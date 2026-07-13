100 ila 1.000 arasında Bitcoin tutan cüzdanlardan 67.000 BTC çıkış oldu

Bitcoin‘de 100 ila 1.000 BTC tutan cüzdanlar, 13 Temmuz’da yaklaşık 67.000 BTC net çıkış gerçekleştirdi. Cryptoquant’dan alınan verilere göre bu seviye, orta ölçekli yatırımcı grubunun 19 Şubat’tan bu yana kaydedilen en güçlü çıkış hareketi oldu. Söz konusu tarihte (19 Şubat) yaklaşık 47.000 BTC’lik net çıkış görülmüştü.

Biriktirme eğilimi sert biçimde tersine döndü

Son veriler, aynı yatırımcı grubunun nisan ayındaki davranışından belirgin biçimde ayrıştı. 100 ila 1.000 BTC tutan cüzdanlar 25 Nisan’da 92.000 BTC’den fazla net biriktirme gerçekleştirmişti. Böylece yoğun biriktirmeden güçlü dağıtıma geçişte 159.000 BTC’yi aşan bir davranış değişikliği oluştu.

Mini sözlük: Net çıkış, belirli bir cüzdan grubunun elindeki toplam Bitcoin miktarının azalmasını ifade eder. Bu hareket varlıkların başka cüzdanlara veya işlem platformlarına aktarılmasıyla oluşabilir ve her zaman doğrudan satış anlamına gelmez.

Orta ölçekli Bitcoin yatırımcılarının davranışı, 25 Nisan’daki 92.000 BTC’yi aşan biriktirmeden 13 Temmuz’daki yaklaşık 67.000 BTC’lik çıkışa döndü.

Ama borsalara aktarılan Bitcoin miktarı aynı hızda artmadı!

Cüzdan grubundaki güçlü dağıtıma karşın büyük işlem platformlarına yönelen Bitcoin miktarında benzer ölçekte bir artış kaydedilmedi. Binance borsasına 13 Temmuz’da yaklaşık 2.800 BTC gönderildi. Bu miktar, 19 Haziran’da görülen 3.280 BTC’nin altında kaldı.

Coinbase Prime girişleri yaklaşık 1.690 BTC olurken 22 Haziran’daki seviye 1.560 BTC olarak kaydedilmişti. Coinbase Advanced tarafında ise girişler yaklaşık 3.170 BTC’ye ulaştı. Bu miktar 22 Haziran’daki 2.170 BTC’nin üzerinde olsa da yakın dönemde görülen yerel zirvelerin altında kaldı.

Platform 13 Temmuz girişi Önceki karşılaştırma Binance 2.800 BTC 19 Haziran’da 3.280 BTC Coinbase Prime 1.690 BTC 22 Haziran’da 1.560 BTC Coinbase Advanced 3.170 BTC 22 Haziran’da 2.170 BTC

Dağıtım ile borsa girişleri ayrıştı

Veriler arasındaki ayrışma, 100 ila 1.000 BTC tutan cüzdanların bakiyelerini güçlü biçimde azaltmasına rağmen bu varlıkların Binance ve Coinbase platformlarına aynı ölçüde aktarılmadığını gösterdi. Bu nedenle zincir üstü dağıtım hareketinin tamamını doğrudan borsa satışı olarak değerlendirmek mümkün görünmüyor.

Geçmiş sinyaller farklı fiyat hareketleriyle sonuçlandı

Bu cüzdan grubundaki aşırı biriktirme hareketleri, Ocak ve Nisan 2026 dönemlerinde Bitcoin’in yerel fiyat zirvelerine yaklaştığı süreçlerde görülmüştü. Buna karşılık 19 Şubat sonrasındaki güçlü çıkışı, Bitcoin fiyatındaki toparlanma izledi.

13 Temmuz verisi piyasanın dip seviyeye ulaştığını doğrulamıyor. Ancak yaklaşık beş ayın en güçlü çıkış hareketi, orta ölçekli Bitcoin yatırımcılarının davranışında tarihsel açıdan önemli bir değişime işaret ediyor.