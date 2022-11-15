Güncel Bitcoin Fiyat Tahmini

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Bitcoin kripto dünyasının ilk çıktığı günden bu yana lider kripto varlığı ve şimdiye kadar bu hiç değişmedi. En yakın rakibi Ethereum ile bile arasında oldukça büyük bir fark bulunmaktadır. Sadece kripto dünyasında değil, yatırım ile ilgilenen herkes için büyük bir ilgi odağı olan Bitcoin, geçtiğimiz senelerde yatırımcılarına diğer tüm yatırım araçlarından çok daha yüksek kazançlar sağladı.

46 bin dolar ile seneye başlayan BTC’nin şu anda piyasadaki hakimiyeti devam etmekte ancak bu değişebilir mi?

Bu Bitcoin yorum yazısında lider kripto paranın fiyatına ve BTC alternatifleri olup olmadığına bakılıyor.

Güncel Bitcoin Fiyatı Nedir?

Kripto dünyasının çok sert iniş çıkışlarla dalgalı ilerleyen bir yapısının olduğu bir gerçek. BTC de elbette bu dalgalardan etkilenen kripto paralardan birisi. Bir coinin birkaç gün gibi zamanda değerinin büyük kısmını kaybetmesi ya da iki katı fiyat görmesi imkansız değil.

2010 yılında ilk işlemlerin başladığı BTC, 1 cent’in altında değere sahip olan ve insanların hobi amaçlı ilgilendikleri yeni bir dijital paraydı. Ancak üç yıl gibi kısa bir süre içinde değerine değer katan kripto para günümüzde elinde tutanlar için büyük bir varlık halini aldı. Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin’in fiyatının 16.700 dolar olduğu ifade ediliyor.

Neden Bitcoin’e Yatırım Yapmalısınız?

Bitcoin’i portföyünüze eklemek konusunda çekimser düşünceleriniz varsa sıralanan avantajlara göz atmak size yardımcı olabilir.

Bitcoin şu anda kripto dünyasının lider dijital parasıdır.

Merkeziyetsiz yapısı sayesinde üçüncü taraf kişilerin işlemlerinizi takip etmesini engeller.

Sahip olduğu teknoloji size dünyanın her yerinde işlem ve madencilik yapabilme fırsatı tanır.

Lider kripto para olmasının verdiği güç sayesinde günlük 400 binin üzerinde işlem hacmine sahiptir.

Başta BTC olmak üzere kripto paralar gün geçtikçe daha fazla şirket tarafından alım-satım işlemlerinde kabul görmeye başlamıştır.

Bitcoin’in sınırlı arzı tıpkı altın gibi onu değerli yapan noktalardan birisi. Sürekli talebin olduğu piyasada maksimum 21 milyon birim BTC’nin olabileceği onu madencilik yapılan her geçen gün biraz daha değerli kılmakta.

Dünden Bugüne Bitcoin Fiyatı Nasıl Değişti?

Bitcoin’in fiyatında geçen 12 yılda nasıl bir değişim olduğunu görmek, Bitcoin fiyat tahmini yaparken size yardımcı olabilir. Yazının bu bölümünde geçmişten günümüze BTC nasıl bir grafik izlemiş göz atılıyor.

Bitcoin’in İlk Fiyatı Neydi?

BTC kullanarak yapılan ilk işlem Bitcoin Pizza Günü olarak bilinen 22 Mayıs 2010’da gerçekleşti. Bu ilk işlemde, Amerika’da yaşayan bir yazılımcı olan Laszlo Hanyecz iki pizza almak için 10 bin BTC ödemesi yaptı. O dönemde iki pizza ona 41 dolara mal oldu. Buradan anlaşıldığı gibi o dönemde BTC’nin fiyatı 0,004 dolardı.

Yine 2010 yılında ilk kripto borsası olan Mt.Gox kullanıma açıldı. Borsanın açılmasından önce sadece insanların hobi amaçlı aralarında ticaretini yaptıkları bir dijital varlık olan BTC, ilerleyen süreçte daha fazla insanın dikkatini çekti. Aynı dönemde bu konudaki potansiyeli gören girişimci ve yazılımcılar da alternatif coinler ve kripto paralar üzerine projeler üretmeye başladı.

Borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte hızla dikkatleri üzerine çeken BTC, 2011 yılında ilk defa 1 doların üzerinde bir değere ulaşarak daha büyük yatırımcıların da takibe aldığı bir kripto para haline geldi.

Bitcoin Nasıl Yükseldi?

2012 yılı boyunca yavaş yavaş yukarı hareketlerle ilerleyen BTC, 2013 yılına geldiğimizde 100 doların üzerinde bir değere ulaşmıştı. Bu değeri gördükten sonra sert bir yükselişle yukarı yönlü hareketine devam eden dijital varlık, aynı yılın kasım ayında 1000 dolar üzerinde işlem görür hale geldi.

Bitcoin’in yükselişi hızla devam ederken, o dönemde dijital varlığın yüzde 70 kadarını elinde tutan Mt.Gox borsası bir hackleme olayı sonrasında 850 bin BTC’nin kaybolduğu duyurdu. 2014 yılında bu olaydan sonra değer kaybeden kripto para, aldığı hasarı Microsoft gibi bazı büyük şirketlerin BTC’yi kabul etmesiyle onarabildi.

2015 yılına geçen seneye göre neredeyse yarı yarıya daha düşük fiyatla giren BTC, 2017 yılına kadar 1000 doların altında bir fiyatla seyretti.

2017 yılına geldiğimizde ise Mayıs ve Eylül aylarında sırasıyla 1.400 ve 5000 dolar seviyelerini gördü. Aynı yılın sonunda ise çoktan 10 bin doların üzerine çıkmış ve 18 bin dolar sınırına yaklaşmıştı. Ancak Aralık 2018 tarihinde “Büyük Kripto Çakılması” olarak tarihe geçen ve sadece bir ay içinde yüzde 65 değer kaybına neden olan bir çöküş gerçekleşti. Buradaki en büyük neden, 2017 yılında birden çok hızlı değer artışı gösteren BTC’nin 2018 yılında sert satışlarla karşılaşması oldu. 2018 senesi sonunda BTC 3000 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

2019 yılının ortalarına kadar yavaşça yükselen kripto para, Temmuz ayında 12 bin dolar seviyelerine yaklaşsa da tutunamayıp 2020 yılına 7 bin dolar seviyelerinde girdi.

2020 yılı BTC için üst üste rekorlar kırarak ilerlediği bir yıl oldu. Kasım ayında 19 bin doların üzerine çıkan değeri, 2021 yılının başında ise 41 bin dolar seviyelerini gördü. Halihazırda yukarı yönlü hızla hareket eden BTC, Tesla’nın Bitcoin ile araç satacağını açıklamasıyla 50 bin dolara fırladı. Ayrıca aynı dönemde PayPal’ın da Bitcoin kabul edeceğini duyurması etkili oldu.

2021 yılına güzel başlayan dijital para, Tesla’nın çevreye verdiği zararları öne sürerek kripto para ile satışları durdurması ve Çin hükümetinin BTC üzerinde düzenlemelere gitmesi ile değer kaybetti. Eylül ayına kadar yaşanan düşüşlerden sonra sırasıyla 50 bin ve 66 bin ve 69 bin dolarlık üç rekor elde eden BTC yatırımcıların yüzünü oldukça güldürdü.

Bitcoin’in Fiyatını Belirleyen Faktörler Nelerdir?

Genel olarak ticarette etkili faktörlerin yanı sıra bazı özel faktörler de BTC fiyatında iniş ve çıkışlara neden olmaktadır.

Piyasadaki Bitcoin arz ve talebi

Medyatik gelişmeler

İşlem hacmi

Yeni listelenmeler

Madencilik maliyetleri

Tanıtılan yeni teknolojiler

Kripto piyasasını etkileyen diğer gelişmeler

Listelenen bu faktörler tüm kripto piyasasında fiyat değişimlerine neden olan başlıca nedenlerdir.

Güncel Bitcoin Fiyat Tahmini

Bitcoin’in gelecekte nasıl bir fiyat göstereceği üzerine olumlu ve olumsuz pek çok tahmin bulunmaktadır. Bazı ekonomistler Bitcoin’in bir noktadan sonra değer kaybedecek geçici bir trend olduğunu düşünürken, pek çok uzman BTC’nin güçlenerek ilerleyecek bir değer olduğu yönünde fikir belirtiyor.

Bitcoin fiyat tahmini için tam bir tarih vermek zor olsa da yakın gelecekte 100 bin dolar üzerinde bir değere çıkacak olması genel olarak kabul edilen bir görüş. Elbette ilerleyen dönemde devletler tarafından uygulanacak bazı yaptırım ve düzenlemeler gibi durumlar süreci uzatabilir ya da tam tersine çevirebilir.

Bitcoin’e Alternatif Coinler Var mı?

Bu bölümde, Bitcoin popüler üç kripto para birimi Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX), Dogecoin (DOGE) ile ve yakın zamanda duyurulan Dash 2 Trade (D2T), IMPT ve Calvaria (RIA) ile karşılaştırılıyor. Böylece hem köklü kripto paralardan hem de yeni fırsatlardan alternatiflere göz atılıyor.

Bitcoin vs Ethereum

Öncelikle, Ethereum ve Bitcoin fiyatlarının güçlü bir ilişki içinde olduğunu belirtiliyor. Bitcoin fiyatları yukarı yönlü bir harekete başladığında, Ether de benzer bir yükseliş gösterir ve bunun tersi de geçerlidir. Ama çoğu durumda ETH, Bitcoin’den daha fazla artış ve yükseliş göstermektedir. Bu nedenle, Ethereum’un Bitcoin’e göre piyasa hareketlerine daha hassas olduğunu söylenebilir.

Bitcoin vs Avalanche

Türk yazılımcı Emin Gün Sirer tarafından kurulan Avalanche platformu, dünyadaki en meşhur kripto paralardan birisidir. Şu anda birim fiyatı 18,69 dolar olan bu kripto para, 140 dolara yaklaşan zirve değerinden oldukça uzakta ancak bu zirve değere 15 dolar ile başlayan bir boğa koşusuyla başlayıp çıktığını düşünürsek potansiyeli olan bir dijital varlık olduğunu kabul edebilir. Ayrıca bu yazının yazıldığı tarihte yüzde 4,30 gibi bir günlük değişimle yukarı yönlü hareket etmektedir. BTC ise şu anda yüzde 1’in altında bir günlük değişim artışına sahip olduğu hatırlatılıyor.

Bitcoin vs Dogecoin

Dogecoin, oldukça dalgalı fiyat değişimlerine sahip bir dijital para birimidir. Bunun en büyük nedeni, spekülasyon ile değer değişimleri yaşamasıdır. Ayrıca, düşük fiyatı nedeniyle ve büyük miktarlarda alınabilmekte. 7 günlük bir karşılaştırmada, Dogecoin fiyatları yüzde 4’ten fazla değişirken, Bitcoin’in yüzde 1’den az değiştiği ifade ediliyor. Yine de alım yapacağınız dönem öncesinde analizleri takip etmek ve öyle karar vermek faydalı olacaktır.

Bitcoin vs Dash 2 Trade

Ön satış sürecinde olan D2T, 24 saat gibi kısa bir sürede 500 bin dolar toplayarak dikkatleri üzerine çeken yeni bir proje olarak lanse ediliyor. Bu yazının yazıldığı 02.11.2022 tarihinde Dash 2 Trade almak isterseniz 0,05 USDT gibi düşük bir miktar ödemeniz gerekir. Ön satış sürecinde sunulan D2T tokenler hızla satılmakta ve kademeli satışlarda birim değeri giderek artmaktadır.

Bitcoin gibi fiyat değişimleri daha yavaş olan bir kripto varlık yerine, daha hızlı kazançlar elde edeceğiniz bir dijital para arıyorsanız D2T’nin iyi bir alternatif olabileceği iddia ediliyor.

Bitcoin vs IMPT

IMPT de karbon kredisi üzerine çalışan ve ön satışta olan bir proje. Şimdiye dek 10 bin firma ile anlaşma sağlayan IMPT, kripto ile karbon ofset programını birleştirmekte.

İlk satışının başladığı 24 saatin içinde 150 bin dolar toplayan IMPT, birinci aşama için 600 milyon token, ikinci aşama için ise 1,2 milyon token ayırmıştır. Bu satışlarda fiyat kademeli olarak 0,023 ve 0,028 dolar olarak artış gösterecek. Minimum satın alma miktarının 50 dolar değerinde IMPT tokeni olduğu da ifade ediliyor.

Eğer iklim değişikliği konusunda bir projeye destek olmak ve aynı zamanda kazanç elde etmek istiyorsanız, IMPT size iyi bir Bitcoin alternatifi olabilir.

Bitcoin vs Calvaria

Calvaria: Duels of Eternity, özel kart desteleri oluşturup diğer oyuncularla mücadeleye girebileceğiniz bir kripto oyunudur. Şu anda ön satışta DEA tokenleri sunan proje, bu sayede RIA için düşük fiyattan yatırım yapabilme ve aynı zamanda proje için fon sağlama şansı verir. RIA’nın güncel değeri 50 adet için 1 USDT olarak belirlenmiştir.

Ön satışta 30 milyon RIA satışı yapılması ve bu sayede projeyi ilerletmek için gerekli 300 bin dolar yatırımın sağlanması amaçlanmaktadır. Siz de Bitcoin’e alternatif coin arayışındaysanız oyun oynarken kazanç da sağlayabileceğiniz RIA’ya göz atabilirsiniz.

Sonuç

Bitcoin kripto dünyasının ve genel olarak yatırım dünyasının en gözde yatırım araçlarından birisi. 12 yıllık hikayesinde pek çok düşüş yaşamasına rağmen her seferinde güçlenerek yoluna devam eden kripto para, bugün yatırım yapmak için hala büyük bir fırsat.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.