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Goldman Sachs eski yöneticisi Raoul Pal, lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) için dip seviyeyi gördüğünü ve bir kripto para boğa koşusunun artık yaklaştığını öne sürdü.

Bitcoin’de Büyük Artış Gelebilir!

Makro guru Raoul Pal, kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından sektöre şüpheyle yaklaşanların, Bitcoin’in (BTC) tarihsel performansını ve ağ büyümesini hatırlamalarını istediğini belirtti. Ayrıca yaşanan derinlemesine düşüşlerin tipik olarak büyük fiyat artışlarından önce gelen, “karanlık zamanlar” olduğunu öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

İçerisinde bulunduğumuz durum yorucu olabilir hatta bazı yatırımcılar kripto paralara şüpheyle yaklaşıyor… Ancak şunu hatırlamanızı istiyorum… Bitcoin’deki ağ büyümesi yılda %125 oranında, bence bu durum her şeyi özetliyor. Tüm dönemler incelendiğinde mevcut konuma benzer şekilde yaşanan düşüşlerin ardından çok büyük fiyat artışları yaşandı. Benzer bir durumda olduğumuzu düşünüyorum.

Ethereum’da Dip Seviye

Bununla birlikte Rauol Pal, M2 para arzı ile kripto para gibi risk varlıklar arasında güçlü bir ilişki olduğunu öne sürdü. Kıdemli analiste göre, küresel para arzında genişleme ve olası bir likidite dalgası bir kez daha ortaya çıkacak. Uzman isim konu hakkında şunları söyledi:

2020 gibi süper bir likidite döngüsüne ihtiyacınız yok, sadece ağ büyümeye devam ederken kripto para birimleri adına pozitif bir döngüye ihtiyacınız var.

Analizlerinin ardından lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’u ele alan Rauol Pal, kripto para biriminin dip seviyesinin Haziran ayında olduğunu ve ETH’nin başka bir boğa döngüsünde Bitcoin’i bir kez daha geride bırakmak için hızlanabileceğini öne sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: