında merak ve spekülasyon yarattı. Büyük ölçekli çözme ve ardından dahili bir Coinbase adresi gibi görünen bir adrese aktarım, FTX ile söz konusu adresler arasındaki potansiyel bağlantılar hakkında endişeleri körükledi.

Blockchain meraklıları bu karmaşık işlemleri analiz ederken, kripto topluluğu daha fazla gelişmeyi merakla bekliyor. Büyük borsalar, dahili adresler ve önemli varlık transferleri arasındaki etkileşim, dinamik kripto ortamına bir gizem unsuru katıyor.

Konunun ayrıca satış ihtimalini de barındırması nedeniyle kripto para yatırımcıları şimdi Solana fiyatını yakından takibe başladı. Solana yazıyı yazarken 60,54 dolardan işlem görüyor.