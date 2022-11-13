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  •   Son Dakika: Binance CEO’su 2 Borsa ve 1 Altcoini Hedef Aldı! Yine Uyarıyorum!

Son Dakika: Binance CEO’su 2 Borsa ve 1 Altcoini Hedef Aldı! Yine Uyarıyorum!

CZ dün bunu yapacağını söylemişti. Bugün mesaiye başladı ve rakipleri hakkındaki endişelerini paylaştı.
10:22
13 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsasının CEO’su CZ bugün yeniden Twitter’a gitti. FUD devam edecek. Geçtiğimiz hafta bugün FTX’in ipini yaptığı paylaşımla çeken Binance CEO’su bugün ise 2 kripto para borsası ve bir altcoini hedef gösterdi. Dün yaptığı açıklamada yatırımcıları artık net biçimde uyaracağını ve rakipleriyle ilgili konuşmaya başlayacağını söylemişti.

Binance CEO’su Açıklama

Binance CEO’su CZ birkaç dakika önce aşağıdaki açıklamaları yaptı. Bugünlerde CZ sosyal medya hesabını oldukça aktif olarak kullanıyor. Tüm bu aşağıdaki paylaşımlarından sonra da “kripto para endüstrisi temizleniyor, acı verici olsa da” açıklamasında bulundu.

“Kilitli olması gereken 400 Milyon dolar değerinde FTT arzı harekete geçti. Binance FTT yatırma işlemlerini kapatıyor.”

Bahsi geçen dolaşıma giren arz FTX Token (FTT)’nin toplam arzının kabaca %70’ini oluşturuyor.

Peki hedef aldığı 2 borsa hangileriydi?

“Bir borsanın cüzdan adreslerini paylaşmadan önce veya sonra büyük miktarda kripto para taşıması soru işaretidir.”

Burada da Gate ve Cryptocom borsalarını hedef gösterdi. Sabah Gate ve Cryptocom arasındaki transferin detaylarını paylaşmıştı. Cryptocom bunu hatalı bir işlem olduğunu ve Gate borsasının varlıkları iade ettiğini söylemişti. Kripto Twitter ise bu açıklamanın ciddiyetsizliğine tepki gösterdi. Hatalı biçimde 400 milyon doların üzerinde varlığı transfer etmek pek açıklanabilecek bir durum değildir.

FTX Token (FTT) Alarmları Çalıyor

Bu hayattaki en enteresan şeylerden biri iflas etmiş, milyarlarca dolar borcu olan bir borsanın tokeninin 200 milyon doların üzerinde değere sahip olmasıdır. FTX Token (FTT) yazı hazırlandığı sırada 2,09 dolardan alıcı buluyor. Toplamda 277 milyon dolar piyasa değeri ve 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle halen popüler. Binance CEO’su CZ yaklaşık 5 saat önce hareket ettirilen 196 milyon adet FTT Token’e dikkat çekti ve token yatırmayı kapattıklarını açıkladı.

FTX Tokenin mevcut dolaşım arzı 133 milyon yani bu hareket eden arz borsalardakinin çok daha üzerinde. Fiyatta ani düşüşlere karşı yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.

FTT Token fiyatı CZ tarafından yapılan paylaşım ve 5 saat önceki transfere rağmen ciddi bir düşüş yaşamadı. Bir varsayım olarak FTX İflas Komitesi’nin FTT Token varlıklarını güvene almak için soğuk cüzdana taşıdığı söylenebilir. Ancak şimdilik olayın sebebine dair net bir gerekçe ortaya çıkmış değil.

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