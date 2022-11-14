Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Vitalik’ten İnanılmaz Hamle Geldi! Bakın Kaç Ethereum (ETH) Değerinde!

Vitalik’ten İnanılmaz Hamle Geldi! Bakın Kaç Ethereum (ETH) Değerinde!

Kripto paraların Satoshi Nakamoto'dan sonra gelen en büyük dahilerinden birisi olarak kabul edilen Vitalik Buterin inanılmaz bir adım attı.
19:50
14 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH) ağının kurucularından milyarder Vitalik Buterin‘in geçtiğimiz hafta sonu büyük miktarda ETH token’ı satarak büyük bir işlem gerçekleştirdiğini bildirildi. Ünlülerin cüzdanlarını yakından takip eden bir kişi, Vitalik’in olağan dışı satış işlemlerinin büyük FTX kripto borsası hack’i sırasında gerçekleştiğini bildirdi.

Vitalik Buterin FUD’da Satış Mı Yapıyor?

MistTrack’e göre, Vitalik yaklaşık 4 milyon USDC karşılığında yaklaşık 3.000 Ethereum için satış işlemi gerçekleştirdi. İşlem, 12 Kasım’daki üç işlemde Uniswap V3 üzerinde gerçekleştirildi. İlginç bir şekilde, Vitalik’in bu işlemi, kripto dünyası FTX hack’i ve kriziyle savaşırken geldi.

Veriler, Ethereum’un o gün ortalama 1.261 dolar fiyatla işlem gördüğünü gösteriyor. ETH fiyatları son 7 gün içinde %18’den fazla düştü. Ethereum, yazım zamanında ortalama 1.281 dolar fiyattan işlem görüyor. Ancak, son 24 saat içinde fiyatları %3 oranında arttı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, bir kripto borsası olan FTX’in, bilgisayar korsanlarının birden fazla işlemde 600 milyon doların üzerinde kripto para hırsızlığı yapmasıyla büyük bir saldırıya uğradığı hakkında verilere ulaşıldı. Para çekme işlemleri bilgisayar korsanları tarafından Tether’den DAI’ye çevirme şeklinde gerçekleşti. Siber hırsızlar ayrıca platformdan StETH Solana, BNB, LINK, AVAX ve MATIC’i de ele geçirerek inanılmaz bir olaya imza attılar..

Vitalik’in FTX Krizine İlişkin Yorumu

Vitalik, FTX’in yakın zamanda gerçekleşen çöküşünü de aynı gün yorumladı. MtGox olayının yarım yamalak göründüğünü ve kendisini aklamak için ilginç bir şekilde çok fazla çaba sarf etmediğini vurguladı. Do Kwon’un Luna olayını da bu olayların yanına ekledi.

Ethereum’un kurucu ortağı, FTX çöküşünün, ilgili olayların tam tersi olduğunu ve tam uyumluluk için atılabilecek adımlar konusunda sinyal verdiğini iddia etti. Ancak, SBF’nin FTX krizi piyasanın çöküşünü tetikledi. Bu olay, sadece birkaç gün içinde kripto piyasasından 100 milyar dolardan fazla paranın kaybolmasına neden oldu. Toplam piyasa değeri şu anda 854 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Amerika’dan FTX İçin Kritik Talep! Kripto Paralara Ne Olacak?
Amerika’dan FTX İçin Kritik Talep! Kripto Paralara Ne Olacak?
Metaverse Altcoin Kaosun Ortasında Büyüyor! Web3 İçin Hazırlık!
Metaverse Altcoin Kaosun Ortasında Büyüyor! Web3 İçin Hazırlık!
Açıklandı! Ünlü Platform: SHIB Kasım Sonunda Bu Seviyelere Ulaşabilir!
Açıklandı! Ünlü Platform: SHIB Kasım Sonunda Bu Seviyelere Ulaşabilir!
Kırmızı Alarm! İkinci FTX Krizi Gelebilir! Gözler Bu Altcoin’de! Resmen Eriyor!
Kırmızı Alarm! İkinci FTX Krizi Gelebilir! Gözler Bu Altcoin’de! Resmen Eriyor!
Terra Classic’te (LUNC) Büyük Gün! Müjde Geldi! Fiyat Etkilenebilir!
Terra Classic’te (LUNC) Büyük Gün! Müjde Geldi! Fiyat Etkilenebilir!
Binance Kullanıcısına Hack Şoku! CEO CZ’den Açıklama Geldi!
Binance Kullanıcısına Hack Şoku! CEO CZ’den Açıklama Geldi!
FTX Krizinin Ortasında Bitcoin (BTC): Dev Yatırım Şirketi Bu Altcoin’ler için Uyardı!
FTX Krizinin Ortasında Bitcoin (BTC): Dev Yatırım Şirketi Bu Altcoin’ler için Uyardı!
ABD’li Kongre Üyesi: “BTC ve Altcoin Düzenlemelerini Onlar Geciktirdi!” 
ABD’li Kongre Üyesi: “BTC ve Altcoin Düzenlemelerini Onlar Geciktirdi!” 
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022