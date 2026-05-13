Charles Schwab ABD’de bireysel müşterilere doğrudan Bitcoin ve Ethereum işlemlerini açtı

Dünyanın en büyük aracı kurumlarından biri olarak bilinen Charles Schwab, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bireysel yatırımcılara yönelik spot kripto para alım satım hizmetini başlattı. Şirket, yaklaşık 12 trilyon dolarlık müşteri varlığını yönetiyor ve finans sektöründeki geniş ölçeğiyle dikkati çekiyor. Schwab’ın sunduğu bu yeni imkandan ilk etapta seçilen bir müşteri grubu yararlanabiliyor; kullanıcılar artık doğrudan bitcoin ve ether işlemlerini Schwab Crypto platformu üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Spot Kripto İşlemlerinde Yeni Dönem

Bu hamleyle birlikte Charles Schwab, müşterilerine ETF ve vadeli işlemler dışında artık kripto paraları doğrudan alıp satabilme olanağı tanıdı. Şirket merkezinin Texas eyaletinin Westlake kentinde bulunduğu biliniyor. Konuyla ilgili ilk sinyal, geçen yıl temmuz ayında CEO Rick Wurster tarafından verilmiş, kripto işlemlerinin 2026’nın ilk yarısında başlaması planlandığı açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz ay takvim öne alınırken bu hafta hayata geçen yenilik, kripto yatırım alanında dikkat çeken bir gelişme oldu.

Son dönemde hem geleneksel finans kuruluşlarından hem de yeni nesil platformlardan spot kripto hizmetlerine yönelik talepler artış gösteriyor. Schwab’ın doğrudan işlem imkanı sunması, kriptonun yaygınlaşmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Şirketin büyüklüğü ve mevcut müşteri kitlesinin çokluğuyla klasik kripto para alım satım borsalarına olan ihtiyaç azalmış olabilir.

Müşterilere Güvenli Ortamda Kripto İşlemleri

Charles Schwab, hem teknoloji altyapısına hem de yasal düzenlemelere uyum açısından yüksek standartlara sahip olmasıyla biliniyor. Bu yeni uygulamada varlıkların doğrudan alım satımı, müşterilerin zaten alışık olduğu güvenli ortamda gerçekleşiyor. Özellikle kripto ekosistemine yeni adım atmak isteyen bireysel yatırımcılar için bu yaklaşım, volatiliteye karşı ek bir güvence sağlayabilir.

Şirketin toplam yaklaşık 35 milyon müşterisi olduğu belirtiliyor. Bu kitle, artık ayrı bir kripto para borsasına kaydolmak zorunda kalmadan var olan Schwab hesaplarıyla bitcoin ve ether gibi dijital varlıkları doğrudan portföylerine ekleyebilecek.

Kripto Paralarda Yaygınlaşmanın Önü Açılıyor

Hem bitcoin hem de ether, küresel kripto para piyasasında en yüksek hacme sahip iki dijital varlık olarak öne çıkıyor. Charles Schwab’ın atılımıyla bu iki varlığa erişim yolu daha da kolaylaşmış oldu. Geleneksel finans kuruluşlarının, kripto yatırımcılığı alanında daha aktifleştikçe piyasanın olgunlaşmasına katkıda bulunduğu ifade ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, yatırımcıların bu platform üzerinden spot işlemlere adım atmasının kolaylaştırıldığı vurgulandı.

Schwab tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, belirli bir müşteri grubunun bitcoin ve ether işlemlerine erişiminin başladığı, yeni özelliklerin ilerleyen dönemlerde daha fazla kullanıcıya açılmasının planlandığı bildirildi.

Bu gelişme, ABD’de kriptoya erişim seçeneklerinin ve yatırımcı tabanının genişlemesi açısından kritik bir adım olarak nitelendiriliyor.