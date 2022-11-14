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ABD’li Demokratlarla oldukça iyi ilişkiler geliştiren ve regülasyon çalışmalarında fikri alınan altın çocuğu büyük bir iflasa imza attı. ABD, düzenleyicilerin burnunun önünde sayısız suç işleyen SBF’in korunduğu iddialarıyla çalkalanıyor. Hatta Elon Musk bile bu minvalde paylaşımlar yaptı. Ancak bugün gündem başka çünkü bu “altın çocuk” gizemli paylaşımlarıyla gündemde.

FTX CEO’sunun Gizemli Paylaşımları

O artık eski FTX CEO’su ve Twitter’da fazlasıyla vakit geçiriyor. Son birkaç günde birçok önemli ismi takipten çıktı. Bunlardan biri de başlatılması sürecinde büyük destek verdiği Türk yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği Star Atlas projesiydi. SBF herkesi hayal kırıklığına uğrattı. İddialara göre şu an Bahamalar’da ve polis gözetiminde bulunuyor. Onu yeniden gündeme taşıyan ise bir süredir Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlardı.

Yazı hazırlandığı sıra Sam henüz harfleri tamamlayamamıştı. Peki burada ne anlatmaya çalışıyor. Bununla ilgili birçok teori var ikisi çok ilginç. Şimdi gelin ne demeye çalıştığına bakalım

SBF Ne Anlatmaya Çalışıyor?

İlk iddia tam bir film senaryosu. Tansel Kaya ve Larry tarafından dillendirilen iddia Sam’in “What happened?” (ne oldu?) gibi bir şey yazacağı ve sonrasında buna kurgulanan yazılımın bir şeyleri tetikleyeceği yönünde. Bu bir çeşit “dead man’s switch” olabilir. Hackerların kullandığı bu mekanizma önceden hazırlanan yazılımın kişi öldükten sonra veya zor duruma düştüğünde tetiklenmesini amaçlıyor. Bir yazılım düşünün Sam’in paylaşımlarını izliyor ve Sam bu yazılıma komut veriyor. Yazılım komutu alacak ve yapması gereken işi yapacak. Bazı gizli fonları hareket ettirebilir, Sam’in sahibi olduğu gizli bilgileri tutan sunucuları sıfırlayabilir ve daha aklınıza gelebilecek sayısız şey.

İkinci ihtimal Sam’in kullandığı kırmızı reçeteli ilaçların onu bu duruma soktuğuyla ilgili. Yoğun ders temposunda başarılı olmak isteyen öğrenciler veya bir projeye odaklanması gereken yazılımcılar bu tarz ilaçlar kullanıyor. Ritalin gibi uyarıcılar bir noktadan sonra bağımlılık yapıyor ve yoksunluk hissine neden oluyor. Bir nevi uyuşturucu krizi diyebiliriz. Yaşadığı kriz onu anlamsız şeyler yapmaya itiyor olabilir. Fakat Sam’in babasının yanında olduğuna dair iddialar var. Eğer ailesi yanındaysa onun bu tarz saçmalıklar yapmasını engelleyemez mi?

Üçüncü seçenek kriptoyu sadece para kazanmak için gören ve bunu itiraf eden Sam’in insanlarla alay ediyor olmasıdır. Hapse girmesine kesin gözüyle bakılan SBF herkesi meraklandıran bir işe kalkışıp bununla eğlenebilir. Dördüncü ve son ihtimal ise SBF’in “ne oldu?” paylaşımını tamamladıktan sonra kendini öldürmesi olabilir. Peki sizin tahmininiz ne? Yorum olarak gönderebilirsiniz.