XRP ETF’lerde günlük 25,8 milyon dolarlık rekor giriş kaydedildi

XRP, kripto para piyasasında son günlerde dikkat çeken bir yükselişe sahne oldu. Özellikle ETF ekosisteminde yaşanan bu hareketlenmede, fiyat kısa sürede direnç noktası olan 1,46 dolar seviyesini aşarak ivme kazanmayı başardı. Son yükselişle beraber, XRP’ye kurumsal ilgide belirgin bir artış gözlemlendi.

Kurumsal talepte dört ayın zirvesi

2026 yılının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan XRP’ye dayalı ETF’ler, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü 25,8 milyon dolarlık günlük girişle rekor kırdı. Son dört aydır görülmeyen bu büyüklükteki giriş, uzun süreli dalgalanmanın ardından piyasada yaşanan genel toparlanmanın bir göstergesi olarak yorumlandı.

XRP ETF’lerinde günlük bazda görülen bu güçlü artış, yılın ilk haftasından beri kaydedilen en yüksek günlük giriş oldu. ETF’lere yönelen bu sermaye akımı, yatırımcıların XRP temelli ürünlere olan ilgisinin yeniden canlandığını ortaya koydu.

Son giriş hareketiyle ilgili analizlerde, “XRP ETF’lerinde dört ay sonra ilk kez bu seviyede hacim oluştu. Bu durum, XRP’nin fiyatında yeni bir hamle beklentisini artırıyor,” tespitine yer verildi.

Piyasa hareketliliği ve fiyat performansı

XRP’nin fiyatı son yükseliş dalgasında direnç bölgelerini geride bırakırken, aynı gün içerisinde yüzde 5’in üzerinde değer kazandı ve 1,46 dolar seviyesinin üzerine çıkarak önemli bir teknik eşiği geçti. Fiyatın bu hızlı yükselişine kurumsal fon akışının da eşlik etmesi, piyasada olumlu beklentileri öne çıkardı.

Rekor girişin ardından takip eden günde de XRP ETF’lerine 5 milyon doların üzerinde yeni bir sermaye girişi gerçekleşti. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların XRP ekosistemine olan ilgilerini koruduğunu gösterdi.

Son üç gündür XRP fiyatı 1,46 dolar civarında istikrarını korudu. Piyasa uzmanları fiyat hareketlerinin bir süre daha karışık sinyaller üretebileceğine dikkat çekse de, yükseliş eğilimindeki genel atmosferin devam ettiğine işaret ediyor.

Yeni rekor beklentisi güçleniyor

Piyasa analizlerine göre, XRP’de gözlenen bu yüksek kurumsal ilgi ve ETF’lere yönelik yoğun girişler yeni bir fiyat rekoru beklentisini artırıyor. Yükselişe öncülük eden bu veriler, kripto para piyasasında XRP’nin öne çıkmasına yol açtı.

Habere göre, kurumsal yatırımcıların XRP’ye yönelik taleplerini koruduğu ve yeni sermaye girişlerindeki hareketliliğin sürdüğü aktarılıyor. CryptoAppsy verilerine göre, haberciliğin yazıldığı anda XRP, yaklaşık 1,45 dolar seviyesinden işlem görüyor ve yüzde 0,32 oranında bir artış kaydetmiş durumda.