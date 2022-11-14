Kripto paraların Satoshi Nakamoto'dan sonra gelen en büyük dahilerinden birisi olarak kabul edilen Vitalik Buterin inanılmaz bir adım attı.

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Ethereum (ETH) ağının kurucularından milyarder Vitalik Buterin‘in geçtiğimiz hafta sonu büyük miktarda ETH token’ı satarak büyük bir işlem gerçekleştirdiğini bildirildi. Ünlülerin cüzdanlarını yakından takip eden bir kişi, Vitalik’in olağan dışı satış işlemlerinin büyük FTX kripto borsası hack’i sırasında gerçekleştiğini bildirdi.

Vitalik Buterin FUD’da Satış Mı Yapıyor?

MistTrack’e göre, Vitalik yaklaşık 4 milyon USDC karşılığında yaklaşık 3.000 Ethereum için satış işlemi gerçekleştirdi. İşlem, 12 Kasım’daki üç işlemde Uniswap V3 üzerinde gerçekleştirildi. İlginç bir şekilde, Vitalik’in bu işlemi, kripto dünyası FTX hack’i ve kriziyle savaşırken geldi.

Veriler, Ethereum’un o gün ortalama 1.261 dolar fiyatla işlem gördüğünü gösteriyor. ETH fiyatları son 7 gün içinde %18’den fazla düştü. Ethereum, yazım zamanında ortalama 1.281 dolar fiyattan işlem görüyor. Ancak, son 24 saat içinde fiyatları %3 oranında arttı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, bir kripto borsası olan FTX’in, bilgisayar korsanlarının birden fazla işlemde 600 milyon doların üzerinde kripto para hırsızlığı yapmasıyla büyük bir saldırıya uğradığı hakkında verilere ulaşıldı. Para çekme işlemleri bilgisayar korsanları tarafından Tether’den DAI’ye çevirme şeklinde gerçekleşti. Siber hırsızlar ayrıca platformdan StETH Solana, BNB, LINK, AVAX ve MATIC’i de ele geçirerek inanılmaz bir olaya imza attılar..

Vitalik’in FTX Krizine İlişkin Yorumu

Vitalik, FTX’in yakın zamanda gerçekleşen çöküşünü de aynı gün yorumladı. MtGox olayının yarım yamalak göründüğünü ve kendisini aklamak için ilginç bir şekilde çok fazla çaba sarf etmediğini vurguladı. Do Kwon’un Luna olayını da bu olayların yanına ekledi.

Ethereum’un kurucu ortağı, FTX çöküşünün, ilgili olayların tam tersi olduğunu ve tam uyumluluk için atılabilecek adımlar konusunda sinyal verdiğini iddia etti. Ancak, SBF’nin FTX krizi piyasanın çöküşünü tetikledi. Bu olay, sadece birkaç gün içinde kripto piyasasından 100 milyar dolardan fazla paranın kaybolmasına neden oldu. Toplam piyasa değeri şu anda 854 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.