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  •   Analist, BTC’de Bu İki Fiyat Seviyesine İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Analist, BTC’de Bu İki Fiyat Seviyesine İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Özet

  • Gün içerisinde 29.900 dolar fiyat seviyelerine gerileyen Bitcoin (BTC), kaydettiği son yükselişlerin ardından yeniden 30.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • BTC'deki son durumu değerlendiren analist, kritik fiyat seviyelerine işaret etti ve olası senaryoları değerlendirdi.
  • Analist, Bitcoin'in yakın vadede 29.800 dolar seviyelerinin altına gerilemesi durumunda değer kayıplarının 28.500 dolar seviyelerine kadar devam edebileceğini öne sürdü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
13:40
19 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde 29.900 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilese de kaydettiği son değer artışları ile birlikte yeniden 30.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendiren analist ise kritik fiyat seviyelerine işaret etti ve BTC adına olası senaryolara dikkat çekti.

Bitcoin’deki Yön Belirsizliği Devam Ediyor

Geçen hafta Ripple davasında çıkan tarihi karar sonrası günler içerisinde güçlü bir yükseliş yaşayan ve 31.500 dolar fiyat seviyelerine ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), haftanın ilk gününde yeniden düşüşe geçti ve son günlerde değer kayıplarına hız kazandırdı. Öte yandan Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde 29.900 dolar seviyelerine gerilese de kaydettiği son yükselişlerin ardından 30.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de geçen haftaya kıyasla nispeten düşük seviyelerde seyretti. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 70 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki bu yön belirsizliği devam ederken kripto para analisti Michael Van de Poppe da Twitter hesabından paylaştığı bir dizi paylaşım ile BTC adına olası senaryoları değerlendirdi ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, BTC’nin 29.800 dolar fiyat seviyelerini koruyabilmesi durumunda yakın vadede yükselişlere devam edebileceğini belirtti.

Ancak analist, lider kripto para birimi BTC‘nin 29.800 dolar seviyelerini koruyamaması durumunda piyasada gerçekleşebilecek olası senaryoları da değerlendirdi. Piyasanın yükselişe devam edebilmesi adına BTC’de 29.800 dolar seviyesinin kritik olduğunu öne süren analist, bu seviyelerin kaybedilmesi durumunda lider kripto para birimi BTC’nin 28.500 dolar fiyat seviyelerine geri çekilebileceğini ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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