Bryan Johnson, Bitcoin 67.000 doların altına indikten sonra kripto sektöründe biyolojik yaş ölçümü önerdi

Teknoloji girişimcisi ve uzun yaşam araştırmalarının öne çıkan isimlerinden Bryan Johnson, kripto para sektöründe çalışan kişilerin biyolojik yaşlarının ölçülmesini gündeme taşıdı. Johnson, bu sayede yeni sayılan bu varlık sınıfının yaşlanma sürecini hızlandırıp hızlandırmadığının incelenebileceğini belirtti. Açıklama, Bitcoin fiyatının kısa süre önce 67.000 doların altına gerilemesinin ardından geldi.

Bryan Johnson’ın yaklaşımı

Bryan Johnson, 2013 yılında ödeme şirketi Braintree’i, bünyesinde Venmo da bulunurken, PayPal’a 800 milyon dolara satan bir girişimci olarak biliniyor. Bu satışın ardından odağını, kendi anlatımına göre insan türünü ilgilendiren daha geniş sorunlara çevirdi. Son yıllarda özellikle insan ömrünün uzatılması ve biyolojik yaşın düşürülmesi üzerine yoğunlaşıyor.

Mini sözlük: Biyolojik yaş, kişinin takvim yaşından farklı olarak vücudunun işlevsel durumunu gösteren ölçüm yaklaşımıdır. Bu değerlendirme genellikle kan değerleri, uyku düzeni, kalp sağlığı ve çeşitli biyobelirteçler üzerinden yapılır.

Johnson bugün, veriye dayalı bir sağlık protokolü olan Project Blueprint’in en görünür temsilcileri arasında yer alıyor. Söz konusu program, biyolojik yaşı algoritmik yöntemlerle en iyi seviyeye çekmeyi amaçlıyor. Johnson’ın sıkı diyetler, düzenli tıbbi takip ve kişisel deneylere dayanan yaşam tarzı da kamuoyunda geniş yankı buluyor.

Johnson, kripto alanı ile uzun yaşam çalışmalarını, sistemlerin zaman içinde bozulmasına karşı verilen ortak bir mücadele olarak gördüğünü daha önce dile getirmişti.

Kripto para ile uzun yaşam arasında kurduğu bağ

Johnson’ın kripto paralara ilgisi yeni değil. Braintree döneminde Coinbase ile iş birliği yaparak Bitcoin ödeme altyapısı üzerinde denemeler yürüttüğü aktarıldı. O dönem hedefinin, paranın kaynağına bağlı kalmadan çalışabilecek ödeme kanalları oluşturmak olduğu belirtildi.

Bugün ise Johnson, kripto para, yapay zeka ve uzun yaşam alanları arasında güçlü bir kesişim bulunduğunu savunuyor. Ona göre bu üç alan da sistem düşüncesi, optimizasyon ve hızlı dönüşüm etrafında şekilleniyor. Enflasyonun ekonomik alım gücünü zaman içinde aşındırmasıyla yaşlanmanın insan bedenindeki biyolojik sermayeyi zayıflatması arasında da düşünsel bir benzerlik kuruyor.

Johnson, yaşlanma ile enflasyonun aynı felsefi zemine dayandığını, her ikisinin de zeki bir sistemin yavaş biçimde çözülmesine işaret ettiğini savunmuştu.

Kamuoyundaki görünürlüğü arttı

Johnson’ın sıra dışı genç kalma yöntemleri son dönemde sosyal medyada sıkça gündeme geldi. Güneş altında şemsiyeyle yürümesi gibi alışkanlıkları zaman zaman internet paylaşımlarına ve mizahi içeriklere konu oldu. Buna karşın kendisi, bu yaklaşımın veri odaklı sağlık takibinin bir parçası olduğunu öne sürüyor.

Johnson’ın yaşam tarzı, 2025 yapımı Netflix belgeseli Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever ile daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Belgeselde, yılda yaklaşık 2 milyon dolar harcadığı tıbbi izleme programları, katı beslenme düzeni ve diğer sağlık uygulamaları ele alınıyor.

Kripto para sektöründe biyolojik yaş ölçümüne ilişkin önerinin nasıl bir araştırma modeline dönüşeceği ise şu aşamada netlik kazanmış değil. Johnson’ın çıkışı, kripto piyasalarındaki oynaklık ile insan sağlığı ve stres ilişkisini aynı çerçevede tartışmaya açan yeni bir değerlendirme olarak öne çıktı.