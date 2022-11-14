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FTX İflasından Saatler Önceydi! Ünlü İsim Bilinmeyenleri Anlattı!

SBF son saatlerinde neler yaptı? Kevin tüm detayları anlattı. Kurtuluş için umut vardı ancak SEC...
22:21
14 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Eski FTX CEO’su iflas kararını açıklamadan saatler önce ne yapıyordu? Ünlü isim bilinmeyenleri anlattı. Kripto para tarihinin en büyük çöküşlerinden birini yaşıyoruz ve zincirleme iflasların başlamasından endişe ediliyor. Şu ana kadar 1 borsa işlemlerini durdurmak zorunda kaldı ve 3 borsa hakkında iflas söylentileri bir “bankrun” başlattı.

FTX İflasıyla İlgili Bilinmeyenler

Risk sermayedarı Kevin O’Leary, kripto borsası iflas başvurusunda bulunmadan saatler önce şirkete fon sağlayıp sağlamamayı değerlendirdiğini söyledi. Kevin bir can simidi atmak konusunda istekliydi ncak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler‘in yorumlarıyla engellendiğini açıkladı. İflastan saatler önce SBF ile konuştuğunu açıklayan Kevin, günler önce FTX‘in bilançosundaki likidite sorununu anlamaya çalıştığını söyledi. O sırada O’Leary, FTX’in nakit sıkışıklığını gidermeye yardımcı olmak isteyen egemen servet ve emeklilik fonlarından “gelen talep” akını aldığını söyledi.

SBF ona 8 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.

“Bu, ilginç bir fırsat olduğunu düşünen bir kurumun ya da varlık fonunun işe koyulabileceği türden bir para. Finansal hizmetlerde, bunun meşru bir yatırım olduğunu düşünüyorsanız ve düzenleyici ile ilgili bir sorun yoksa, bunun gibi likidite olayları ilginç yatırım fırsatları olabilir.”

Ancak o zamana kadar Gensler, kripto endüstrisinin “önemli ölçüde uyumsuz” olduğunu ve daha fazla düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

“Bu gerçekleştiği anda, herhangi bir egemen varlık fonunun ilgisi sona erdi. Düzenleyiciler tepemizde dolaşırken 8 milyar doları FTX’in bilançosuna sokmanın hiçbir yolu yoktu.”

İflas öncesi Kevin ve diğer yatırımcılarla görüşen SBF iflas sonrası ne yapıyordu? Bu günlerdir tartışılan bir konu, SBF o sıra Caroline ile LoL oynuyordu.

FTX’in İhtiyacı Olan Miktar

O’Leary, FTX’in bir müddet ayakta kalabilmesi için 3,5 milyar ila 4 milyar dolara ihtiyacı olacağını tahmin etti. O’Leary, kripto borsası FTX’in çöküşünün kripto için bir son olacağı anlamına gelmediğini de söyledi.

“Bu durum kriptoyu öldürmez, felaketin gümüş bir astarı olacak. Buna hiç şüphe yok. Buna düzenleme denecek.”

FTX International ve FTX.US’nin de hissedarı olan O’Leary, borsanın çöküşünün “düzenlemeyi hızlandıracağını” söyledi, ancak bunun gerçekleşmesinden önce, kalan “ikincil hasarın” ayıklanması gerekeceğini de sözlerine ekledi. Bugün JP Morgan da benzer açıklamalarda bulunup yaşanan facianın kripto paralar için iyiye işaret olduğunu söyledi, detaylarını bu akşam paylaştık.

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