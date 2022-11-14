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Kritik: JP Morgan FTX Olayının Kripto Paralara Etkisini Ele Aldı!

Kripto paralar SBF olayının ardından daha fazla kayıp yaşar mı? JP Morgan son olayın büyük bir katalizör olacağına inanıyor.
20:08
14 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük bankası olan JP Morgan kripto paraların yaşadığı son kaosu ele aldı. Birçok trilyon dolarlık dev kripto paraların uzun vadede başarılı olabileceğine dair görüş paylaştı. Üstelik Fidelity gibi devler kripto para odaklı ürünlerini genişletiyor. Peki JP Morgan son olayı nasıl değerlendiriyor?

JP Morgan Kripto Paralar

FTX olayı kripto para piyasalarının 1 trilyon dolar seviyelerine düşen değerini %20 daha artırdı. Özellikle birçok altcoin %50’ye varan kayıplar yaşadı. SOL, FTT gibi kriptolar ise FTX ile direkt bağlantılı olduğu için en fazla acı çeken tokenler oldu. JP Morgan bu olayın o kadar da kötü olmadığını düşünüyor.

“Son yaşanan çöküş bir geri adım ancak bu piyasayı iki adım ileri götüren bir katalizör olabilir. Bu kesinlikle büyük bir kısa vadeli gerileme olsa da FTX’in yaygın olarak duyurulan çöküşünü, kripto ile ilgili düzenlemenin başlatılacağı zaman çizelgesini potansiyel olarak önemli ölçüde hızlandırdığını görüyoruz (GFC’yi takip eden yeni bankacılık düzenlemesine benzer) bu olacak. Aslında, düzenleyici bir çerçevenin kurulmasını, kriptonun kurumsal olarak benimsenmesini büyük ölçüde artırmak için gerekli katalizör olarak görüyoruz. Dahası, FTX’in çöküş haberi kripto şüphecilerini güçlendirirken, kripto ekosistemindeki tüm son çöküşlerin merkezi olmayan protokollerden değil, merkezi oyunculardan kaynaklandığını görmeliyiz”.

Kripto Paralar Ne Olur?

JP Morgan kripto paralara talebin katlanarak artmasını bekliyor. Birçok kurumsal yatırımcı piyasalarının ABD tarafından regüle edilmemesi sebebiyle bu alana giriş yapmıyor. En azından kripto paraların merkezi yüzü olan borsa, yatırım şirketleri ve kripto para vakıflarının gerekli düzenleyiciler tarafından denetlenmesi hatta bazı noktalarda sınırlandırılması gerekiyor. SBF ise tam tersini hedefliyordu. FTX CEO’sunun lobicilik faaliyetleri DeFi alanının kısıtlanması ve merkezi borsalara yönelimin artırılması yönündeydi.

ABD bu konuda halkında da farklı açıdan tepkisin çekiyor. Daha önce bahsettiğimiz Gensler, SBF ve Caroline arasındaki bağlantı Cumhuriyetçilerin tepkisini çekiyor. Hem Alameda CEO’su Caroline hem de SBF’in aileleri Demokratların oldukça içinde. İddialar bu yakınlığın düzenleyicileri atlatmak için kullanıldığı yönünde.

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