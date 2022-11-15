Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!

Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!

Nike, yeni NFT platformu Swoosh'u tanıttı ve zamanında Apple'ın kurucu ortağı olan Steve Jobs'un sandaletleri 200 bin dolara satıldı.
10:00
15 Kasım 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 3 Dakika

Nike, NFT platformunu tanıttı. Steve Jobs’un sandaletleri 200 bin dolara satıldı ve daha fazlası Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs’un hayatı boyunca çeşitli zamanlarda giydiği Birkenstocks sandaletlerin türünün tek örneği olan bir NFT 200.000 doların üzerinde bir fiyata satıldı.

Nike Dot Swoosh NFT Platformunu Duyurdu

Ayakkabı ve giyim devi Nike, Swoosh adlı bir NFT pazarının lansmanı ile değiştirilemez token olan NFT ve Metaverse alanına yaptığı son atılımı ile gündeme geldi. Swoosh henüz beta aşamasındayken Nike, ilk dijital koleksiyonunun 2023 yılında eb3 platformunda piyasaya sürüleceğini ve 2022 yılının geri kalanının platformu ve kullanıcı tabanını büyütmeye ayrılacağını duyurdu.

Önümüzdeki yıl kullanıma sunulacak sanal kreasyonlar arasında dijital spor ayakkabılar, giysiler, aksesuarlar ve diğer koleksiyon ürünleri yer alıyor. Buna ek olarak, bazıları gerçek hayattaki ürünlere ve etkinliklere erişim gibi avantajların kilidini açacak.

İlk koleksiyonun piyasaya sürülmesinin ardından üyeler, Nike ile birlikte sanal bir ürün yaratma fırsatını kazanmak için bir topluluk yarışmasına katılabilecekler. Nike’a göre, yarışmayı kazananlar, birlikte yaratılmasına yardımcı oldukları sanal üründen açıklanmayan miktarda telif ücreti kazanabilecek.

 

Nike Virtual Studios’un genel müdürü Ron Faris, Swoosh’un “yeni bir dijital arenaya açılan bir kapı” sunduğunu söylerken, Nike’ın Twitter paylaşımında platformun web3 ve dijital varlıkların harika dünyasına gelecek milyonların katılmasına yardımcı olacağı belirtildi. “Web3 meraklıları için erişilebilir bir platformla geleceğin pazarını şekillendiriyoruz” diye ekledi.

Hatırlarsanız Nike, 2021 yılında sanal spor ayakkabı ve koleksiyon markası RTFKT’yi satın alarak Metaverse oyununa girmişti. Ayrıca Nikeland sanal dünyasını da başlatmıştı. SWOOSH da benzer araç ve teknolojileri kullanıyor ancak her üçü de şirket için farklı projeler barındırıyor.

Steve Jobs’un Sandaletleri 200 Bin Dolara Satıldı

Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs’un hayatı boyunca çeşitli zamanlarda giydiği Birkenstocks sandaletlerinin türünün tek örneği olan değiştirilemez bir token olarak müzayedede 218.750 dolara satıldı.

Julien’e Auctions tarafından 11 Kasım’dan 13 Kasım’a kadar süren açık artırmada toplam 19 kişi 15.000 ila 175.000 dolar arasında değişen tekliflerle ayakkabıya sahip olmaya çalıştı. Anlaşmaya Steve Jobs sandaletlerinin 360° dijital temsilini içeren ve Polygon blok zincirinde basılan bir NFT’de dahildi. Steve Jobs’un ayaklarının izini taşıyan fiziksel sandaletleri de içermekteydi. Ayrıca saklama ve taşıma için sert bir kılıf ve “Hayatımdaki En Önemli 213 Adam” başlıklı bir Jean Pigozzi kitabı ile birlikte satışı gerçekleşmiştir.

Başlangıçta sandaletlerin ve NFT’nin 60.000 ila 80.000 dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyordu, ancak 19 teklifin ardından sandaletler 218.750 dolara alıcı buldu. Sandalet NFT’nin yeni sahibi kamuya açıklanmadı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022