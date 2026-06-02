XRP 1 Haziran’da artan hacimle 1,30 dolar desteğinin altına geriledi

XRP, yatırımcıların haftalardır korumaya çalıştığı 1,30 dolar bölgesinin altına indi. Kırılma, günün en yüksek işlem hacmiyle gerçekleşti. Borsalardan token çıkışlarının sürmesi normalde birikime işaret etse de, fiyat hareketi tarafında bu eğilim henüz belirgin bir destek üretmedi. Piyasada yükseliş denemeleri hala satış fırsatı olarak görülürken, XRP’de aşağı yönlü yapı korunuyor.

Fiyat hareketinde öne çıkan seviyeler

Son 24 saatte XRP fiyatı 1,3109 dolardan 1,2668 dolara gerileyerek yüzde 3,4 değer kaybetti. Kritik kırılma, 1 Haziran saat 13.00 UTC seansında yaşandı. Bu bölümde işlem hacmi 96,26 milyon seviyesine çıktı ve fiyat 1,2960 dolardaki desteğin altına sarktı. Ardından 1,2791 dolara doğru bir toparlanma denemesi görüldü ancak satıcılar kısa sürede yeniden ağırlık kazandı ve fiyatı gün içi dip seviyelere yaklaştırdı.

Gösterge Seviye 24 saatlik başlangıç 1,3109 dolar 24 saatlik son fiyat 1,2668 dolar Kritik destek kırılımı 1,2960 dolar Toparlanma denemesi 1,2791 dolar

XRP’de 1,30 doların altına inilmesi, grafikte en yakından izlenen destek bölgelerinden birinin kaybedildiğine işaret etti.

Borsa çıkışları ile fiyat arasındaki ayrışma

Son günlerde 25 milyondan fazla XRP’nin borsalardan çekildiği aktarıldı. Bu hareket, 2025 yılının en büyük tek günlük borsa girişinin ardından geldi. Veriler, bazı yatırımcıların zayıflayan fiyatlara rağmen alım yönünde pozisyon aldığına işaret ediyor olabilir. Buna karşın XRP, genel kripto para piyasasındaki duyarlılığı yakından izlemeyi sürdürüyor ve yalnızca varlığa özgü güçlü bir talep görünümü henüz oluşmuş değil.

XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı dijital varlık olarak biliniyor ve özellikle sınır ötesi ödeme kullanım alanlarıyla öne çıkıyor. Ancak kısa vadeli fiyatlamada, ağ içi hareketlerden çok genel piyasa eğilimi ve risk iştahı belirleyici olabiliyor.

Borsalardan çıkışlar olumlu bir zemin oluştursa da, bu tablo şu aşamada daha güçlü bir fiyat tepkisine dönüşmüş görünmüyor.

Analistlerin izlediği destek ve direnç alanları

Piyasa katılımcıları, son satış dalgasının geçici bir temizlenme mi yoksa yılın daha önce test edilen desteklerine doğru daha derin bir hareketin başlangıcı mı olduğunu izliyor. Son satışların ardından 1,2650 ile 1,2670 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak öne çıktı. Yukarıda ise 1,2730 ile 1,2750 dolar bandı ilk direnç alanı haline geldi.

Bu bölgeye yönelik toparlanma girişimlerinin başarısız kalması, satıcıların sınırlı yükselişlerde dahi aktif olduğunu gösteriyor. Daha geniş görünümde düşük zirveler ve düşük dipler korunurken, teknik yapı aşağı yönlü baskının sürdüğüne işaret ediyor. Fiyatın yeniden 1,30 doların üzerine çıkması piyasa algısını belirgin biçimde iyileştirebilir. Buna karşılık 1,26 dolar çevresindeki desteğin kırılması halinde dikkatler 1,20 dolar bölgesine yönelebilir.