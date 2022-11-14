Amerika Birleşik Devletleri kongre üyesi Brad Sherman kripto para birimleri ile ilgili gelecek düzenlemeleri bir sınıfın geciktirdiğini ifade etti.

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Kripto para ekosisteminde bir “şüpheci” olarak tanınan Amerika Birleşik Devletleri kongre üyesi Brad Sherman yaptığı açıklamalarda kripto para birimleri için gelecek düzenlemelerin yavaşlaması noktasında “kripto para milyarderlerinin” suçlu olduğunu ifade etti.

“Düzenleyiciler Acil Önlem Almalı”

13 Kasım’da kripto borsası FTX‘in çöküşünü ele alan bir açıklamada Sherman, borsadaki iflasın düzenleyicilerin acil ve agresif önlem alma ihtiyacını gösterdiğini söyledi. Sherman konuyla ilgili olarak, “Dünyanın en büyük kripto para şirketlerinden birinin bu haftaki ani çöküşü, hem dijital varlıkların doğasında bulunan risklerin hem de onların etrafında gelişen sektördeki kritik zayıflıkların dramatik bir göstergesi oldu. Yıllardır Kongre ve federal düzenleyicilerin, kripto para birimlerinin toplumumuza yönelik birçok tehdide karşı agresif bir yaklaşım benimsemesini savundum” sözlerini kullandı.

Sherman, kripto para endüstrisindeki kişilerin mali etkisi olmadan gerçekleştirilebileceğini umduğu federal mevzuat seçeneklerini incelemek için Kongre meslektaşlarıyla birlikte çalışma planlarını da açıkladı ve şu ifadelere yer verdi:

Bugüne kadar kripto para milayderlerinin seçim kampanya katkıları ve lobi harcamalarında milyonlarca dolar akıtarak anlamlı yasaları caydırmaya yönelik çabaları etkili oldu. SEC’in kripto endüstrisinin faaliyet gösterdiği düzenleyici gri alana son vermek için kararlı adımlar atmasının artık her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyorum

Seçimlere Yapılan Bağışlar

Sherman açıklamalarına, eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried‘e ve Demokrat Parti’ye yapılan siyasi bağışlara doğrudan atıfta bulunurken, 2022’de Cumhuriyetçilere bağış yapan FTX’in eş CEO’su Ryan Salame’den de bahsetti.

Sherman, kripto düzenlemesine “agresif bir yaklaşımı” savunurken, Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kripto Para Birimi Düzenlemesi Profesörü Thomas Hook ise kısa süre önce yaptığı açıklamalarda düzenleyicilerin düzenlemeleri sağduyulu bir şekilde yapması gerektiğini ifade etti. “Düzenleyiciler sürekli gelişen bir sektöre tepki gösteriyorlar, ancak aşırı düzenleme bu yeniliği boğabilir” sözlerini kullanan Hook, “Kötü düşünülmüş düzenleme iki yönlü bir sorun yaratabilir: İlk olarak ABD tüketicilerinin kripto para birimine katılma yeteneğini sınırlayabilir ve bu işletmeleri daha az düzenlenmiş yetki alanlarına da yönlendirebilir.” açıklamasını yaptı.