AI ve çip hisseleri düştü, FED aşırı yatırım riskini işaret etti, Hyperliquid rekor kırdı

Yapay zeka ve yarı iletken hisseleri ABD borsalarının açılışı öncesinde geniş çaplı satış baskısıyla karşılaştı. Güney Koreli bellek çipi üreticisi SK Hynix’in Amerikan depo sertifikası erken işlemlerde %10,4 düşerek 151,468 dolara geriledi. Micron %6,6, Nvidia ise %2,16 değer kaybetti.

Satışlar teknoloji hisselerine yayıldı

Veri depolama şirketlerinde SanDisk %6,5, Seagate Technology %5,4 ve Western Digital %6,6 düştü. Çip üretim ekipmanı şirketlerinden Applied Materials %4,72, Lam Research %4,31 gerilerken optik iletişim altyapısı tarafında Lumentum %4,24 ve Applied Optoelectronics %4,01 kayıp yaşadı.

Mini sözlük: Amerikan depo sertifikası, yabancı bir şirketin hisselerinin ABD piyasalarında dolar üzerinden işlem görmesini sağlayan menkul kıymettir.

Kospi 6.000 puan bandına geriledi

Satış dalgası Güney Kore piyasasına da yansıdı. Kospi endeksi 13 Temmuz’da 6.806,93 puana kadar inerek günü yaklaşık %9 kayıpla tamamladı. İşlemler sert düşüş nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Yerel aracı kurumların stratejistleri, yarı iletken döngüsünün zirveye ulaştığına ilişkin kaygıların, kaldıraçlı borsa yatırım fonlarının etkisinin ve Orta Doğu’daki gerilimin satışları büyüttüğünü değerlendiriyor. Meritz Securities Araştırma Başkanı Lee Jin-woo, endeksin şirket kazançlarına göre aşırı satım bölgesine girdiğini savundu.

Lee Jin-woo, piyasanın şirket kazançlarıyla karşılaştırıldığında aşırı satım bölgesine girdiğini değerlendiriyor.

Piyasanın yaklaşık 6 katlık fiyat kazanç oranıyla işlem görmesinin olağan dışı olduğunu belirten Lee, zayıflamanın kazanç tahminlerindeki bozulmadan daha sert olduğunu kaydetti. Bazı stratejistler 7.000 puanın altını kısa vadeli alım bölgesi olarak görürken, olası tarihsel tabanın 6.500 civarında bulunabileceğini öne sürdü.

Kospi’nin yeniden 9.000 seviyesine yönelmesinde ABD’li büyük teknoloji şirketlerinin bilanço sonuçları belirleyici olacak. Analistler, yapay zeka yatırımlarının sürdüğünü gösteren güçlü sonuçların bellek çipi döngüsüne ilişkin endişeleri azaltabileceğini düşünüyor. ASML ve TSMC sonuçları da piyasa duyarlılığı açısından yakından izlenecek.

Fed çalışması yatırım yoğunlaşmasına dikkat çekti

Fed bünyesinde yayımlanan FEDS Note çalışması, ABD’de fikri mülkiyet ve ekipman yatırımlarının 2026’nın ilk çeyreğinde GSYH içindeki payının 2000 yılındaki %11,5’lik zirveye yaklaştığını gösterdi. Oran, 2024 seviyesinin yaklaşık 0,8 puan üzerinde bulunuyor.

Fed’in Kongre’ye sunduğu Para Politikası Raporu’na göre reel sabit işletme yatırımları 2025’te %5,5, 2026’nın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %11 arttı. Artışın büyük bölümü veri merkezleri, ekipman ve yazılım dahil yapay zeka altyapısına bağlandı.

Çalışma, talebin yatırım hızına yetişememesi halinde kullanılmayan kapasitenin oluşabileceğine dikkat çekti. Bununla birlikte yapay zekanın kalıcı verimlilik artışı sağlaması durumunda yatırımların uzun süreli yeni bir büyüme dönemine dönüşebileceği de değerlendirildi.

Hyperliquid’in RWA piyasasında açık pozisyonlar rekor kırdı

Hyperliquid‘in gerçek dünya varlıklarına dayalı piyasalardaki açık pozisyon büyüklüğü 3,6 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. DeFiLlama verilerine göre platformun toplam açık pozisyon değeri 10,88 milyar dolara yükselirken, HIP 3 piyasalarının katkısı yaklaşık 3,69 milyar dolar oldu. Böylece Hyperliquid’in toplam açık pozisyon hacmi de 2026 yılının yaklaşık 11 milyar dolarlık zirvesine çıktı.