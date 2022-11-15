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İflasını Duyuran FTX’in Kurucusu Konuştu: Düşündüğümden Daha Fazlaydı

İflasını duyuran dev kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, New York Times'a (NYT) konuşarak iflas öncesinde ve sonrasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
10:29
15 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

İflasını duyuran dev kripto para borsası FTX‘in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, New York Times’a (NYT) konuşarak iflas öncesinde ve sonrasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Düşündüğümden Daha Fazlaydı”

Bir zamanlar John Pierpont Morgan ve Warren Buffett gibi finans devleriyle kıyaslanan Sam Bankman-Fried’ın kurduğu imparatorluk, geçen hafta mevduatlara yapılan akınla çöktü ve kripto borsası FTX 8 milyar dolarlık bir delikle karşı karşıya kalarak iflas bayrağını çekti. FTX’in neden olduğu hasar sektör genelinde yayılarak diğer kripto para şirketlerinin istikrarını bozdu ve teknolojiye karşı olan güvenin sarsılmasına neden oldu.

Bazı Twitter paylaşımları, çalışanlara gönderilen mesajlar ve ara sıra gazetecilere gönderdiği mesajlar dışında 30 yaşındaki Bankman-Fried geçen hafta boyunca çok az şey söylediği ve ağırlıklı olarak sessizliğini koruduğu gördü. Bu sessizliğini NYT’ye verdiği röportajla bozan Bankman-Fried, FTX’in çöküşünden dolayı birçok pişmanlığının olduğunu dile getirdi.

Yaşananlardan kendisini sorumlu tutan Bankman-Fried, “Şu anda belki hiç uyumadığımı sanıyorsunuz ama az da olsa uyuyorum. Daha kötüsü de olabilirdi. Alameda’nın kaldıraçlı pozisyonu benim düşündüğümden daha fazlaydı ve kayıp riski fazlaydı. Pozisyonun değeri milyarlarca dolardı. FTX’in büyümesine çok odaklandım ve gerçekten konsantre olmam gereken konulardan uzak kaldım. Çok hızlı büyüdük ve taahhütlerimi yerine getirmek isterken gerçek işimle ilgilenmeyi bıraktım. Bunu yapmasaydım riskler konusunda gelen işaretleri görebilirdim.” dedi.

“CZ’yi Eleştirmem Doğru Bir Hamle Olmadı”

Bankman-Fried, röportajda ayrıca Binance CEO’su Changpeng Zhao‘yu hedef almasının doğru bir hamle olmadığını ifade ederken “Gördüğüm pek çok şey karşısında hayal kırıklığına uğramıştım, ancak bunu ifade etmemin yanlış olduğunu bilmem gerekiyordu.” dedi.

FTX’in eski bir yatırımcısı olan Zhao, FTX’in platformunda ticareti kolaylaştırmak için piyasaya sürdüğü bir coin olan FTX Token (FTT) hala büyük bir miktarına sahip. Zhao 6 Kasım’da Twitter üzerinden elinde kalan FTT’lerin tamamını satacağını açıklayarak FTX’teki mevduatlarını çekmek için acele eden müşterilerin daha fazla korkarak panikleemsine neden oldu. Zhao, Twitter hesabından “Boşandıktan sonra seviyormuş gibi yapmayacağız. Arkalarından diğer sektör oyuncularına karşı lobi yapan insanları desteklemeyeceğiz.” diyerek Bankman-Fried’a yüklenmişti.

NYT, Binance CEO’su Zhao ile Bankman-Fried arasında yaşananların altında politik görüşmelerin olduğuna dikkat çekerek, Bankman-Fried’ın son yıllarda Washington’da elde ettiği gücü yavaş yavaş Zhao’yu hedef almak için kullanmaya başladığını belirtti.

“Sesi Titreyerek Özür Diledi”

Öte yandan NYT, içeride yaşananlarla ilgili olarak konuşan kaynaklara dayandırdığı bir bilgiye göre, Alameda CEO’su Caroline Ellison çalışanlarıyla yaptığı konuşmada sesi titreyerek özür diledi ve birçok risk sermayesi yatırımı yaptıklarını, yaşanan global krizle birlikte kredi verenlerin paralarını istemeye başladıklarını ancak harcanan paraların artık yerinde olmadığını söyledi.

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