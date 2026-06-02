🚨 Bitcoin 70.000 doların altına inerken Bitfinex’te kaldıraçlı uzun pozisyonlar 87.000 seviyesini aştı.

Bitcoin’de sert satışların öne çıktığı günde, Bitfinex borsasındaki büyük bir yatırımcının agresif biçimde kaldıraçlı uzun pozisyon biriktirdiği aktarıldı. CoinCorner CEO’su Danny Scott, geçmişte piyasayı doğru okumakla öne çıkan bir Bitfinex yatırımcısının işlem verilerinde dikkat çekici bir sıçrama yarattığını belirtti.

Bitfinex verilerinde dikkat çeken hareket

Scott’ın işaret ettiği veri, borsadaki marjin işlemlerini yansıtan BTCUSDLONGS göstergesi oldu. Söz konusu gösterge 87.000 seviyesinin üzerine çıktı. Bu tablo, yüksek sermayeli bir piyasa katılımcısının Bitcoin’de kaldıraç kullanarak yükseliş yönlü pozisyonlarını hızla artırdığına işaret etti.

Mini sözlük: Marjin işlem, yatırımcının ödünç alınan fonlarla pozisyon açması anlamına gelir. Long pozisyon ise fiyatın yükseleceği beklentisiyle alınan yönü ifade eder; kaldıraç kullanımı ise kazanç kadar zararı da büyütebilir.

CoinCorner CEO’su Danny Scott, Bitfinex’te geçmişte isabetli işlemlerle dikkat çeken büyük bir yatırımcının piyasa göstergelerini dikey biçimde yukarı taşıdığını aktardı.

Bu hareket, spot piyasadaki sert geri çekilme ile aynı dönemde görüldü. Bitcoin gün içinde yüzde 5,89 düşerek 67.166,39 dolara kadar indi. Böylece piyasa, uzun süredir yakından izlenen 70.000 dolar psikolojik desteğinin altına geriledi.

Türev piyasasında tasfiyeler satışları hızlandırdı

Fiyatlardaki düşüşün yalnızca spot satışlarla sınırlı kalmadığı, türev piyasalardaki çözülmenin de baskıyı artırdığı belirtildi. Verilere göre uzun pozisyonlarda 431 milyon doların üzerinde tasfiye gerçekleşti. Bu süreçte satışların hızlandığı ve işlem masalarında olumsuz beklentilerin güç kazandığı görüldü.

Aynı dönemde, Michael Saylor’un şirketi Strategy’nin Bitcoin varlıklarının bir bölümünü sattığına ilişkin haber akışı da piyasadaki baskıyla birlikte anıldı. Haberde, bu gelişmenin genel satış dalgasının ardından geldiği ifade edildi.

Spot piyasadaki gerilemenin, türev tarafta yaşanan sert tasfiyelerle hızlandığı ve 431 milyon doları aşan uzun pozisyon kapanışının düşüşü derinleştirdiği görüldü.

Kripto piyasası hisse senetlerinden ayrıştı

Son düşüş, dijital varlıklarla geleneksel piyasalar arasındaki ayrışmanın daha belirgin hale geldiğini ortaya koydu. S&P 500 art arda dokuzuncu haftasını yükselişle tamamlarken Nasdaq Composite son bir ayda yüzde 8 değer kazandı. Buna karşın kripto piyasası, risk iştahının arttığı bu döneme eşlik etmedi.

Algoritmik dijital varlık işlem şirketi Wintermute, geleneksel hisse piyasalarının yapay zeka harcamalarıyla desteklenen güçlü şirket gelirlerine dayandığını bildirdi. Teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısından somut gelir üretmeye başladığı, kripto varlıkların ise benzer bir şirket kazancı anlatısına sahip olmadığı için makroekonomik baskılara daha açık kaldığı değerlendirildi. Wintermute, dijital varlık piyasasında algoritmik işlem faaliyetleriyle bilinen bir şirket olarak öne çıkıyor.

Makro baskı ve ETF çıkışları öne çıktı

Piyasa üzerindeki makro baskının başlıca nedenlerinden biri olarak ABD enflasyon verileri gösterildi. Son kişisel tüketim harcamaları, yani PCE verisi, manşet enflasyonun yüzde 3,8 seviyesinde kaldığını ortaya koydu. Bu görünüm, faiz beklentileri üzerindeki belirsizliği korudu.

Kurumsal yatırımcı akışları da bu tabloya paralel zayıfladı. Spot Bitcoin ETF’lerinde tek günde 483,8 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Böylece iki haftalık süreçte net giriş görülmedi. Son 10 gün içinde Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden toplam 2 milyar dolar çıktı.