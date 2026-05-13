Ethereum (ETH)

Ethereum $2.220 desteğinde kalmaya çalışıyor düzeltme ve konsolidasyon sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum $2.220 seviyesinde tutunmaya çalışıyor.
  • Son haftalarda fiyat yatay hareketler sergiledi ve kritik destek test edildi.
  • Teknik analistler bu dönemi geçmişteki ralli öncesi konsolidasyonlara benzetiyor.
  • 🪙 En kritik eşik $2.220 olurken, kısa vadeli yön için $ETH’de bu seviyenin korunup korunmayacağı takip ediliyor.
Ethereum, son dönemde önemli bir destek seviyesinin hemen üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Kısa vadede düzeltme eğilimi sürerken, haftalık grafiklerde bu hareketin, geçmişteki yükselişler öncesinde görülen konsolidasyon bölgelerine benzer bir yapı sergilediği dikkat çekiyor.

ETH fiyatında kritik destek vurgusu

Ethereum fiyatı, kısa vadeli grafiklerde dalgalı bir seyrin ardından 2.220 dolar seviyesinin hemen üzerinde dengelenmiş durumda. Özellikle son ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verileri, risk iştahında azalmaya yol açarak Ethereum başta olmak üzere kripto varlıklarda satış baskısı oluşturdu. Fiyat, cuma günü görülen kısa süreli düşük seviye sonrasında toparlanarak ana destek hattına yeniden yaklaştı.

MCO Global tarafından paylaşan analizde, 2.220 dolar seviyesinin Ethereum için kısa vadede ana destek noktası olarak öne çıktığı belirtildi. Bu destek korunduğu sürece, yaşanan düşüş hareketi yapısal olarak klasik bir B-dalgası olarak yorumlanabilir. Bu senaryoda, alıcıların aktif kalıp bölgeyi savunması halinde, ilerleyen günlerde daha yüksek fiyat seviyeleri gündeme gelebilir.

Buna karşın, mevcut tablo halen belirsiz. Son bir ayda fiyatın yatay seyretmesi, mevcut konsolidasyon döneminin daha karmaşık bir düzeltmeye dönüşme olasılığını da artırıyor. Ethereum’un üst bandında ise 2.646 dolar civarında bir direnç bölgesi bulunuyor. Haftalık grafikte ise ana kanalın tabanında şu anki destek seviyesinin biraz altı yer alıyor.

MCO Global, Ethereum’un 2.220 dolarlık desteği üzerinde kalmasının, yükseliş eğiliminin devamı için kritik olduğuna dikkat çekti. Bu seviyenin aşağı kırılması, daha güçlü bir düşüş riskini öne çıkarabilir.

Dolayısıyla, Ethereum’un önümüzdeki dönemdeki hareketinin, bu ana destek üzerinde kalıp kalmamasına bağlı olarak yön bulması bekleniyor.

Teknik yapı ve tarihi benzerlikler

Teknik analizlerde özellikle haftalık grafikteki görüntü, ETH’nin daha önce önemli yükselişler öncesi sergilediği dönemlere benzetiliyor. TradingView üzerinde Moe tarafından paylaşılan analizde, geçmişteki toparlanmalardan sonra oluşan dört konsolidasyon bölgesi vurgulandı.

Grafikte yer alan ilk üç mavi daire, Ethereum fiyatında büyük yükselişlerin hemen öncesinde gerçekleşen yatay seyir dönemlerini gösteriyor. Analizde, güncel hareketin de benzer bir şekilde, son dipten toparlandıktan sonra tekrar yatay bir alanda devam ettiğine işaret ediliyor.

Buna göre, önceki örneklerde olduğu gibi ETH’nin güncel bandı aşması halinde, fiyatın daha yukarı bölgeleri hedefleyebileceği belirtiliyor. Ancak, haftalık grafikte henüz net bir yukarı kırılma sinyali bulunmuyor; ETH’nin mevcut konsolidasyonun üzerinde kalıcı bir destek oluşturması gerekiyor.

Paylaşılan analizde, “Açıklamaya gerek yok” ifadesiyle, fiyat hareketinin geçmişteki benzerliğe sahip olduğuna ama henüz kırılma gelmediğine dikkat çekildi.

Sonuç olarak, Ethereum’un bu destek üzerinde tutunması kısa vadeli hareket için de belirleyici. Desteğin kaybedilmesi durumunda, odak noktası tekrar bir alt seviyeye çekilebilir. Piyasa aktörleri, güncel aralığın yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağına odaklanmış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

