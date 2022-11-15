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  •   7 Yıl Sonra Uyandı: Balina, Bu Altcoin’de Yarım Milyon Doların Üzerinde Coin’i Hareket Ettirdi!

7 Yıl Sonra Uyandı: Balina, Bu Altcoin’de Yarım Milyon Doların Üzerinde Coin’i Hareket Ettirdi!

2015'e kadar uzanan bir başka eski cüzdan yedi yılın ardından ilk kez hareket etti. Kripto para topluluğu cüzdanın olası sahibi hakkında spekülasyon yapmaya başladı.
10:02
15 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain’lerdeki balina hareketlerini takip eden bir platform olan Whale Alerts, balina seviyesi bir cüzdanının yedi yılın ardından uyandığını ve yarım milyon doların üzerinde bir değere sahip olan coin’leri hareket ettirdiğini bildirdi.

7 Yıl 3 Aydır Hareketsizdi

Whale Alerts tarafından sağlanan verilere göre, içinde güncel fiyatlarla 631 bin doların hemen üzerinde 500 EHT olan bir cüzdan 7 yıl 3 ay sonra hareket etti.

Söz konusu cüzdanın bunca yıl sonra neden şimdi aktif hale geldiği belirsiz. Bazı kullanıcılar Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin‘in yatağının altında tozlu bir cüzdan bulmasıyla ilgili espiriler yaparken, cüzdanın gerçekleştirdiği işlemi takip edenler ETH transferinin Endonezya merkezli kripto para borsası indodax’ın CTO’su William Sutanto’nın cüzdanına yapıldığını tespit etti.

Kripto para cüzdanlarının uzun süre uykuda kalmaları ve ardından uyanarak hareket etmeleri alışılmadık bir durum değildir. Bundan önce, Ekim ayının sonunda ICO döneminden kalma başka bir cüzdanın hareket ettiği ve 3 milyon dolar değerinde ETH’yi hareket ettirdiği tespit edilmişti.

Ethereum Ağının Gelişimi

İkinci en büyük Blockchain haline gelen Ethereum‘un gelişimi, 18 milyon dolar değerindeki lansman öncesi coin’lerin satışıyla finanse edilmişti. ETH, ilk olarak 2015 yılında kripto para borsası Kraken’de sadece 2,77 dolardan işlem görmeye başladı. 2021’in Kasım ayına gelindiğinde ise en büyük ikinci kripto paranın fiyatı 4 bin 878 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. ETH, bu yazının hazırlandığı sırada tüm zaman en yüksek seviyesinin yüzde 74 altında, bin 252 dolardan fiyatlanıyor.

Ethereum ağı, 15 Eylül’de gerçekleşen The Merge güncellemesinin bir parçası olarak Proof of Work’ten (PoW) Proof of Stake’e (PoS) başarılı bir geçiş yaptı. Bu, Blockchain’in lansmanından beri en çok beklenen güncellemeydi. Ancak çok beklenen güncelleme ETH’nin yükselişini sağlamadı. En büyük altcoin şu anda olumsuz makro rüzgarlar ve dev kripto para borsası FTX’in iflasının neden olduğu çöküntünün altında, bin doların üzerinde tutunma mücadelesi veriyor.

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