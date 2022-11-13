Okuma Süresi: 3 Dakika

Taraftarlar Dünya Kupası için gün sayarken, önde gelen bir analist turnuva esnasında sürpriz yapabilecek 3 altcoin’e dikkat çekti.

Crypto.com (CRO), Odak Noktası Olacak!

Katar’da 20 Kasım -18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası, milli takımlar düzeyinde futbol dünyasının en büyük ve önde gelen turnuvası olarak kabul ediliyor. Turnuvanın en önemli özelliklerinden biri de kripto para şirketlerinin sponsorlukları ve reklam anlaşmaları. Emekleme döneminde yavaş adımlarla ilerleyen Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için spor turnuvaları en uygun platformlardan biri haline geldi. Uzmanlar bazı altcoin’lerin önümüzdeki maçlarda önemli ölçüde yükselebileceğini ima etti. Brian Bollinger’e göre, listenin başında Crypto.com (CRO) yer alıyor. Bu yılın başlarında kripto para borsası Crypto.com, Katar 2022 FIFA Dünya Kupası’nın resmi sponsoru olarak ilan edildi. Bu sponsorluk sayesinde hem borsa hem de platformun yerel token’ı CRO, en prestijli spor etkinliklerinden birinde muazzam reklam fırsatı yakalayacak.

Kripto piyasası FTX krizi ile sarsılırken, CRO/USDT çifti aylık 0.1 dolarlık çok önemli bir desteği kaybetti. Yeniden test sonrası düşüş, fiyatı %34 aşağı çekerek şu anki 0,064 dolar seviyesine çekti. Ancak analiste göre, teknik grafik CRO’nun 0,7 dolarlık başka bir desteği aştığını gösteriyor. Uzman göreceli güç endeksi’nin (RSI) satış baskısına işaret ettiğini ortaya koyuyor. Ancak yaklaşan Dünya Kupası sayesinde CRO sürpriz yapabilir. Ayrıca, kripto para borsası BitMEX, iki yeni CRO kalıcı sözleşmesi listeledi: CRO USD ve CRO USDT. Sonuç olarak, CRO yatırımcının odak noktası haline gelebilir.

ALGO VE CHZ: Sponsorluk ve Reklam!

Analistin listesindeki ikinci altcoin Algorand (ALGO). Algorand, blok zinciri destekli bir cüzdan çözümü sağlamak için FIFA’nın resmi blok zinciri platformu oldu. Ayrıca anlaşmanın bir parçası olarak Algorand, FIFA’nın dijital varlık stratejisini daha da geliştirmesine yardımcı olacak. FIFA ile ortaklık reklam, medya ve promosyon fırsatları dahil olmak üzere çeşitli sponsorluk hizmetlerini içerecek. FIFA, kendi NFT koleksiyonunu yayınlamayı da planlıyor. Algorand ayrıca 2023’te Avustralya ve Yeni Zelanda’da düzenlenecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın resmi sponsoru olacağını açıkladı.

Algorand, son 24 saatte %2,5’lik bir düşüşle an itibariyle 0,2675 dolardan işlem görüyor. Analist teknik verilerin sağlam olduğuna dikkat çekiyor. ALGO da Dünya Kupası heyecanından nemalanacak altcoin’ler listesinde yer alıyor. Analistin listesindeki son altcoin Chiliz (CHZ). Chiliz, Manchester City (CITY), Paris Saint-Germain (PSG), AC Milan (ACM), FC Barcelona (BAR) ve ulusal futbol takımları gibi popüler futbol kulüpleri için çeşitli taraftar token’ların yaratıcısı olan Socios.com’u destekliyor Altcoin şu anda 0,2018 dolardan işlem görüyor. Analiste göre, CHZ de hype ortamından yaralanabilir.