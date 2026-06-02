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RIPPLE (XRP)

XRP’de 13 yılda yalnızca 4 kez görülen sinyal geldi! Sırada ne olabilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de 13 yılda yalnızca 4 kez görülen aylık RSI sinyali yeniden ortaya çıktı.
  • 📉 CoinCodex verilerine göre $XRP yıl başından bu yana %43,9 geriledi ve 1,22 dolarda işlem gördü.
  • 📊 Ocak 2025’te 2,40 dolar ve mayıs 2025’te 1,54 dolar seviyelerinde gelen reddedilmeler düşüş yapısını korudu.
  • 🧭 Piyasa şimdi bu nadir teknik sinyalin önceki döngülerde olduğu gibi yeni bir yön değişimi getirip getirmeyeceğine odaklandı.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP, teknik göstergelerde nadir görülen bir bölgeye geriledi. Zincir üstü analiz platformu Cryptollica’ya göre aylık Göreceli Güç Endeksi, yani RSI, 43 seviyesinin altına indi. Bu eşik son 13 yılda yalnızca üç kez görülmüştü ve önceki örnekler Şubat 2017, Mart 2020 ve Haziran 2022 dönemlerine denk gelmişti.

İçindekiler
1 Nadir görülen teknik eşik dikkat çekti
2 Grafik görünümünde baskı sürüyor
3 Alıcılar ile satıcılar kritik eşikte karşı karşıya

Nadir görülen teknik eşik dikkat çekti

Cryptollica’nın değerlendirmesine göre bu tablo yalnızca aşırı satış koşullarına işaret etmiyor. Platform, önceki benzer okumaların XRP’de büyük döngü sıfırlanmalarıyla çakıştığını ve sonrasında fiyat yapısında sert yön değişimlerinin yaşandığını belirtti. Bu nedenle sinyalin seyrek görülmesi, piyasanın dikkatini yeniden XRP’ye çevirdi.

Cryptollica verilerine göre aylık RSI’ın 43 seviyesinin altına inmesi, XRP’nin işlem geçmişinde yalnızca dördüncü kez görüldü ve önceki örneklerin tamamı yeni bir eğilim ortaya çıkmadan önce sert yeniden fiyatlama dönemlerinde kaydedildi.

Son düşüşte genel kripto para piyasasındaki düzeltmenin etkili olduğu aktarılıyor. CoinCodex verilerine göre XRP, yıl başından bu yana yaklaşık %43,9 değer kaybetti. Varlık haber sırasında 1,22 dolar seviyesinde işlem gördü.

Bu geri çekilme, önceki yükseliş döneminde oluşan ivmenin önemli bölümünü sildi. Piyasa duyarlılığının da daha temkinli bir çizgiye kaydığı görülüyor.

Grafik görünümünde baskı sürüyor

Buna karşın teknik görünümün tamamı iyimser bir tablo sunmuyor. Piyasa analisti ChartNerd, daha geniş fiyat yapısının hala aşağı yönlü baskı taşıdığını ifade etti. Analiste göre Kasım 2025’te beş günlük grafikte oluşan 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalama kesişimi sonrası XRP iki kez toparlanma denemesi yaptı, ancak her iki girişim de başarısız oldu.

İlk yükseliş denemesi ocak ayında 2,40 dolar civarındaki 50 günlük üssel hareketli ortalamada durdu. Bu hareket daha düşük bir tepe oluşturduktan sonra fiyatın 1,11 dolara doğru gerilemesiyle sonuçlandı. İkinci deneme ise mayıs ayında 1,54 dolar yakınındaki 20 günlük üssel hareketli ortalamada tıkandı ve düşüş eğiliminin korunduğunu güçlendirdi.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir. EMA ise son fiyat verilerine daha fazla ağırlık veren hareketli ortalamadır ve kısa vadeli eğilim değişimlerini izlemek için sık kullanılır.

Alıcılar ile satıcılar kritik eşikte karşı karşıya

Analizde öne çıkan nokta, XRP’nin aynı anda iki zıt sinyal üretmesi oldu. Bir tarafta tarihsel olarak ender görülen bir RSI sıfırlanması bulunurken, diğer tarafta daha düşük tepe yapısını koruyan zayıf grafik düzeni yer alıyor. Bu da kısa vadede yön arayışının sürebileceğine işaret ediyor.

ChartNerd’in değerlendirmesine göre fiyat, kilit hareketli ortalamaların üzerine çıkıp daha düşük tepe dizisini bozmadığı sürece ihtiyatlı görünümün baskın kalması beklenebilir. Bu nedenle yatırımcılar, son sinyalin uzun vadeli bir dönüşe mi yoksa daha derin bir düzeltme içinde geçici bir duraksamaya mı işaret ettiğini izliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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