Bitcoin toparlandıktan sonra yeni zirve ihtimali yüzde 77’yi buldu

Bitcoin‘de son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmaları, kripto para yatırımcılarının dikkatini yeniden zirve seviyelere çevirdi. Geçmiş verilere göre, Bitcoin’in en yüksek değerinden yaşadığı kaybın yüzde 50’den, yüzde 35’e gerilemesi, yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) yol açabilir. Ağ ekonomisti Timothy Peterson’ın salı günü yayımladığı yeni analiz, bu dönüşlerin tarihsel olarak Bitcoin’de güçlü bir yükselişe zemin hazırladığını gösterdi.

Geçmişteki toparlanışlar neyi işaret ediyor?

Peterson, Bitcoin fiyatının belirgin oranlarda değer kaybedip ardından toparlandığı dönemleri detaylı olarak inceledi. Buna göre, geçmişte Bitcoin her yüzde 50’lik geri çekilmeden sonra yüzde 35 seviyesine toparlandığında, bu durumun ardından 12 ay içinde yeni bir rekor fiyat gelme ihtimalinin yüzde 77 olduğu ortaya çıktı.

2022 yılında yaşanan ayı piyasasında Bitcoin, değerinin yüzde 70’inden fazlasını kaybetmişti. Bunun etkisi, 2023 aralığında fiyatın zirveden sadece yüzde 35 düşük seviyede kalmasıyla belli oldu. Takip eden süreçte, kripto para Mart 2024’te yeni bir ATH belirleyerek istatistiklerin gücünü bir kez daha gösterdi.

Peterson, “Bitcoin her yüzde 50’lik kayıptan yüzde 35 seviyesine toparlandığında 9 durumun 7’sinde bir yıl içinde yeni zirve geldiğini gördüm” bilgisini paylaştı.

Son tahminler ve yeni fiyat hedefleri

Son verilere göre Bitcoin, 60 bin doların altına düştükten sonra fiyatını toparlayarak 81 bin dolar seviyesine geldi. Analizlere göre, bu düzeltmeyle ATH’a uzaklık yüzde 35’e inmiş oldu. Cointelegraph ve TradingView verileri de fiyat hareketlerinin bu eğilimi desteklediğini gösterdi.

Ayrıca, VanEck’in dijital varlık araştırma birimi başkanı olan Matthew Sigel de yeni zirveler için dikkat çeken analizler sundu. Sigel’e göre, ABD hisse senedi piyasasının toplam değerinin Milli Gelire oranını gösteren ve genellikle “Buffett göstergesi” diye bilinen gösterge, Bitcoin’in 160 bin dolara kadar yükselmesi için olasılık verdi.

Sigel sosyal medya açıklamasında, “Bitcoin mevcut fiyatıyla ucuz görünüyor” ifadesini kullandı.

Belirsizlikler ve piyasadaki beklentiler

Makroekonomik ve jeopolitik risklere rağmen, piyasa analistleri Bitcoin için olumlu tahminler üretmeyi sürdürüyor. Tarihsel fiyat hareketlerinin tekrarlanması ve teknik göstergelerin verdiği sinyaller, yatırımcıların dikkatini yeniden yukarı yönlü hareketlere çevirdi.

Son yükseliş trendinin ardında hem on-chain analizler hem de klasik finansal göstergeler etkili oldu. Kripto piyasasında analistler, geçmişteki dinamiklerin benzer şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki aylarda Bitcoin’in yeni bir ATH belirleyebileceğine dikkat çekiyor.

Ayrıca, bazı ekonomi uzmanları geleneksel varlıklar ve kripto varlıkların performansını karşılaştırırken Bitcoin’in potansiyelini vurgulamaya devam ediyor. Özellikle Bitcoin ile altın arasında yapılan değerlendirmeler, lider kripto paranın uzun vadeli gücüne işaret ediyor.

Özetle, hem fiyat analizleri hem de uzman tahminleri Bitcoin’in toparlanma dönemlerinde yeni rekorlara ulaşma şansının güçlü olduğuna işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde hem teknik hem de temel göstergeler piyasada yakından takip edilmeye devam edecek.