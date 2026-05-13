QCP Capital analistlerinin 13 Mayıs kripto para tahminleri

Trump Çin’e ulaştı ve 17:00’da görüşmeler başlayacak, kripto paralar için hareketli bir gün. BTC 80 bin dolar üzerinde kalsa da altcoinlerde kazançlar sınırlı. Enflasyonun yükselmeye devam etmesi Fed’in faizleri indirmesinin önünde en büyük engel. Peki QCP analistlerinin güncel beklentileri ne yönde?

Kripto para yorum

BTC 200 günlük SMA’sının yakınında 82.000 dolar civarında konsolide oluyor. Analistler ETF çıkışları ve yüksek enflasyona rağmen BTC’nin bunu sindirebilmesini olumlu karşılıyor. Aşağı yönlü momentum analistlere göre şimdilik azaldı. Bununla birlikte aşılacak kilit direnç 84 bin dolarda ve Trump-Xi manşetleri veya CLARITY konusunda ilerleme bunu destekleyebilir.

TÜFE verisini ele alan analistler şunları söyledi;

“Dün açıklanan Nisan ayı TÜFE verisi, çekirdek TÜFE’nin beklentilerin %2,7’sine karşılık yıllık %2,8 ile hafifçe yüksek çıkmasıyla, 10 yıllık tahvil faizlerini kısa süreliğine %4,46’ya doğru itti. Yüzeysel okuma şahin bir ton sergiledi, ancak detaylar o kadar net değildi. Konut, özellikle de ev sahiplerinin eşdeğer kirası, yükselişin büyük bir kısmını yönlendirdi ve bu durum, yeni bir enflasyon dalgasından ziyade, Ekim 2025’teki BLS kapanmasının ardından gecikmiş ayarlamaları yansıtıyor gibi görünüyor. Konut hariç çekirdek mal enflasyonu yıllık bazda sadece %1,14 ile düşük seviyede kaldı; bu da gümrük vergilerinin maliyet artışlarının henüz tam bir mal enflasyonu şokuna dönüşmediğini destekliyor.”

Fakat asıl sorun başka. Dün Fed’den Goolsbee tarafından dikkat çekildiği üzere enflasyondaki artış sadece enerji maliyetinden beslenmiyor.

“Daha kalıcı sorun süper çekirdek enflasyon olmaya devam ediyor. Konut hariç çekirdek hizmetler enflasyonu üçüncü ay üst üste hızlandı ve piyasanın dikkatini talep ve ücret duyarlı enflasyona odakladı. Aynı zamanda, Çin ÜFE’sinin 41 ay sonra ilk kez pozitif hale gelmesi, küresel mal deflasyonunun rüzgârının zayıfladığını gösteriyor. Yapay zeka kaynaklı verimlilik artışları ve düşük birim işgücü maliyetleri, tam anlamıyla bir enflasyon sarmalına karşı argüman oluşturmaya devam ediyor, ancak Fed’in faiz indirimine gitmesi için aşılması gereken engel açıkça yükseliyor.”

Kripto para tahminleri

QCP Capital analistleri Trump ve Xi arasında yapılacak görüşmeleri fazlasıyla önemsiyor. Burada gümrük vergileri, ticaret, nadir toprak elementleri tedarik zincirleri ve Orta Doğu gündemi iki liderin de odağında olacak. Uzun süredir ertelenen ve heyetlerin üzerinde yoğun çalıştığı bir ziyaret olduğundan Trump’ın buradan bolca anlaşmayla dönmesi muhtemel. Bu da normalleşmeye yardımcı olabilir.

CLARITY Yasası hakkında Senato oturumu düzenlenecek ve ilerleme kaydedilmesi bu yıl kripto netlik yasasının Trump tarafından imzalanmasının önünü açıp kripto paraları destekleyebilir. Fakat QCP analistlerine göre BTC aradığı katalizörü bulamazsa 84 bin dolar altına saplanıp volatiliteyi zayıflatarak uzun süre dar aralıkta hareket edebilir. Güncel FedWatch beklentisi kripto paraların lehine olmadığından haber akışının artık destekleyici olması şart. Piyasalar önümüzdeki yıl faiz artırımına artık kesin gözüyle bakmaya doğru ilerliyor.