Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, FTX krizinin ortasında marketindeki altcoin'lerle ilgili düzenlemelere tam gaz devam ediyor. Binance, son olarak FTX ile yakından ilişkili olan bir altcoin'i ve Raydium'u (RAY) vadeli işlemlerden delist edeceğini duyurdu.

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, FTX krizinin ortasında marketindeki altcoin’lerle ilgili düzenlemelere tam gaz devam ediyor. Kripto para borsası, son olarak FTX ile yakından ilişkili olan bir altcoin’i ve Raydium‘u (RAY) vadeli işlemlerden delist edeceğini (listeden çıkaracağını) duyurdu.

Binance’ın Fişini Çekeceği 2 Altcoin

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda, Serum (SRM) ve Raydium’u (RAY) vadeli işlemlerden listeden çıkaracağını duyurdu. Kripto para borsasından yapılan duyuruda, “Binance Vadeli İşlemler, RAYUSDT ve SRMUSDT sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde sırasıyla 15/11/2022 07.00’da ve 15/11/2022 07.30’da otomatik uzlaşma gerçekleştirecektir. Uzlaşmalar tamamlandıktan sonra bu sözleşmeleri listeden çıkaracağız.” notu düşüldü.

Serum, FTX tarafından geliştirilen token likidite merkezi altcoin’i olarak hareket ediyordu. Solana (SOL) geliştiricileri, 13 Kasım’da FTX’in hack’lenmesinin Solana Blockchain’indeki birçok uygulama tarafından kullanılan bir protokol olan Serum’u da tehlikeye atmış olabileceğinden şüphelenerek hard fork’layacaklarını açıklamıştılar. Solana kurucusu Anatoly Yakovenko, geliştiricilerin Serum’un kodunu fork’lamak ve FTX’in katılımı olmadan protokolün hayatına devam etmesini sağlamak amacıyla çalışma yaptıklarını ifade etmişti.

Binance, FTX Token’a Büyük Darbe İndirdi

Öte yandan Binance, bugün erken saatlerde yaptığı duyuruda, FTT/BUSD hariç spottaki diğer tüm FTX Token paritelerini listeden çıkaracağını duyurmuştu. Kripto para borsasının listeden çıkarma duyurusu zaten sarsılmış olan FTT’yi bir kez daha sarsmış ve altcoin’in fiyatı hızla düştü.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre FTT, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 20’nin üzerinde değer kaybı ile 1,60 dolardan alınıp satılıyor. Altcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 85,02 dolarla 9 Eylül 2021 tarihinde kaydedilmişti. FTX krizi ile ağır bir darbe alan FTT, kripto para borsasının resmen iflasını duyurması ve bu duyuruyu takip eden hack saldırısı ile çok daha büyük kayıplar verdi.