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Kırmızı Alarm! İkinci FTX Krizi Gelebilir! Gözler Bu Altcoin’de! Resmen Eriyor!

Kripto para piyasası, FTX krizi nedeniyle satış baskısı ve belirsizlik altında işlem görürken, gözler bu altcoin projesinde. 
14:50
14 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, FTX krizi nedeniyle satış baskısı ve belirsizlik altında işlem görürken, gözler bu altcoin projesinde.

Crypto.Com: Güven Kaybı Tavan Yaptı!

Makroekonomik faktörler nedeniyle büyük bir darbe alan Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler şimdi ise borsalardaki finansal sorunlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Singapur merkezli kripto borsası Crypto.com‘a yönelik iddialar ise  piyasada yeni bir endişe yarattı. Raporlara göre, Crypto.com, Şirketin CEO’su Kris Marszalek’in 400 milyon doların  yanlış bir hesaba göndermesini kabul etmesinin ardından, yatırımcı kaybetmeye ve hafta sonu büyük oranda çekimlere tanık oldu. Bu durum, yatırımcıda ikinci bir FTX felaketi yaşanabileceğine dair endişelerin arttığını ortaya koyuyor.  Twitter kullanıcıları 21 Ekim 2022’de 400 milyon dolar değerinde Ethereum’un transer edildiği bir işleme dikkat çektiler. Kanıt olarak diğer küçük platformlar ve borsalar arasındaki diğer bazı transferleri vurguladılar. Bu arada Marszalek, bunun yanlışlıkla yapıldığını ve token’ların geri alındığını garanti etti.

Ancak Crypto.com CEO’sunun yorumları yatırımcıların endişesini dindirmeye yetmedi. Platformun yerel token’ı Cronos fiyatı, son 7 gün içinde %50 oranında büyük bir düşüş yaşadı. Bu, FTX‘in çöküşünden sonra kripto para piyasası için büyük bir tehdit olarak geliyor. Crypto.com, CEO’sunun platformda bildirilen işlemlerle ilgili tüm soru ve spekülasyonları yanıtlamak için Youtube’da canlı yayın yapacağı duyurdu. Yönetici, geçen hafta çok şey yaşandığını ve bu konulara açıklık getirmek istediğini söyledi.

Cronos, Yüzde 50 Değer Kaybetti!

Crypto.com’dan bir sözcü, platformun daha yüksek aktivite seviyeleri kaydettiğini vurguladı. Ancak, varlıkların müşteri mevduatlarıyla tamamen eşleştiğini iddia etti. Para yatırma ve çekme faaliyetlerindeki dalgalanmaların hizmetleri ve işlemleri etkilemediğini de sözlerine ekledi. Cronos fiyatı son 24 saatte %10’un üzerinde düştü. Altcoin, an itibariyle 0.063848 dolardan işlem görüyor. CRO’nun 24 saatlik işlem hacmi %175 artarak 255 milyon dolara ulaştı. Balinalarda harekete geçti.

Verilere göre, tek bir işlemde bir balina cüzdanı tarafından 200 milyon CRO eklendiği bildirdi. Crypto.com’dan 11.5 milyon doların üzerinde Cronos taşındı. Crupto.Com, Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda sponsor kurum konumunda. Bazı analistler, reklamlar ve turnuva sayesinde altcoin’in fiyatının ivme kazanabileceğini iddia ediyordu. Son durum ise çok farklı bir tablo ortaya koyuyor.

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