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  •   FTX Faciası Büyüyor: 9 Milyar Doların Karşılığı Sadece 900 Milyon Dolarmış!

FTX Faciası Büyüyor: 9 Milyar Doların Karşılığı Sadece 900 Milyon Dolarmış!

FTX ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken son edinilen kaynaklar batan şirketin ne kadar büyük zorluklar içerisinde kaldığını gösterdi.
22:15
12 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Edinilen yatırım belgelerine göre, FTXcom’un iflas başvurusunda bulunmasından bir gün önce Sam Bankman-Primary Fried’in uluslararası kripto borsasının 9 milyar dolarlık yükümlülüklerine karşılık sadece 900 milyon dolarlık likit varlığı vardı ve bunu son ana kadar gizlemişti.

Perşembe gününe ait bir FTX uluslararası bilançosunda yer alan bu likit varlıkların çoğunluğu, Cuma günü iflas başvurusuna dahil edilmeyen bir Bankman-Fried şirketinin sahip olduğu 470 milyon dolarlık Robinhood hisselerinden ve diğer 134 kurumsal varlıktan oluşuyordu.

FTX Çöküşü Göz Göre Göre Gelmiş

İflastan önce potansiyel yatırımcılara sunulan belge, FTX kripto imparatorluğunun mali durumundaki kara deliğin kapsamlı bir resmini çiziyor ve FTX international kullanıcılarının borsada sahip oldukları nakit veya kripto para varlıklarında önemli kayıplar yaşayabileceği konusunda uyarıyormuş.

FTX’in çöküşü, bu yıl bir dizi kurumsal başarısızlıktan zaten çok etkilenmiş olan kripto para birimi endüstrisine ciddi bir darbe indirdi. Axie Infinity hack’i, Terra LUNA fiyaskosu, 3AC tasfiyesi veya Celsius iflasını takip eden bu süreç kripto piyasası 2022’deki en kötü zamanlardan birine şimdiden sebebiyet vermiş gibi görünüyor.

FTX Fiyaskosu

Kriptonun bir zamanlar parlayan şövalyesi SBF, hızla bir endüstri ikonuna dönüştü ve birçokları için ilham kaynağı oldu. Binance ve Coinbase’e rakip olacak en güçlü kripto borsalarından biri olan FTX’i kurdu. Kurucusunun topluluktan iz bırakmadan ayrılmasının ardından bir Defi protokolü olan SushiSwap’ın yeniden inşasına yardımcı olduğunda daha fazla ün ve onur kazandı.

Ancak, FTX’in bu hafta çöküşüyle Sam neredeyse tüm servetini ve dahası kullanıcı fonlarını (borsada kilitli olan kripto paralar ve stablecoin’ler) kaybetti ve böylece bu durum onu kriptodaki uzun temerrüt listesinde en nefret edilen adamlardan biri haline getirdi.

Daha önce bildirildiği üzere, SBF’nin CEO’su ve kurucusu olduğu FTX borsası bilançosunda 9 milyar dolarlık kocaman bir delik taşıyor ve Sam, kayda değer kripto kuruluşları ve bireylerle anlaşma yapma girişimlerinden sonra bile bunu karşılayamadı.

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