XRP kritik 1,44 dolar desteğinde denge arayışında

XRP, son günlerde ivme kaybı yaşayan alıcıların etkisiyle piyasalarda dengede kalmaya çalışıyor. Piyasa analisti Crypto Convicted’e göre, kripto paranın üst üste haftalık kazançlar elde etmesine rağmen, piyasada görülen sipariş akışındaki değişimler daha temkinli bir havanın oluşmaya başladığına işaret ediyor.

Teknik verilerde dikkat çeken değişim

CoinCodex verilerine göre XRP, şu anda 1,46 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son bir hafta içinde yüzde 2,18’lik bir yükseliş yaşadı. Fakat özellikle piyasa derinliğini ölçen 30 günlük Kümülatif Hacim Delta (CVD) göstergesi, alıcı baskısının azaldığını gösteriyor.

Bir süre önce 0,58 milyon civarına yükselen bu gösterge, spot piyasada XRP’nin gerçek alımlardan destek aldığını gösteriyordu. Yani o dönemde XRP fiyatındaki hareket, genellikle güçlü alıcı ilgisine bağlanıyordu.

Ancak son gelişmelerle birlikte CVD değeri eksi 10,9 milyon seviyelerine gerileyerek satış yönlü baskının daha ağır bastığına işaret ediyor. Bu değişim, piyasadaki alıcı-satıcı dengesinin bozulmaya başladığını gösteriyor ve kısa vadede mevcut yükselişin gücüne yönelik soru işaretleri doğuruyor.

XRP’nin fiyatı güçlü kalmaya devam etse de, order flow göstergeleri ile fiyat arasındaki ayrışma, piyasanın kısa vadede daha zayıf bir görünüme dönebileceğini düşündürüyor.

XRP için sıkışan görünüm ve önemli eşikler

Alıcı ilgisinin azalmasına rağmen, XRP’nin 1,44 dolar seviyesindeki kritik destek hattı şimdilik korunuyor. Son dönemde artan satış baskısına rağmen bu seviyenin aşağı yönlü kırılmaması, piyasada temel talebin hâlâ devam ettiğine işaret ediyor. Fakat agresif alım faaliyetlerinin yavaşlaması, yukarı yönlü ivmenin zayıfladığını gösteriyor.

Teknik bakış açısıyla incelendiğinde, XRP’nin fiyatı daralan simetrik bir üçgen formasyonu içinde hareket ediyor. Bu görünüm, önemli bir kırılmanın yaklaştığını ve fiyat hareketlerinin sıkıştığını gösteriyor. Analistlerin odaklandığı bir diğer seviye ise 1,50 dolar direnç noktası. Bu bölgenin aşılması, yükseliş beklentisini kuvvetlendirebilir ve piyasada alıcı ilgisinin yeniden canlanmasını sağlayabilir.

Kısa vadeli görünümde XRP’nin yukarı ya da aşağı yönlü sert bir hareketle mevcut dengeden çıkma olasılığı da giderek artıyor. Özellikle fiyatın kritik destek ve direnç seviyeleri arasında sıkışması, volatilitede ani yükselmeleri beraberinde getirebilir.

Piyasa beklentileri ve potansiyel senaryolar

Analistler, XRP’nin mevcut durumu için karar anının yaklaştığını ve fiyatın kritik eşiğin altına inmesi durumunda sert bir satış baskısıyla karşılaşabileceği görüşünde birleşiyor. Benzer şekilde, yukarı yönlü bir kırılma ise boğa piyasası beklentilerini yeniden gündeme taşıyabilir.

Öte yandan piyasadaki satış baskısının giderek artması ve alıcıların daha temkinli hareket etmesi, kısa vadede volatilitenin yükselme riskinin ön plana çıkmasına neden oluyor. CryptoAppsy verilerine göre, XRP şu anda 1,46 dolardan işlem görüyor ve piyasadaki gelişmeler bu kritik aralıkta yakından takip ediliyor.

Sonuç olarak, XRP hem destek seviyesini korumaya çalışıyor hem de güçlü bir yükseliş ivmesinden yoksun görünüyor. Alıcıların piyasaya yeniden güçlü şekilde dönüp dönmeyeceği ya da ayı baskısının mı etkili olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.