Apple, yine çığır açmasını beklediği bir yenilikle 2023 yılında adından söz ettirecekmiş gibi duruyor. Bu yenilik tüm gerçekliği etkileyebilir.

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Haberlere göre Apple, henüz duyurulmamış karma gerçeklik başlığı için 3D bir dünya inşa edecek mühendisler arıyor. Şirketin sanal ve artırılmış gerçeklik başlığı geliştirdiği 2021’in başlarında bildirilmişti ve Ağustos ayındaki ticari marka başvuruları Apple’ın başlığı “Reality One” veya “Reality Pro” olarak adlandırabileceğini gösteriyor.

Bir Çok Alanda İş İlanı

Apple’ın teknoloji geliştirme grubu’nun iş ilanları, teknoloji devinin, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ortamları için görsel efektler üzerinde çalışacak yazılım üreticileri ve 3D içerikli bir video hizmeti oluşturacak kişiler gibi konularda içerik üretecek kişiler aradığını gösteriyor.

Grafik ve simülasyon alanında kıdemli bir yazılım mühendisi için listelenen bir pozisyonda, makine öğrenimi eğitimi için bir simülasyon ve sentetik veri hattı oluşturmayı yönlendirecek 3D grafikler konusunda deneyimli birinin arandığı belirtiliyor.

Apple, iş ilanlarıyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi. Daha önce bildirilene göre, başlığın kullanıcıya dış dünyanın gerçek zamanlı videosunu göstermek için 12 kameraya sahip olması ve 3.000 dolara mal olması bekleniyor.

3D karma gerçeklik dünyası Mark Zuckerberg’in Meta’sının önümüzdeki yıllarda kurmaya çalıştığı dünyaya çok benziyor olsa da Apple’ın kendi versiyonunu tanımlamak için “metaverse” kelimesini kullanmasını beklemeyin. Apple CEO’su Tim Cook daha önce Hollandalı medya kuruluşu Bright’a “metaverse” kelimesini kullanmaktan kaçındığını söylemişti.

Tim Cook şunu söylemişti:

İnsanların bir şeyin ne olduğunu anlamasının her zaman önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ortalama bir insanın size metaverse’in ne olduğunu söyleyebileceğinden emin değilim.

Ancak Cook, AR ile ilgileniyor gibi görünüyor ve bunun her şeyi etkileyecek derin bir teknoloji olduğunu düşündüğünü söylüyor. Ayrıca sanal gerçekliğin tüm hayatınızı yaşamanın bir yolu olmadığını söyledi.

Apple’ın dünya çapında pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak, Ekim ayında The Wall Street Journal tarafından düzenlenen bir konferansta metaverse için asla kullanmayacağım bir kelime demişti. Apple’ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi de Joswiak’ın bu sözüne karşılık olarak “evet, bana uyar” şeklinde cevap vermişti.

Beklenilen Tarih Ne Zaman?

Verilen bilgilere göre göre Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığını 2023 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor. Temmuz ayında Meta CEO’su Mark Zuckerberg çalışanlarına şirketin sanal gerçeklik dünyasını inşa etmek için Apple ile derin, felsefi bir rekabet içinde olduğunu söyledi.

Meta geçtiğimiz hafta yaklaşık 11.000 çalışanını işten çıkararak tarihindeki ilk büyük işten çıkarmayı gerçekleştirdi ve yatırımcıların metaverse planıyla ilgili endişelerinin arttığı bir dönemde önemli bir maliyet değişikliğine gitti.

Şirketin büyümesi yavaşladıkça ve bazı yatırımcılar Zuckerberg’in metaverse harcamalarıyla ilgili endişelerini dile getirdikçe, şirket çalışanları işten çıkarmaya hazırlanıyordu. Apple ve rakibi Snapchat, VR dünyasından çok AR’ye odaklanmak istediklerini söylemiş, Snap CEO’su Evan Spiegel AR’yi daha sürükleyici olarak nitelendirmişti.