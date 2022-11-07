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Metaverse Olan İlgi Azaldıkça Meta Büyük Çaplı İşten Çıkarmalara Hazırlanıyor!

Metaverse'e hazırlık yapan Meta, şu sıralar metaverse'e olan ilgi azalmaya başladıkça küçülmeye gidebileceğini belirtti.
12:00
7 Kasım 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Facebook’un ana şirketi Meta, bu haftadan itibaren personelinin büyük bir bölümünü işten çıkarmayı planlıyor. Meta, geçen hafta Twitter’ın ardından çalışanlarını işten çıkaran en son teknoloji devi oldu.

Sosyal medya ve teknoloji devleri pandemi ve sonrasındaki kapanmalar sırasında hızlı bir büyüme kaydetti. Meta, 2020 ve 2021’de toplam 27.000’den fazla çalışanı bünyesine kattı. Şimdi hayat şartları normale döndüğüne göre bir daralma yaşanıyor.

WSJ, 6 Kasım’da konuya aşina olan kişilere atıfta bulunarak birkaç bin çalışanın etkilenebileceğini bildirdi. Meta’nın bu hafta resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Metaverse Planında Neler Oldu!

Mark Zuckerberg, şirketin Ekim ayı sonundaki üçüncü çeyrek kazanç çağrısında, bazı ekiplerin büyümeye devam edeceğini söyledi. Bununla birlikte, şirketteki ekiplerin çoğunun önümüzdeki yıl sabit kalacağını veya küçülmeye gideceğini açıkladı. “2023’ü aşağı yukarı aynı büyüklükte ya da hatta bugün olduğumuzdan biraz daha küçük bir organizasyon olarak bitirmeyi bekliyoruz” diye ekledi.

Kazanç raporu Meta için bir acı olarak geldi. Geçen yıl 9,2 milyar dolar olan net gelirin %52’lik bir düşüşle 4,4 milyar dolara gerilediği bildirildi. Giderler, özellikle Metaverse bölümü Reality Labs için yükseldi. Firmanın sanal ve artırılmış gerçeklik projeleri, dönem için 3,7 milyar dolar işletme zararı açıkladı.

Yatırım firması Altimeter Capital, Zuckerberg ve Meta’ya açık bir mektup gönderdi. Mektupta, hissedarlar arasında artan hoşnutsuzluğu yansıtacak şekilde, personelin azaltılması ve Metaverse hedeflerinin yumuşatılması tavsiye edildi. Şirketin hisse senedi fiyatı yıl başından bu yana %73 değer kaybetti.

Mayıs ayında BeInCrypto, Meta’nın büyük hırsları soğudukça Metaverse bölümünde kesintiler planladığını bildirdi.

Meta’nın sanal dünyası Horizon Worlds’e bir tepki geldi. Kullanıcılar yıl boyunca 200.000’in altına düşerek ağır bir düşüş eğilimine işaret etti.

Yine de bu durum Zuckerberg’in vizyonunu sekteye uğratmadı. Zira Zuckerberg firmanın önümüzdeki on yıl içinde sanal gerçeklik alanına hakim olacağını düşünüyor.

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