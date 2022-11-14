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Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 

COVID-19’dan önce kripto pazarının zirvesinin geldiğini öngören TD Sequential şimdi de Bitcoin alım zamanı olduğunu işaret ediyor. 
17:01
14 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasada yaşanan son olumsuz gelişmelere rağmen teknik analiz göstergeleri de değerlendirilmeye devam ediyor ve bir teknik göstergenin alım sinyali verdiği ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara göre COVID-19 çöküşünden önce kripto pazarının zirvesinin geldiğini öngören TD Sequential göstergesi şimdi de Bitcoin alım zamanı olduğunu işaret ediyor. 

TD Sequential Nedir? Nasıl Çalışır? 

Alım satım göstergeleri, yatırımcıların potansiyel fiyat hareketleri hakkında ayrıntılı tahminler yapmalarına yardımcı olacak araçlar olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla özellikle teknik analistler bu göstergelerin önemli olduğunu düşünüyor. 

TD Sequential göstergesi, bir piyasa eğiliminin gücünü veya zayıflığını ve tersine dönme olasılığını belirlemek için fiyat verilerini analiz etmek için kullanılıyor. TD Sequential’in geri sayım aşaması, mevcut trendin yönüne göre belirlenen alıcı ve satıcıların durumunu ölçüyor. 

Resmi web sitesinde yapılan açıklamalarda konuyla ilgili olarak, “Kurulum ve Geri Sayım göstergelerinden oluşan çok aşamalı bir fiyat karşılaştırmalı süreç aracılığıyla TD Sequential, piyasa eğiliminin gücü veya zayıflığı ve tersine dönme olasılığı hakkında fikir vermek için uyumsuz fiyat verilerini analiz eder.” sözleri kullanılıyor. 

Yapılan açıklamalarda TD Sequential göstergesinin özellikleri şu şekilde sıralanıyor: 

  • TD Sequential, herhangi bir zaman diliminde ve herhangi bir finansal işlem gören varlıkta kullanılabilir. 
  • TD Sequential’da iki aşama bulunur:  Kurulum aşaması ve geri sayım aşaması  
  • TD Sequential yalnızca Japon mumlarında veya bir çubuk grafikte çalışır 
  • Zamana göre TD Sequential, önemli piyasa dönüm noktalarının erken tanınması için ideal olarak görülüyor. 
  • TD Sequential , destek ve direnç seviyeleri üretir 
  • TD Sequential kuralları kolaylıkla değiştirilebilir. Bu nedenle, birçok varyasyon bulunuyor. 

Beklentiler ve Gerçekler 

Bazı analistler bu göstergeye kefil olurken bazıları mesafeli yaklaşıyor. TD Sequential’a destek veren analistlerden yatırım danışmanlığı firması Hedge Fund Telemetry’nin kurucusu Thomas Thornton olarak karşımıza çıkıyor.  

Öte yandan 2020’den başlayarak, birçok yatırımcı Bitcoin‘de yükseliş beklerken gösterge, ayıların kripto piyasası üzerinde kontrol sağlamaya devam edebileceğini ve daha önemli bir geri çekilmenin gerçekleşeceğini öne sürdü. Thorton da o dönemde bunu destekleyen analistlerden biriydi. 

Bitcoin, 13 Şubat 2020’de 10.323 dolardan işlem gördükten sonra bir düzeltme yaşadı ve BTC sonunda bir ay sonra 3.860 dolara kadar düştü. Şu anda ise Thorton, aynı göstergenin bir dip sinyali verdiğini ve bu aşamanın bir alım aşaması olarak kullanılabileceğini ifade ediyor. 

Ancak bu noktada yatırımcılar kripto para piyasasında şu anda çok çalkantılı günlerin yaşandığını unutmamalı ve olabildiğinde temkinli adımlar atarak risklerini en aza indirmeye çalışmalı. 

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