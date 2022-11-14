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ABD’nin önde gelen bankalarından Citi Bank’ın stratejistleri, kripto para piyasasında süregelen krize yönelik çarpıcı bir rapor yayımladı.

FTX: Boyutu, Ciddiyeti ve Etkileri!

Citi analistleri, kripto para piyasasında devam eden krizin finansal piyasaların geri kalanına yayılabileceğine dair olasılığı değerlendirdi. Stratejistler müşterilerine bir notta, toplam piyasa değeri yaklaşık 800 milyar dolar olan kripto para piyasasının “finansal piyasaları etkilemek için çok küçük” olduğunu söyledi. Analistler ayrıca hem Bitcoin (BTC) hem de Ethereum’un (ETH), S&P 500’de yer alan ilk 10 şirkete kıyasla “küçük” olduğunu vurguladı. Genel olarak, kripto piyasa değeri, ABD hisse senedi piyasası değerinin (41 trilyon dolar) yaklaşık %2’si oranında. Uzmanlara göre, tüm kriptolar ABD’de tutulsa bile, bu ülkedeki toplam finansal varlıkların önemli bir yüzdesini oluşturmazdı. Bu nedenle, FTX krizinin neden olduğu çöküşün daha geniş finansal piyasalar üzerindeki etkili olması öngörülmüyor. En kötü senaryoda, minimal bir etki olabileceğini belirttiler.

Citi stratejistleri ayrıca FTX çöküşünün Luna veya Celsius gibi önceki olaylarına göre daha küçük olduğunu da ekliyor. Bununla birlikte, piyasadaki en büyük ikinci spot ve türev borsası olduğu göz önüne alındığında, FTX’in Bitcoin ve genel olarak kripto para ekosistemi üzerindeki etkisinin sürmesi bekleniyor. Stratejistler, “Bu yılki daha büyük çaptaki krizlerle karşılaştırıldığında, FTX krizi nispeten küçük görünüyor, bu nedenle kripto dışındaki finansal piyasalara sıçrama sınırlı ” diye ekledi.

Bitcoin, Başaracak mı?

Bloomberg’e konuşan bazı uzmanlara göre, son birkaç ayda yaşanan krizler ve skandalları kripto paraları destekleyen argümanları boşa çıkardı. Bu dönem ayrıca çalkantılı zamanlarda Bitcoin’in güvenli liman olduğu fikrini neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Ancak TerraUSD çöküşünden Celsius iflasına kadar kripto para sektörü, bir şekilde ayakta kalmayı başardı.

Ancak bu olayların hiçbiri, yakın zamana kadar kripto para sektöründe en büyük isimlerden biri olarak kabul edilen FTX’in bile sağlam olmadığının ortaya çıkması kadar ciddi değildi. Bazı analistler ise daha iyimser. Bitcoin daha önce birkaç kez çöktü ve yine toparlandı. Bazı analistler, piyasadaki çürük elmaların ortadan kalktığını ve bunun da sonunda endüstriyi olgunlaşma yoluna sokacağını düşünüyor.