Bitcoin 48 saatte %9 geriledi! Piyasada satış baskısını ne tetikledi?

Bitcoin, son 48 saatte yaklaşık %9 düşerek iki ay sonra ilk kez 67.000 dolar desteğini test etti. Bu geri çekilme, toplam kripto para piyasası değerinden iki günde 176 milyar dolar silinmesine yol açtı. Aşırı kaldıraçlı uzun pozisyonların kapanmasıyla 1,5 milyar dolarlık zorunlu tasfiye gerçekleşti.

Piyasada bozulma hangi göstergelerde öne çıktı?

Piyasadaki zayıflık, ABD hisse senetlerinde görülen görece güçlü seyre rağmen dikkat çekti. Özellikle Bitcoin ile ABD küçük ölçekli şirket hisseleri arasındaki sıkı korelasyonun 21 Mayıs itibarıyla bozulduğu aktarıldı. Yaklaşık iki ay süren bu paralel hareketin sona ermesi, yatırımcıların risk algısındaki değişimi daha görünür hale getirdi.

Satış baskısında, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden 12 Mayıs ile 20 Mayıs arasında çıkan toplam 2,1 milyar doların etkili olduğu değerlendirildi. Türev piyasa verileri de kurumsal tarafta iştahın zayıf kaldığına işaret etti. BTC vadeli işlemlerinde yıllıklandırılmış prim oranının üç aydan uzun süredir nötr kabul edilen %4 eşiğinin altında kalması, yükseliş yönlü kaldıraç talebinin sınırlı seyrettiğini gösterdi.

ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerinden 12 Mayıs ile 20 Mayıs arasında 2,1 milyar dolar net çıkış yaşanırken, vadeli piyasa verileri de kurumsal talebin zayıf kaldığına işaret etti.

Strategy kararı ve teknoloji hisselerindeki yoğunlaşma

Michael Saylor’un başında bulunduğu Strategy, dönüştürülebilir borcunu geri alma kararı alırken düzenli Bitcoin alımlarına ara vermesiyle piyasada farklı yorumlara neden oldu. Şirket, en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri olarak biliniyor. Bu nedenle alım temposundaki değişim, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

X platformunda paylaşım yapan bazı yorumcular, şirketin önceliğini yeniden bilanço yönetimine verdiğini savundu. Arca Yatırım Direktörü Jeff Dorman ise bu adımı bilanço yönetimi açısından sert sözlerle eleştirdi.

Jeff Dorman, söz konusu hamleyi “tam anlamıyla bilanço yönetimi hatası” olarak nitelendirdi.

Öte yandan piyasalarda yapay zeka temalı hisselere dönük yoğun ilginin de kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artırdığı öne sürüldü. Bianco Research kurucusu Jim Bianco, piyasanın uzun süredir tek bir tema etrafında bu kadar yoğunlaşmadığını söyledi. JPMorgan araştırmasına göre yapay zeka bağlantılı 41 hisse, S&P 500’ün toplam piyasa değerinin yarısını oluşturuyor.

Makroekonomik kaygılar risk iştahını zayıflattı

Kripto piyasasındaki satışların arkasında yalnızca fon çıkışları değil, makroekonomik kaygılar da yer aldı. İran’daki savaşın yakın vadede hafifleyeceğine dair işaret görülmemesi, yatırımcıların daha temkinli davranmasına neden oldu. Bu ortamda riskli varlıklardan çıkışın geniş tabana yayıldığı görüldü.

Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın faiz patikasına ilişkin beklentiler de sertleşti. CME FedWatch verilerine göre, eylül ayındaki FOMC toplantısında faiz artışı ihtimali %23’e yükseldi. Bu oran bir ay önce %0 seviyesindeydi. Piyasa, daha sıkı para politikasının beklenenden daha uzun sürebileceğini fiyatlamaya başladı.

Böylece salı günkü sert düşüş, spot Bitcoin ETF’lerinden güçlü çıkışlar, yapay zeka yatırımlarında sermaye yoğunlaşması ve sıkı para politikası beklentilerinin birleşimiyle şekillendi.