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Son Dakika: Dev Kripto Para Borsasında Çekim Sorunu! Yeni İflas Mı?

19:51
14 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para yatırımcılarının bugünlerde istemeyeceği tek şey iflas eden ikinci bir kripto borsasıdır. Endişe verici ancak yeni gelişmeler var. Hafta sonu Binance CEO’su CZ tarafından hedef alınan kripto para borsasından kötü haberler geliyor. Yazı hazırlandığı sırada borsada çekimler konusunda problem var. Peki ama neden? CZ ne konuda ilgili borsayı iğnelemişti.

Kripto Para Borsası İflas

Popüler kripto para borsası Cryptocom son dakika bilgisine göre internet sitesine gelen aşırı trafik nedeniyle çekimlerde sorun yaşıyor. Borsa bu konuda telegram kanalında bir duyuru yaptı.

“Ağ trafiğindeki hızlı artış nedeniyle para çekmelerde sorun yaşıyoruz. Bu sorunu izlemeye devam ediyoruz. Geçici rahatsızlıktan dolayı kullanıcılarımızdan özür dileriz”.

Binance CEO’su CZ hafta sonu popüler kripto para borsasını yaptığı paylaşımla iğnelemişti. Bu gelişmeyi son dakika olarak sizlerle paylaştık. Ardından birçok yatırımcı CZ’nin SBF konusundaki paylaşımlarını hatırladı ve risk almamak için Cryptocom borsasından varlıklarını çekmeye başladı. İlgili borsanın rezervlerindeki SHIB büyüklüğü de yatırımcıları endişelendiren diğer bir detaydı.

Detaylar geliyor.

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