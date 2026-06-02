Ethena cephesinde kurumsal kredi hamlesi geldi! Yeni ortaklıkta hangi detay öne çıkıyor?

Ethena, kurumsal kripto kredi faaliyetlerini güçlendirmek için Anchorage Digital ile stratejik bir iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında Anchorage’ın Atlas altyapısı, Ethena’nın kredi operasyonlarında teminat yönetiminin merkezine yerleşecek. Böylece borç alan tarafların varlıklarının düzenlemelere uygun saklama çerçevesinde tutulması, kredi süreçlerinin ise daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

Atlas altyapısı kredi operasyonlarına entegre edildi

Anchorage Digital, Ethena’nın kurumsal kredi hizmetlerinde teminat yönetimini üstlenecek. Atlas Collateral Management teknolojisi ile teminat pozisyonları ve kredi değer oranları sürekli izlenecek. Bu yapı, Ethena’nın tüm teminatın zincir üstüne taşınmasını gerektirmeden kredi işlemlerini yürütmesine imkan tanıyor.

Mini sözlük: Aşırı teminatlandırılmış kredi, alınan borcun değerinden daha yüksek tutarda varlığın teminat olarak gösterildiği kredi yapısını ifade eder. Kredi değer oranı ise teminatın piyasa değerine karşılık kullanılan borcun seviyesini gösteren temel risk göstergelerinden biridir.

Sistem, kredi koşulları değiştiğinde teminat tamamlama çağrılarını otomatikleştiriyor ve önceden tanımlı yanıtları devreye alıyor. Bu sayede kurumlara kripto tabanlı sermayeye erişim sağlanırken, kurumsal saklama gerekliliklerinin korunması amaçlanıyor. Ayrıca merkeziyetsiz finans protokollerine doğrudan teminat aktarımından doğabilecek operasyonel risklerin azaltılması da planlanıyor.

Bu entegrasyon, Ethena’nın kredi yapısında teminatın düzenlemelere uygun saklama altında izlenmesini sağlarken, kurumsal ölçekte borç verme süreçlerinin daha kontrollü şekilde genişlemesine zemin hazırlıyor.

Anchorage, Ethena’nın kurumsal ürünlerinde zaten yer alan bir ortak konumunda bulunuyor. Anchorage Digital Bank, Ethena’nın kurumsal odaklı stabilcoin ürünü USDtb için ABD’de ihraççı olarak görev yapıyor. Son Atlas entegrasyonu da iki şirket arasındaki mevcut iş birliğinin genişletilmesi niteliğini taşıyor.

Ethena rezerv yapısını çeşitlendirmeye yöneldi

Ethena, nisan ayında aşırı teminatlandırılmış kurumsal kredi pazarına yönelme sürecini başlattı. Bu değişim, aynı dönemde USDe rezerv bileşiminin yeniden düzenlenmesiyle birlikte geldi. Şirketin bu adımla, dolar sabitini korumada sürekli vadeli işlem sözleşmelerine olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığı aktarıldı.

USDe, dolar dengesini korumak için baz işlemlerine dayanan bir mekanizma kullanıyor. Bu yapı, sürekli vadeli piyasa pozisyonları ve ilgili fonlama oranlarına bağlı çalışıyor. Ancak Ethena, kurumsal müşteri taleplerine uyum sağlamak için daha çeşitli rezerv stratejileri ve kredi altyapıları eklemeye başladı.

Kurumsal kredi pazarında güvenli teminat öne çıkıyor

Anchorage daha önce de Atlas platformunu kurumsal borçlanma pazarına erişimi kolaylaştırmak için devreye almıştı. Şirket, ocak ayında Spark ile iş birliği kurarak zincir dışı teminatla zincir üstü kredi kullanımını destekleyen bir yapı oluşturmuştu. Bu model, katılımcıların Anchorage saklama ortamında kalırken likiditeye erişmesine imkan veriyordu.

Ethena ile yapılan yeni ortaklık da benzer bir yaklaşımı izliyor. Düzenlemelere uygun saklama hizmetleri, teminat gözetimi ve otomatik kredi süreçleri tek bir platformda bir araya getiriliyor. Bu yapının, daha sıkı uyum kontrolleri talep eden kurumsal borçlular için yeni bir kanal oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Kurumsal kripto kredi pazarında güvenli ve yönetilen teminat modellerine ilginin arttığı görülüyor. Ethena bu alanda yüksek hacimli ve daha gelişmiş müşteri grubuna yönelik çözümler geliştirmeyi hedeflerken, Anchorage da Atlas’ı merkeziyetsiz finansın verimliliği ile kurumsal operasyon ihtiyaçları arasında bir bağlantı katmanı olarak konumlandırıyor.