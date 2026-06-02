Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin 70.000 doların altına inerken Bitfinex’te kaldıraçlı uzun pozisyonlar 87.000 seviyesini aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 70.000 doların altına inerken Bitfinex’te kaldıraçlı uzun pozisyonlar 87.000 seviyesini aştı.
  • 📉 Gün içindeki satışlarda Bitcoin yüzde 5,89 gerileyerek 67.166,39 dolara düştü ve türev piyasada 431 milyon doların üzerinde uzun pozisyon tasfiye edildi.
  • 💸 Spot Bitcoin ETF’leri bir günde 483,8 milyon dolar çıkış gördü ve son 10 günde Bitcoin ile Ethereum fonlarından toplam 2 milyar dolar çekildi.
  • 🤖 Hisse piyasaları yapay zeka gelirleriyle yükselirken, $BTC tarafında makro baskılar ve zayıf fon akışları ayrışmayı derinleştirdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin’de sert satışların öne çıktığı günde, Bitfinex borsasındaki büyük bir yatırımcının agresif biçimde kaldıraçlı uzun pozisyon biriktirdiği aktarıldı. CoinCorner CEO’su Danny Scott, geçmişte piyasayı doğru okumakla öne çıkan bir Bitfinex yatırımcısının işlem verilerinde dikkat çekici bir sıçrama yarattığını belirtti.

İçindekiler
1 Bitfinex verilerinde dikkat çeken hareket
2 Türev piyasasında tasfiyeler satışları hızlandırdı
3 Kripto piyasası hisse senetlerinden ayrıştı
4 Makro baskı ve ETF çıkışları öne çıktı

Bitfinex verilerinde dikkat çeken hareket

Scott’ın işaret ettiği veri, borsadaki marjin işlemlerini yansıtan BTCUSDLONGS göstergesi oldu. Söz konusu gösterge 87.000 seviyesinin üzerine çıktı. Bu tablo, yüksek sermayeli bir piyasa katılımcısının Bitcoin’de kaldıraç kullanarak yükseliş yönlü pozisyonlarını hızla artırdığına işaret etti.

Mini sözlük: Marjin işlem, yatırımcının ödünç alınan fonlarla pozisyon açması anlamına gelir. Long pozisyon ise fiyatın yükseleceği beklentisiyle alınan yönü ifade eder; kaldıraç kullanımı ise kazanç kadar zararı da büyütebilir.

CoinCorner CEO’su Danny Scott, Bitfinex’te geçmişte isabetli işlemlerle dikkat çeken büyük bir yatırımcının piyasa göstergelerini dikey biçimde yukarı taşıdığını aktardı.

Bu hareket, spot piyasadaki sert geri çekilme ile aynı dönemde görüldü. Bitcoin gün içinde yüzde 5,89 düşerek 67.166,39 dolara kadar indi. Böylece piyasa, uzun süredir yakından izlenen 70.000 dolar psikolojik desteğinin altına geriledi.

Türev piyasasında tasfiyeler satışları hızlandırdı

Fiyatlardaki düşüşün yalnızca spot satışlarla sınırlı kalmadığı, türev piyasalardaki çözülmenin de baskıyı artırdığı belirtildi. Verilere göre uzun pozisyonlarda 431 milyon doların üzerinde tasfiye gerçekleşti. Bu süreçte satışların hızlandığı ve işlem masalarında olumsuz beklentilerin güç kazandığı görüldü.

Aynı dönemde, Michael Saylor’un şirketi Strategy’nin Bitcoin varlıklarının bir bölümünü sattığına ilişkin haber akışı da piyasadaki baskıyla birlikte anıldı. Haberde, bu gelişmenin genel satış dalgasının ardından geldiği ifade edildi.

Spot piyasadaki gerilemenin, türev tarafta yaşanan sert tasfiyelerle hızlandığı ve 431 milyon doları aşan uzun pozisyon kapanışının düşüşü derinleştirdiği görüldü.

Kripto piyasası hisse senetlerinden ayrıştı

Son düşüş, dijital varlıklarla geleneksel piyasalar arasındaki ayrışmanın daha belirgin hale geldiğini ortaya koydu. S&P 500 art arda dokuzuncu haftasını yükselişle tamamlarken Nasdaq Composite son bir ayda yüzde 8 değer kazandı. Buna karşın kripto piyasası, risk iştahının arttığı bu döneme eşlik etmedi.

Algoritmik dijital varlık işlem şirketi Wintermute, geleneksel hisse piyasalarının yapay zeka harcamalarıyla desteklenen güçlü şirket gelirlerine dayandığını bildirdi. Teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısından somut gelir üretmeye başladığı, kripto varlıkların ise benzer bir şirket kazancı anlatısına sahip olmadığı için makroekonomik baskılara daha açık kaldığı değerlendirildi. Wintermute, dijital varlık piyasasında algoritmik işlem faaliyetleriyle bilinen bir şirket olarak öne çıkıyor.

Makro baskı ve ETF çıkışları öne çıktı

Piyasa üzerindeki makro baskının başlıca nedenlerinden biri olarak ABD enflasyon verileri gösterildi. Son kişisel tüketim harcamaları, yani PCE verisi, manşet enflasyonun yüzde 3,8 seviyesinde kaldığını ortaya koydu. Bu görünüm, faiz beklentileri üzerindeki belirsizliği korudu.

Kurumsal yatırımcı akışları da bu tabloya paralel zayıfladı. Spot Bitcoin ETF’lerinde tek günde 483,8 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Böylece iki haftalık süreçte net giriş görülmedi. Son 10 gün içinde Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden toplam 2 milyar dolar çıktı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 66 bin doların altını gördükten sonra Power Law koridorunun alt bandına geriledi

Bitcoin son bir haftada %10’dan fazla gerileyerek 3 Haziran’da 66.989 dolara düştü

Franklin Templeton CEO’su Jenny Johnson, blokzincirin gelir modelini zorladığını açıkladı

Binance Research, Cboe Dispersion Endeksi 42 seviyesine çıktığı dönemde Bitcoin’de sermaye akışının zayıfladığını açıkladı

Bitcoin’in 30 günlük oynaklık göstergesi BVIV, BTC 66.000 dolara gerilerken bir günde yaklaşık %20 yükseldi

Bitcoin 66.800 dolara çekildi! Kripto piyasasında yatırımcılar neye yöneldi?

Bitcoin’in gücü 600 bin katı aştı! Merkeziyetsiz ağlarda hangi eşik konuşuluyor?

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı XRP’de 13 yılda yalnızca 4 kez görülen sinyal geldi! Sırada ne olabilir?
Bir Sonraki Yazı Ripple Washington’da büyüdü! ABD’de kripto kuralları için perde arkasında neler yaşanıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SBI başkanı Kitao’ya göre kriptodaki şu anki düşüşün ana sebebi bu!
Kripto Para
Bitcoin 66 bin doların altını gördükten sonra Power Law koridorunun alt bandına geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin son bir haftada %10’dan fazla gerileyerek 3 Haziran’da 66.989 dolara düştü
BITCOIN (BTC)
Binance NFT platformunu kapatıyor! 3 Temmuz öncesi hangi adımlar atılacak?
BINANCE
Kripto para piyasasında 24 saatte 1,8 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi
RIPPLE (XRP)
Lost your password?