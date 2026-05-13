13 Mayıs ABD piyasaları ve kripto paralar son durum

Kısa süreliğine 80 bin doları kaybeden Bitcoin halen 80.400 dolar desteğini koruyor. Ancak ETH 2.300 dolar sınırında yani son yükseliş kırılgan. Bugün TÜFE için öncü göstergelerden olan ÜFE raporu gelecek ve manşet ÜFE’nin %4,8’e kadar yükselmesi bekleniyor. Peki piyasalarda son durum ne?

Piyasalar son durum

Yonga üreticilerindeki yükselişin devamına inanan yatırımcıların düşüşte yaptığı alımlarla teknoloji hisseleri toparlanmaya başladı. Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasıyla petrol, üst üste üç günlük yükselişin ardından dengeleniyor. Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,7 yükselirken, Güney Kore’nin Kospi endeksi toparlandı ve Çin’deki teknoloji odaklı endeks yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P 500 vadeli işlemleri %0,2 değer kazanırken Nvidia kurucu ortağı Jensen Huang’ın Başkan Donald Trump’ın Çin ziyareti sırasında ona eşlik etmesi nedeniyle NVDA hisseleri de yükseliyor. Kazanç %2,5’e dayandı. Hazine tahvilleri ve Avrupa devlet tahvilleri hafif yükseldi. İngiltere’deki siyasi belirsizliğin devam etmesi üzerine İngiliz devlet tahvillerinin önceki kazançları azaldı.

Şu anda yapay zekanın uzun vadeli kazanç potansiyeli ile yüksek petrol fiyatının tetiklediği küresel enflasyon artışının getirdiği endişe bir savaşın içinde. Bugün AI destekli risk piyasası büyüme potansiyeli baskın olduğundan piyasalar için ortam güzel.

Kripto paralar son durum

Bugün 17:00’da Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Pekin’de bir araya gelecek. Özellikle yarı iletkenleri içeren ek ticaret anlaşmalarının bu hafta önünün açılması ihtimali de bugünkü toparlanmayı destekliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol stoklarının rekor bir hızla azaldığını ve aylarca düşmeye devam etmesinin beklendiğini belirtti. Ayrıca İran ile anlaşmaya varılamadı. Trump belki de Çin’e istediği bazı şeyleri verip İran’ı ikna etmesini sağlayabilir bu yönüyle de bugünkü görüşmeler oldukça önemli.

Kripto paralarda Çin’den gelecek güzel haberlere dair kuvvetli bir beklenti var. Muhtemelen bugün yarın önemli anlaşmalar duyurulacak çünkü 1 senedir bu ziyaretin hazırlığı yapılıyordu. Ziyareti anlamlı hale getirmek için Trump anlaşmalar imzalayacaktır. Eğer ilerleyen saatlerde beklenti gerçekleşirse BTC borsadaki yükselişin de desteğiyle 83 bin doları zorlayabilir. Bugünler İran’a yıkıcı daha büyük bir saldırı başlamadan önceki son fırsat dönemi olarak görülebilir.