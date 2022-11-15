Nike, yeni NFT platformu Swoosh'u tanıttı ve zamanında Apple'ın kurucu ortağı olan Steve Jobs'un sandaletleri 200 bin dolara satıldı.

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Nike, NFT platformunu tanıttı. Steve Jobs’un sandaletleri 200 bin dolara satıldı ve daha fazlası Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs’un hayatı boyunca çeşitli zamanlarda giydiği Birkenstocks sandaletlerin türünün tek örneği olan bir NFT 200.000 doların üzerinde bir fiyata satıldı.

Nike Dot Swoosh NFT Platformunu Duyurdu

Ayakkabı ve giyim devi Nike, Swoosh adlı bir NFT pazarının lansmanı ile değiştirilemez token olan NFT ve Metaverse alanına yaptığı son atılımı ile gündeme geldi. Swoosh henüz beta aşamasındayken Nike, ilk dijital koleksiyonunun 2023 yılında eb3 platformunda piyasaya sürüleceğini ve 2022 yılının geri kalanının platformu ve kullanıcı tabanını büyütmeye ayrılacağını duyurdu.

Önümüzdeki yıl kullanıma sunulacak sanal kreasyonlar arasında dijital spor ayakkabılar, giysiler, aksesuarlar ve diğer koleksiyon ürünleri yer alıyor. Buna ek olarak, bazıları gerçek hayattaki ürünlere ve etkinliklere erişim gibi avantajların kilidini açacak.

İlk koleksiyonun piyasaya sürülmesinin ardından üyeler, Nike ile birlikte sanal bir ürün yaratma fırsatını kazanmak için bir topluluk yarışmasına katılabilecekler. Nike’a göre, yarışmayı kazananlar, birlikte yaratılmasına yardımcı oldukları sanal üründen açıklanmayan miktarda telif ücreti kazanabilecek.

Nike Virtual Studios’un genel müdürü Ron Faris, Swoosh’un “yeni bir dijital arenaya açılan bir kapı” sunduğunu söylerken, Nike’ın Twitter paylaşımında platformun web3 ve dijital varlıkların harika dünyasına gelecek milyonların katılmasına yardımcı olacağı belirtildi. “Web3 meraklıları için erişilebilir bir platformla geleceğin pazarını şekillendiriyoruz” diye ekledi.

Hatırlarsanız Nike, 2021 yılında sanal spor ayakkabı ve koleksiyon markası RTFKT’yi satın alarak Metaverse oyununa girmişti. Ayrıca Nikeland sanal dünyasını da başlatmıştı. SWOOSH da benzer araç ve teknolojileri kullanıyor ancak her üçü de şirket için farklı projeler barındırıyor.

Steve Jobs’un Sandaletleri 200 Bin Dolara Satıldı

Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs’un hayatı boyunca çeşitli zamanlarda giydiği Birkenstocks sandaletlerinin türünün tek örneği olan değiştirilemez bir token olarak müzayedede 218.750 dolara satıldı.

Julien’e Auctions tarafından 11 Kasım’dan 13 Kasım’a kadar süren açık artırmada toplam 19 kişi 15.000 ila 175.000 dolar arasında değişen tekliflerle ayakkabıya sahip olmaya çalıştı. Anlaşmaya Steve Jobs sandaletlerinin 360° dijital temsilini içeren ve Polygon blok zincirinde basılan bir NFT’de dahildi. Steve Jobs’un ayaklarının izini taşıyan fiziksel sandaletleri de içermekteydi. Ayrıca saklama ve taşıma için sert bir kılıf ve “Hayatımdaki En Önemli 213 Adam” başlıklı bir Jean Pigozzi kitabı ile birlikte satışı gerçekleşmiştir.

Başlangıçta sandaletlerin ve NFT’nin 60.000 ila 80.000 dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyordu, ancak 19 teklifin ardından sandaletler 218.750 dolara alıcı buldu. Sandalet NFT’nin yeni sahibi kamuya açıklanmadı.