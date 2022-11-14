Bitcoin için analistler düşüş yaşanırken bile inanılmaz senaryoları ortaya koymaktan geri durmuyorlar. Son analiz dudak uçuklatacak cinsten oldu.

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Çoğu kripto para birimi FTX çöküşünün neden olduğu şoktan yavaş yavaş kurtulmaya başlarken, Bitcoin (BTC) de bir istisna durumunda değil ve destekçileri olumlu fiyat göstergelerine ikna olarak yükseliş geleceğine inanmaktan vazgeçmeyi reddediyor.

Nitekim, kripto analiz firması TradingShot’taki uzmanlar, Bitcoin’in geçen haftanın en düşük seviyesini koruması halinde 2023’te güçlü bir rallinin mümkün olduğunu gösteren farklı zaman dilimlerinde ilginç bir fraktal analiz gözlemledi.

2024 Bitcoin İçin Harika Olabilir!

Özellikle, uzmanların söz konusu rallinin mümkün olması için Bitcoin’in tutması gerektiğini söylediği seviye 16.628 doların üzerinde duruyor. Eğer böyle olursa, fraktal analiz yükseliş potansiyelinin 2024 yılına kadar 95.000 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Bir başka olumlu teknik analiz göstergesi de 200 haftalık hareketli ortalamada (MA) gözlemlendi. MA, PlanB olarak bilinen tanınmış Bitcoin analisti ve Hollandalı kurumsal yatırımcının 13 Kasım’da belirttiği gibi Bitcoin için pozitif kalmıştı.

Analistin grafiği, PlanB’nin FTX likidite krizine atıfta bulunarak belirttiği gibi başka bir yıl, başka bir borsa temerrüdü de dahil olmak üzere son aylarda kripto piyasasını saran zorluklar boyunca Bitcoin’in fiyatının 200 haftalık MA’nın üzerinde kaldığını gösteriyor.

Twitter’da yaptığı bir yorumda da şunu vurguladı:

Kripto umurumda değil, Bitcoin hayatta kalacak. Bitcoin zaten MtGox olayından, Bitstamp hack’inden, Bitfinex hacki’nden ve Quadrigacx patlamasından kurtuldu. Bitcoin üçüncü taraflar olmadan çalışacak şekilde tasarlanmış. FTX olayı Bitcoin’i öldürmeyecek, BTC’yi daha güçlü hale getirecek: Anahtarlar sizin değilse, coin sizin değildir.

Kripto Sektöründe Daha Fazla İyimserlik

Aynı zamanda, başka bir kripto analisti olan Moustache, Bitcoin’in bir grafikte gösterdiği gibi “zaten 5,5 yıldır tutulan” trend çizgisine dokunmaya yakın olduğunu belirtti.

İyimserlik, merkezi olmayan finans (DeFi) tokeninin fiyat hareketleri konusunda endişeli olmadığını söyleyen kişisel finans kitabı ‘Rich Dad, Poor Dad’in yazarı Robert Kiyosaki tarafından da ifade edildi.

Bu arada Tesla (NASDAQ: TSLA) CEO’su ve Twitter’ın (NYSE: TWTR) yeni sahibi Elon Musk da Bitcoin’in ayı piyasasında ayakta kalacağından emin olmakla birlikte, varlığın tam potansiyelini gerçekleştirmesinin uzun zaman alacağı konusunda uyarıda bulundu.

Kötü İşaretler Bitcoin’e Karşı Artıyor Mu?

Öte yandan, CryptoQuant’taki analist Ghoddusifar, ABD hisse senetlerindeki göreceli kazançlara rağmen, Bitcoin’in çok önemli bir destek seviyesini kaybettiğini fark ettiği için, amiral gemisi kripto varlık için her şey güllük gülistanlık olmadığını belirtti.

Analistin vurguladığı gibi:

Şimdiye kadar, Bitcoin’in bir önceki döngüsünün ATH’sinin altına döndüğüne dair bir kayıt yok. Bu, yakın gelecekte kripto para piyasasında zayıflığa ve daha fazla fiyat düşüşüne işaret edebilir.

Daha önce, Bitcoin’in bazı göstergeleri geçen hafta boyunca iki kattan fazla artarak FTX Token’ın (FTT) o zamanki hareketlerini taklit ederken, göreceli güç endeksi (RSI) tarihin en zayıf seviyesine düşmüştü.

14 Kasım’da edinilen verilerde, yazım saatine göre Bitcoin 16.763 dolardan işlem görüyor ve gün içinde %0,41’lik küçük bir kazanç kaydederken, hafta boyunca %19,10 değer kaybetti.

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