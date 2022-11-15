Dünyanın giyim devlerinden biri olan Nike, bu kripto para projesiyle ortaklığını duyurdu. Projenin yerel token'ında fiyat artışı hızlanabilir!

Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünya giyim devi Nike, 2021’in sonlarında satın aldığı NFT ve dijital giyim girişimi RTFKT aracılığıyla Web3’teki moda dünyasının en büyük oyuncularından biri olmuştu. Dünya devi şirket, yeni bir platform olan .Swoosh’u piyasaya sürerek ekosisteme olan ilgisini arttırıyor.

Nike’dan Dev Atım

.Swoosh platformu, Nike’ın Web3 etrafındaki dijital çabalarının merkez üssü olarak ilan edildi. Müşterilerin ortak yaratıcılar olmaları ve dijital ürün telif ücretlerini paylaşmaları için gelecekteki yollar da dâhil olmak üzere, markanın NFT’lerini ve sanal giyim girişimlerini öne çıkarmak için tasarlanmış. Nike, piyasaya sürülecek platformu Web3 oyunlarında kullanılabilecek avatarlar için tişörtler ve spor ayakkabılar gibi sanal kıyafetleri piyasaya sürmek için bir merkez olarak kullanacak. Ayrıca, kullanıcıların özel fiziksel giysiler veya profesyonel sporcularla sohbetler gibi gerçek dünyadaki avantajların kilidini açmasına izin vermek için Web3 teknolojisini kullanacak. Ayrıca şirket, yılsonuna kadar kademeli olarak yeni kullanıcıların kapalı platforma girmesine izin vermeyi planlıyor ve bu hafta içerisinde kullanıcı kayıtlarını açmayı planladığını duyurdu.

Polygon İle Çalışacak

Nike’ın NFT kıyafetleri için bir Ethereum yan zincir ağı olan Polygon’la birlikte çalışacak. Şirketin önceki RTFKT indirimlerinin tümü Ethereum ana ağı aracılığıyla başlatılmıştı. Nike Virtual Studios Genel Müdürü Ron Faris yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Web3 meraklıları için erişilebilir bir platformla geleceğin pazarını şekillendiriyoruz. Bu yeni alandan hep birlikte yararlanalım.

Öte yandan bir tweet dizisinde RTFKT temsilcisi stüdyonun, .Swoosh projesini denetlemediğini, ancak Web3’e doğru genişlerken Nike’a yardım ettiğini açıkladı. Şirket, Nike’ın RTFKT’nin CloneX NFT avatarları için, desteklenen Web3 oyunları ve metaverse dünyalarında kullanabileceği dijital giysiler çıkaracağını da sözlerine ekledi. Nike ve RTFKT, Skin Vial NFT’ler kullanılarak değiştirilebilen CryptoKicks adlı Ethereum tabanlı dijital NFT spor ayakkabıları üzerinde iş birliği yapmıştı. Ayrıca dünya giyim devi Mayıs ayı içerisinde yaklaşık 35.000 dolar değerinde ETH karşılığında Ethereum Name Service (ENS) dotswoosh. eth adını satın aldı.