BITCOIN (BTC)

BlackRock’tan 425 milyon dolarlık Bitcoin transferi! Piyasada hangi sinyal güçleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock, 2 Haziran’da Coinbase’e 6.164 BTC göndererek 425 milyon dolarlık dikkat çeken bir transfer yaptı.
  • 📉 Transfer, spot Bitcoin ETF’lerde son üç haftadır süren net çıkışların ortasında gelirken $BTC üzerindeki baskı yeniden öne çıktı.
  • 💸 Son bir ayda Bitcoin ETF’lerinden toplam 2,4 milyar doların üzerinde çıkış yaşandığı aktarıldı.
  • 🔍 BlackRock işlem gerekçesini açıklamazken, zincir üstü veriler piyasada olası satış hazırlığı tartışmalarını güçlendirdi.
İlayda Peker

Varlık yönetim şirketi BlackRock, Coinbase’e 6.164 BTC gönderdi. Salı günü paylaşılan zincir üstü verilere göre transferlerin toplam değeri işlem anındaki fiyatlarla 425 milyon dolar seviyesinde hesaplandı. Söz konusu hareket, Bitcoin tarafında satış baskısının arttığı bir dönemde geldi.

Transferin ayrıntıları

Verileri paylaşan blokzincir izleme platformu Lookonchain, işlemlerin yaklaşık 13 ayrı transfer halinde yapıldığını aktardı. Gönderimlerin büyük bölümünde her işlemde yaklaşık 300 BTC yer aldı. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biri olarak özellikle spot Bitcoin ETF pazarındaki etkisi nedeniyle kripto piyasasında yakından izleniyor.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketleri ve işlem kayıtlarından elde edilen açık verileri ifade eder. Bu veriler transferin gerçekleştiğini gösterse de işlemin kesin amacını tek başına doğrulamaz.

Şirket, bu Bitcoin transferlerinin gerekçesine ilişkin kamuya açık bir açıklama yapmadı. Buna rağmen piyasa katılımcıları, Coinbase’e yönelen bu tür büyük transferleri çoğu zaman olası satış hazırlığı işareti olarak değerlendiriyor.

ETF cephesinde çıkış serisi sürüyor

Haberde aktarılan bilgilere göre BlackRock’ın son Bitcoin alımının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Bu süreçte şirketin Bitcoin fonunda uzun süredir devam eden satış yönlü bir dönemin sürdüğü, serinin ise henüz kesilmediği belirtiliyor.

Bitcoin fiyatındaki gerileme de bu tabloyu destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Piyasadaki düşüşle birlikte hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların önemli kayıplarla karşı karşıya kaldığı, daha zayıf pozisyonların ise piyasadan çıkmaya başladığı ifade ediliyor.

Kurumsal yatırımcı ilgisi zayıfladı

Negatif görünümün en belirgin şekilde spot Bitcoin ETF piyasasında ortaya çıktığı aktarılıyor. Son üç haftadır günlük bazda net çıkışların sürdüğü, bu dönemde ETF ürünlerinin yeni sermaye çekmekte başarısız kaldığı kaydedildi.

Aylık toplam çıkışların 2,4 milyar doları aştığı belirtilirken, bu sürecin Bitcoin ETF’lerin işleme açılmasından bu yana görülen en uzun çıkış serisine dönüştüğü ifade edildi. Kurumsal yatırımcıların fon çekmeye devam etmesi, piyasanın kısa vadeli yönüne ilişkin tartışmaları da artırmış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

