Bitcoin 67 bin dolara geriledi! Yaz aylarında piyasayı ne bekliyor?

Bitcoin’in 67 bin dolara kadar düşmesi, yaz ayları için daha zorlu bir piyasa görünümüne işaret ediyor olabilir. K33 Research tarafından yayımlanan son değerlendirmede, yatırımcı sermayesinin kripto varlıklardan çıkıp yapay zeka bağlantılı hisselere yöneldiği, bunun da Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

Kurumsal talepte zayıflama vurgusu

Salı günü yayımlanan raporda K33 Research Araştırma Başkanı Vetle Lunde, Bitcoin’deki güçsüz görünümün kurumsal talepteki yavaşlama, ETF’lerden çıkan para ve türev piyasalardaki kırılganlıklarla bağlantılı olduğunu söyledi. K33 Research, dijital varlık piyasalarına odaklanan bir araştırma şirketi olarak biliniyor.

Vetle Lunde, piyasanın önemli bir bölümünün Bitcoin taşımanın fırsat maliyetini yüksek gördüğünü, buna karşılık yapay zeka ile ilgili varlıklarda güçlü yükselişin sürdüğünü belirtti.

Rapora göre bu ayrışma artık daha belirgin hale geldi. Bitcoin, 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine yeniden çıkamazken, Nasdaq ve S&P 500 endeksleri rekor seviyelere ulaştı. Lunde, SpaceX ve Anthropic gibi şirketlerde gündeme gelebilecek halka arz beklentilerinin de sermayeyi kripto piyasasından uzaklaştırıyor olabileceğini savundu.

Mini sözlük: 200 günlük hareketli ortalama, bir varlığın son 200 gün içindeki ortalama fiyatını gösteren teknik göstergedir. Piyasalarda uzun vadeli yönü izlemek için sık kullanılır ve çoğu zaman önemli destek ya da direnç seviyesi olarak kabul edilir.

ETF çıkışları dikkat çekti

Sermaye rotasyonunun en net görüldüğü alanlardan biri Bitcoin ETF’leri oldu. Raporda, spot Bitcoin borsa yatırım ürünlerinden son üç haftada 62.794 BTC çıktığı, bunun kayıtlardaki en büyük ikinci çıkış serilerinden biri olduğu ifade edildi.

K33’e göre ETF tarafındaki satış baskısı, Bitcoin’in geçen ay 200 günlük hareketli ortalamasını aşma girişiminin başarısız olmasının ardından hız kazandı. Bu durum, piyasanın teknik olarak zayıflayan görünümünün kurumsal yatırımcı davranışına da yansıdığına işaret etti.

Türev piyasalarda tablo değişti

K33 daha önce, Bitcoin’in şubat ayında 60 bin dolar civarına gerilemesinin döngünün en derin düşüşü olabileceğini savunmuştu. Bu görüşün temel dayanaklarından biri, sürekli vadeli işlemlerde olağan dışı derecede negatif fonlama oranlarıydı. Şirket, bunun piyasadaki güçlü kötümserliği yansıttığını ve sert kısa pozisyon kapanışlarına zemin hazırladığını değerlendirmişti.

Nitekim bu görünüm Bitcoin’in yeniden 83 bin dolar civarına yönelmesine katkı sağlamıştı. Ancak yükseliş, 200 günlük hareketli ortalama seviyesinde durdu. Raporda bu seviyenin, geçmiş düşüş piyasası toparlanmalarında da yukarı yönlü hareketi sınırlayan bir eşik olduğu kaydedildi.

Lunde’ye göre bugün türev piyasalardaki tablo belirgin biçimde değişmiş durumda. CME Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyon miktarı Ekim 2023’ten bu yana en düşük seviyeye inerken, bu durum kurumsal yatırımcıların pozisyon azalttığını gösteriyor. Buna karşılık sürekli vadeli işlemlerde fonlama oranları, Bitcoin gerilerken açık pozisyonlarla birlikte yükseldi. Raporda bunun, zayıflayan piyasada kaldıraçlı uzun pozisyonların biriktiğine işaret ettiği belirtildi.

Raporda, kaldıraçlı uzun pozisyonlarda biriken gizli satış baskısının daha derin dipler açısından uyarı niteliği taşıdığı ve temkinli olunması gerektiği vurgulandı.

Şirket, 60 bin dolar seviyesinin bu döngünün dibi olduğu görüşünü tamamen terk etmiş değil. Buna rağmen kullanılan dilin daha savunmacı hale geldiği görülüyor. K33, uzun vadede Bitcoin’in hisselere kıyasla halen düşük değerlenmiş olabileceğini düşünse de, kurumsal talepteki yavaşlama, ETF yatırımcılarının çıkışı ve daha güçlü performans gösteren sektörlere kayan sermaye nedeniyle kısa vadeli görünümün birkaç hafta öncesine göre daha zorlaştığını belirtti.

Lunde ayrıca dışarıdan yeni sermaye girişinin sınırlı kaldığını, mevcut yatırımcıların da risklerini azalttığını söyledi. Bu nedenle yaz aylarında daha dalgalı bir piyasa yapısının görülebileceği değerlendirmesi öne çıktı.