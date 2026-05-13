BITCOIN (BTC)

Bitcoin 74.917 dolar desteğini korudu direnç altında konsolide oluyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin fiyatı 74.917 dolar desteğinin üzerinde güçlenmeye devam ediyor.
  • Fiyatta ana yükseliş hedefleri olarak sırasıyla 81.960 ve 97.990 dolar öne çıkıyor.
  • Kritik destek seviyeleri korunurken, yatırımcılar 80.475 doların altına iniş olup olmayacağını dikkatle izliyor.
  • 🔎 Ana odak Bitcoin’de kısa vadede $BTC fiyat hareketlerinde ve direnç geçişlerinde olacak.
Bitcoin son günlerde önemli bir destek seviyesinin üzerinde kalmayı başarıp, yukarı yönlü hareket potansiyelini korumayı sürdürdü. Kısa vadede kritik bir direnç altında dar bir aralıkta işlemler devam ederken, fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması mevcut yükseliş senaryosunun geçerliliğini destekliyor.

İçindekiler
1 Kritik destek seviyeleri ve yükseliş senaryosu
2 Kısa vadeli grafiklerde destek korundu
3 Yükseliş potansiyeli güçlü, riskler takipte

Kritik destek seviyeleri ve yükseliş senaryosu

4 saatlik Bitcoin grafiklerinde, Nisan ayındaki dip noktasından başlayan yükseliş sonrası fiyat, yükselen kanalın üst kısımlarında hareket ediyor. Bitcoin’in geçen hafta ulaştığı yerel zirveden sonra bir miktar geri çekilse de, 74.917 dolar ana destek noktasının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Analistlere göre bu fiyat seviyesi, mevcut yükseliş yapısının ana geçersizleşme noktası olarak öne çıkıyor.

Man of Bitcoin yaptığı paylaşımda, “Bitcoin, 74.917 doların üzerinde kaldığı sürece ‘turuncu yol haritası’ geçerli; bu seviye mevcut yükseliş senaryosunu geçersiz kılacak temel destek olarak takip edilmeli,” ifadelerine yer verdi.

Grafiklerde ayrıca, olası yükselişlerde Bitcoin’in karşılaşabileceği önemli dirençler ortaya kondu. İlk büyük direnç 81.960 dolar seviyesinde. Daha yukarıda ise Fibonacci düzeltme seviyeleri sırasıyla 86.582, 89.529 ve 94.621 dolarda bulunuyor. En büyük yükseliş hedefi ise 97.990 dolar olarak işaretlenmiş durumda.

Bununla birlikte, Bitcoin henüz direnç bölgesinin üzerine net şekilde çıkmış değil. Fiyat, bu direnç seviyesinin hemen altında yatay bir seyir izliyor ve yeni bir atak öncesi konsolidasyon aşamasında olduğu görülüyor.

Kısa vadeli grafiklerde destek korundu

15 dakikalık grafik bazında yapılan analizlerde, Bitcoin’in kısa vadede belirlenen ilk mikro destek bölgesini koruduğu görüldü. More Crypto Online tarafından yayımlanan grafikte Bitcoin, kısa vadeli geri çekilmenin ardından öne çıkan destek alanında tutunmayı başardı.

More Crypto Online, yaptığı değerlendirmede “Bitcoin, ilk mikro destek bölgesinin altına inmedi ve bu sayede kısa vadeli ‘turuncu senaryo’ geçerliliğini koruyor,” ifadesini kullandı.

Buradaki ilk mikro destek seviyeleri 80.475, 79.941 ve 79.703 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bitcoin bu fiyat aralığında testler gerçekleştirse de altında kapanış yapmadı. Tepki alımının ardından fiyat yeniden bu seviyelerin üzerine çıkmaya çalıştı ve yükselişin sürmesi halinde ilk hedef olarak 82.200 dolar gündeme gelecek. Daha güçlü bir hareketle ise 85.030 dolar seviyesi yeni hedef olarak gösteriliyor.

Ancak kısa vadeli senaryoda ana risk alanı, Bitcoin’in ilk mikro desteğin altına kayması. Bu durumda bir sonraki önemli destek 78.762 ile 76.527 dolar bandında bulunuyor. Olası bir kırılım, turuncu yol haritasının geçersizleşme riskini doğurabilir ve düzeltme eğilimini güçlendirebilir.

Yükseliş potansiyeli güçlü, riskler takipte

Analistler, Bitcoin’in halen kritik bir eşikte bulunduğunu; 74.917 doların üzerinde kalındıkça yükseliş beklentisinin güçlendiğini vurguluyor. Fiyatın ana desteğin üzerinde tutunması piyasayı olumlu etkilerken, olası bir düşüşte yakından takip edilmesi gereken destek alanları öne çıkıyor.

Özetle, Bitcoin gerek orta vadeli gerekse kısa vadede belirlenen önemli destek seviyelerini koruyor. Yatırımcılar, hem 74.917 dolar hem de daha kısa vadeli 80.475-79.703 dolar aralığını izlerken, olası yükseliş hedeflerinin önündeki toparlanma ve direnç geçişleri yakından takip ediliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
