BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin kritik 82 bin dolar bandındaki iki önemli ortalamadan hala uzak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin 82 bin dolar bandında güçlü iki ortalamanın hemen altında seyrediyor.
  • Lider kripto para 200SMA ve 200EMA direncini henüz kıramadı ve fiyat bu seviyeleri test etmeye devam ediyor.
  • 💡 128 günlük ortalama, gerçek piyasa değeri ve kısa vadeli yatırımcı maliyet tabanı halen korundu; son alıcılar ağırlıkla kârda.
  • 🔥 Kritik dirençteki en önemli gelişme, $BTC ’de güçlü toparlanmanın bu seviyelerin kalıcı şekilde aşılmasıyla mümkün olacağı.
Bitcoin fiyatı, son günlerde uzun vadeli yükseliş trendini test eden önemli teknik göstergelerin hemen altında dalgalanıyor. Glassnode’ın paylaştığı verilere göre, lider kripto para birimi 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) olan 82.455 dolar ve 200 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA) seviyesi olan 82.027 doların hafif biçimde altında kalıyor. Bu iki gösterge, yatırımcıların piyasadaki uzun vadeli yönelimleri anlamak için en çok baktığı seviyeler arasında bulunuyor.

Teknik göstergeler neyi işaret ediyor?

200 günlük Basit Hareketli Ortalama, Bitcoin’in son 200 gündeki kapanış fiyatlarının ortalamasını eşit ağırlık vererek belirliyor. 200 günlük Üssel Hareketli Ortalama ise yine aynı süreyi baz alarak, son dönem fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık veriyor ve bu yüzden piyasanın mevcut duyarlılığına biraz daha hızlı tepki verebiliyor. Her iki teknik ortalamanın yakınsaması, 82 bin ila 82.500 dolar aralığını önemli bir direnç bölgesine dönüştürüyor. Uzmanlar, Bitcoin’in bu bant üzerini kalıcı şekilde geri almasının ana trendde toparlanmayı işaret edebileceğini belirtiyor.

Bitcoin, Kasım 2025’in sonlarında 108 bin dolar seviyesinden dönerken bu iki ortalamanın da altına düştü. Ocak ayında kısa süreli bir toparlanma denemesi yaşansa da 97 bin dolar seviyesi kalıcı olarak aşılamadı. Böylece, 2026’nın şubat başında fiyat 60 bin dolara kadar geriledi.

Alıcıların maliyet tabanları ne durumda?

CheckonChain tarafından açıklanan verilere göre, Bitcoin fiyatının halen birkaç önemli maliyet ortalamasının üzerinde kalması, özellikle alıcılar açısından ihtiyatlı bir iyimserliği gündeme getiriyor. 128 günlük Hareketli Ortalama şu anda 75.700 dolar seviyesinde ve bu gösterge, kısa vadede alım yapan yatırımcıların ortalama maliyetini yansıtıyor. Bitcoin buradaki desteğini korumayı sürdürüyor.

Bir diğer gösterge ise “Gerçek Piyasa Ortalaması” olarak adlandırılan ve şu anda 78.200 dolar düzeyinde bulunan seviye. Bu değer, zincir üstü hareketlere göre tüm dolaşımdaki Bitcoin’lerin son taşındığı andaki ortalama fiyatını temsil ediyor ve toplu piyasa maliyet tabanını ortaya koyuyor.

Kısa Vadeli Yatırımcı Maliyet Tabanı ise 78.400 dolar seviyesinden geçiyor. Bu gösterge, son 155 günde Bitcoin satın alan yatırımcıların ortalama alım fiyatını ifade ediyor. Tarihsel olarak bakıldığında, piyasadaki genel panik satışları ve tasfiyeler özellikle bu grup yatırımcılar tarafından tetiklenebiliyor.

Kritik aralıkta fiyat seyri takip ediliyor

Bitcoin’in mevcut durumda bu üç temel ortalamanın üzerinde kalması, özellikle son dönemde alım yapanların büyük bölümü için halen kârda olunduğu anlamına geliyor. Bu da piyasadaki olası zorunlu satış baskısını sınırlandırıyor ve fiyatın daha sert düşüşler yaşama riskini azaltıyor.

Uzmanlar, Bitcoin’in yeniden 82 bin ila 82.500 dolar bandını destek seviyesine çevirmesi halinde, uzun vadeli yükseliş trendinin güçlenebileceğini ifade ediyor. Ancak mevcut tabloda, bu direnç bölgesinin kalıcı biçimde aşılması gerekiyor.

“Bitcoin’in birçok önemli maliyet ortalamasının üzerinde kalması son alımlar için destekleyici görünse de, asıl kırılımın 82 bin ila 82.500 dolar aralığının net biçimde geçilmesiyle mümkün olacağı belirtiliyor.”

Analistler özellikle kısa vadeli yatırımcıların kârlı pozisyonda olduklarına dikkat çekiyor. Gözler şimdi, kritik direnç seviyelerinin aşılıp aşılamayacağında ve fiyatın bu seviyelerde kalıcı olup olmayacağında.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
