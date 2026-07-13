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BITCOIN (BTC)

100 ila 1.000 arasında Bitcoin tutan cüzdanlardan 67.000 BTC çıkış oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 $BTC'de 100 ila 1.000 BTC tutan cüzdanlardan yaklaşık 67.000 BTC çıkış yaşandı.
  • 🔄 Nisan ayındaki biriktirmeden bu yana davranış değişimi 159.000 BTC'yi aştı.
  • 🏦 Binance ve Coinbase girişleri cüzdanlardaki çıkışla aynı hızda artmadı.
  • 📊 Bu da tüm çıkışların satış anlamına gelmediğini ama yatırımcı davranışlarında önemli bir değişim olacağına işaret ediyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin‘de 100 ila 1.000 BTC tutan cüzdanlar, 13 Temmuz’da yaklaşık 67.000 BTC net çıkış gerçekleştirdi. Cryptoquant’dan alınan verilere göre bu seviye, orta ölçekli yatırımcı grubunun 19 Şubat’tan bu yana kaydedilen en güçlü çıkış hareketi oldu. Söz konusu tarihte (19 Şubat) yaklaşık 47.000 BTC’lik net çıkış görülmüştü.

İçindekiler
1 Biriktirme eğilimi sert biçimde tersine döndü
2 Ama borsalara aktarılan Bitcoin miktarı aynı hızda artmadı!
3 Dağıtım ile borsa girişleri ayrıştı
4 Geçmiş sinyaller farklı fiyat hareketleriyle sonuçlandı

Biriktirme eğilimi sert biçimde tersine döndü

Son veriler, aynı yatırımcı grubunun nisan ayındaki davranışından belirgin biçimde ayrıştı. 100 ila 1.000 BTC tutan cüzdanlar 25 Nisan’da 92.000 BTC’den fazla net biriktirme gerçekleştirmişti. Böylece yoğun biriktirmeden güçlü dağıtıma geçişte 159.000 BTC’yi aşan bir davranış değişikliği oluştu.

Mini sözlük: Net çıkış, belirli bir cüzdan grubunun elindeki toplam Bitcoin miktarının azalmasını ifade eder. Bu hareket varlıkların başka cüzdanlara veya işlem platformlarına aktarılmasıyla oluşabilir ve her zaman doğrudan satış anlamına gelmez.

Orta ölçekli Bitcoin yatırımcılarının davranışı, 25 Nisan’daki 92.000 BTC’yi aşan biriktirmeden 13 Temmuz’daki yaklaşık 67.000 BTC’lik çıkışa döndü.

Ama borsalara aktarılan Bitcoin miktarı aynı hızda artmadı!

Cüzdan grubundaki güçlü dağıtıma karşın büyük işlem platformlarına yönelen Bitcoin miktarında benzer ölçekte bir artış kaydedilmedi. Binance borsasına 13 Temmuz’da yaklaşık 2.800 BTC gönderildi. Bu miktar, 19 Haziran’da görülen 3.280 BTC’nin altında kaldı.

Coinbase Prime girişleri yaklaşık 1.690 BTC olurken 22 Haziran’daki seviye 1.560 BTC olarak kaydedilmişti. Coinbase Advanced tarafında ise girişler yaklaşık 3.170 BTC’ye ulaştı. Bu miktar 22 Haziran’daki 2.170 BTC’nin üzerinde olsa da yakın dönemde görülen yerel zirvelerin altında kaldı.

Platform13 Temmuz girişiÖnceki karşılaştırma
Binance2.800 BTC19 Haziran’da 3.280 BTC
Coinbase Prime1.690 BTC22 Haziran’da 1.560 BTC
Coinbase Advanced3.170 BTC22 Haziran’da 2.170 BTC

Dağıtım ile borsa girişleri ayrıştı

Veriler arasındaki ayrışma, 100 ila 1.000 BTC tutan cüzdanların bakiyelerini güçlü biçimde azaltmasına rağmen bu varlıkların Binance ve Coinbase platformlarına aynı ölçüde aktarılmadığını gösterdi. Bu nedenle zincir üstü dağıtım hareketinin tamamını doğrudan borsa satışı olarak değerlendirmek mümkün görünmüyor.

Geçmiş sinyaller farklı fiyat hareketleriyle sonuçlandı

Bu cüzdan grubundaki aşırı biriktirme hareketleri, Ocak ve Nisan 2026 dönemlerinde Bitcoin’in yerel fiyat zirvelerine yaklaştığı süreçlerde görülmüştü. Buna karşılık 19 Şubat sonrasındaki güçlü çıkışı, Bitcoin fiyatındaki toparlanma izledi.

13 Temmuz verisi piyasanın dip seviyeye ulaştığını doğrulamıyor. Ancak yaklaşık beş ayın en güçlü çıkış hareketi, orta ölçekli Bitcoin yatırımcılarının davranışında tarihsel açıdan önemli bir değişime işaret ediyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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